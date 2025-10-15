Cum au ajuns gândacii și moluștele să pună în pericol securitatea energetică a României: „Această iarnă vine cu o provocare mare”

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a ridicat o problemă pe cât de incredibilă la prima vedere pe atât de reală: proiecte de miliarde de euro prin care România și-ar putea asigura o independență energetică și mai mare sunt blocate din cauza unor moluște și gândaci. Cum s-a ajuns aici?

ADVERTISEMENT

Cum au ajuns gândacii și moluștele să blocheze România din punct de vedere energetic. Bogdan Ivan, contrariat

Ministrul din cabinetul Bolojan a reamintit în cadrul unei conferințe internaționale care a avut loc recent că ne aflăm unei ierni destul de dificil din punct de vedere energetic. Nu doar prețurile mari reprezintă o provocare, ci și faptul că stocarea energiei e în continuă scădere, încă de anul trecut, din cauza infrastructurii energetice nemodernizate.

Pentru ca țara noastră să își asigure o trecere mai ușoară a sezonului rece, Bogdan Ivan a spus că a început să poarte discuții cu decidenți importanți de la nivel european, pentru a prelungi închiderea Complexului Energetic Oltenia, România menționând, în trecut, că va renunța, treptat, la producerea energiei pe bază de cărbune (și tot ce înseamnă procese de producție poluante).

ADVERTISEMENT

O iarnă complicată. Ce a cerut ministrul energiei la Comisia Europeană

În curând va avea loc și o ședință în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), Ivan trimițând o scrisoare către președintele și premierul României, în care se va discuta despre nevoia unei alte legislații în domeniu.

„E o provocare uriașă de stocare a energiei în acest an, căci în aceeași perioadă a anului trecut a scăzut cu 27%, în principal pentru că am intrat într-o etapă de retehnologizare. Această iarnă vine cu o provocare foarte mare și tocmai vin de la o negociere cu cei din Comisia Europeană și cu Ministerul Fondurilor Europene unde am propus o amânare a închiderii grupurilor de cărbune din Complexul Energetic Oltenia. Suntem în această poziție pentru a preîntâmpina cele mai complicate scenarii, să nu ajungem acolo”, a semnalat Bogdan Ivan în la care FANATIK a participat.

ADVERTISEMENT

Ivan: „S-a desemnat o arie protejată în care s-a gândit un gândac sau niște moluște și acum suntem blocați cu proiecte de miliarde de euro”

Ministrul energiei s-a plâns, în cadrul evenimentului la care au participat și foști premieri din Belgia și Tunisia, că din cauza protestelor unor activiști de mediu, țara noastră e blocată cu hidrocentralele construite în proporție de 90%.

ADVERTISEMENT

„Am transmis și președintelui României și premierului să pună pe ordinea de zi în CSAT situația reală și provocările pe care le avem legate de securitatea energetică națională. Am propus să simplificăm legislația în materie de hidrocentrale, de exemplu, care sunt făcute în proporție de 90%, dar sunt blocate de câte o reclamație a unui anumit activist de mediu, care după ce s-au turnat betoanele, s-a desemnat o arie protejată în care s-a gândit un gândac sau niște moluște și acum suntem blocați cu proiecte de miliarde de euro.

Și eu iubesc natura, am făcut voluntariat, dar una-i una și alta-i alta. Nu putem să punem în pericol siguranța energetică a României pentru niște moluște care au venit pe niște ziduri deja construite. Din punct de vedere practic, am depus un memorandum pentru ca toate programele de finanțare în energie și eficiență energetică să fie gestionate integral de către Ministerul Energiei”, a completat Bogdan Ivan.

ADVERTISEMENT

„Am sistat investițiile directe către panouri solare exclusiv”

Care e radiografia momentului cu privire la consumul de energie în țara noastră și capacitatea de producție și stocare? Potrivit aceluiași ministru, România are un consum mediu de 8.000 de megawați în 24 de ore, iar deficitul de producție este undeva între 1.600-2.000 de megawați la 24 de ore, diferență pe care o suportăm din importuri, la orele de vârf (între 18 și 22).

„Noi dacă avem capacități de stocare nu mai ajungem să intrăm pe o piață în care se vinde în timpul zilei energia solară cu 1, 10, 20 de lei, cu un oarecare cost. Am putea face în așa fel încât să nu mai importăm, la orele de vârf, 1.500-2.000 de megawați.

Am sistat investițiile directe din fonduri europene către panouri solare exclusiv, am venit cu un design al unor programe prin care finanțăm sau co-finanțăm capacități de stocare pentru beneficiarii care au deja panouri solare instalate”, a mai explicat Ivan.

Noi capacități de producție de energie, în funcțiune de la finalul anului 2026, la Iernut și Mintia

vine și cu câteva vești bune, căci primele rezultate ale măsurilor luate pentru a respira ușurați în criza energetică s-ar putea vedea la finalul anului 2026. „Am făcut o analiză la rece cu toate sursele de finanțare. Până la finalul anului viitor, în mod normal, ar trebui să intrăm cu noi capacități de producție la Iernut și la Mintia bazate pe gaz. Ne propunem ca până în 2032 să ajungem la o producție în bandă de 12.000 de megawați dacă toate instrumentele financiare pe care le avem le canalizăm în această direcție. Putem folosi SMR-urile, energia nucleară”, a conchis Bogdan Ivan.