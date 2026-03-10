Cum au ajuns investitori cu afaceri în Rusia în contractul de un miliard de euro pentru blindatele Armatei Române. Explicațiile Otokar, în exclusivitate pentru FANATIK

ADVERTISEMENT

FANATIK a obținut un răspuns din partea companiei turcești Otokar din care reiese că parteneriatul cu Automecanica a fost semnat cu alți acționari, compania fiind apoi preluată de rusul Serghei Glinka. Serghei Glinka și Andrei Scobioală, investitori cu afaceri și cu familii în Rusia, au preluat Automecanica SA din Mediaș după ce compania a realizat un parteneriat cu turcii de la Otokar pentru a livra Armatei Române blindate pe roți, așa cum reiese dintr-un răspuns al companiei din Turcia pentru FANATIK. Cei doi au cumpărat firma din Mediaș știind că aceasta va participa, alături de Otokar, . Valoarea licitației a fost de aproape un miliard de euro, cu tot cu TVA.

Parteneriatul Otokar nu a fost făcut cu acționarii cu origini rusești

Acum, Otokar a ajuns să plătească daune de 85 de milioane de euro Armatei Române pentru că partenerii cu origini rusești de la Automecanica nu pot susține ritmul de livrări a blindatelor asumat contractual. Soluția găsită de Otokar a fost să cumpere Automecanica SA de la oamenii de afaceri cu origini rusești contra sumei de 85 de milioane de euro, pentru a putea continua contractul cu Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Otokar trebuie să livreze, din 2025 până în 2029, peste 1.000 de astfel de blindate, însă după al 278-lea autovehicul acestea trebuiau să fie produse în România, cu ajutorul subcontractantului Automecanica SA din Mediaș (o altă companie față de Automecanica Rheinmetall SRL).

Negocierile dintre Otokar și Automecanica SA Mediaș pentru a dezvolta în România blindatele Cobra II au început încă din 2022, cu mult înainte de finalizarea procedurii de achiziție. Informațiile au fost oferite FANATIK de compania turcă Otokar Defence, parte a grupului Otokar.

„În conformitate cu dorința noastră puternică de a opera în Europa ca producător din industria de apărare, căutările inițiale ale Otokar pentru o facilitate de producție locală în România au început cu mult înainte de lansarea licitației, la începutul anului 2022. Ulterior, negocierile au fost inițiate cu Automecanica și cu fostul său proprietar, domnul Nick Stirban, în martie 2022. De asemenea, după cum vă amintiți, pe baza acordurilor inițiale, vehiculul Cobra II a fost expus la standul Automecanica în cadrul BSDA 2022”, se precizează într-un răspuns primit de FANATIK.

Oferta din 2024, Otokar și Automecanica

În primul trimestru al anului 2023, Automecanica a fost vândută unui parteneriat cu sediul în Republica Moldova, format din Sergei Glinka și Andrei Scobioală, iar noua conducere a cerut Otokar să continue colaborarea pentru viitoarea licitație pentru vehiculele 4×4. „Întrucât Nick Stirban a vândut compania în primul trimestru al anului 2023 unui parteneriat cu sediul în Republica Moldova, format din Sergei Glinka și Andrei Scobioală, noua conducere a companiei a solicitat Otokar să continue cooperarea în cadrul viitoarei licitații pentru vehicule 4×4. În acest context, aceștia au obținut cu succes toate aprobările necesare din partea autorităților române din domeniul apărării”, se mai precizează în comunicat.

Programul pentru vehicule tactice blindate ușoare 4×4 a fost lansat de Ministerul Apărării Naționale (MApN) prin compania de stat Romtehnica, iar oferta companiei turce Otokar a fost depusă la 20 martie 2024.

După etapele de calificare, testare și evaluare financiară, Otokar a fost declarat câștigător în octombrie 2024, iar contractul a fost semnat în noiembrie același an. Contractul are o valoare de aproximativ 857 de milioane de euro (fără TVA) și vizează livrarea a 1.059 de vehicule Cobra II, dintre care primele 278 sunt produse în Turcia, iar 781 urmează să fie fabricate în România, la Automecanica Mediaș. Valoarea contractului cu tot cu TVA crește la peste un miliard de euro.

Cum a devenit Automecanica subcontractor

În răspunsurile oficiale transmise pentru clarificarea contextului contractului, Otokar susține că interesul pentru producție în România a apărut înainte de procedura de achiziție. „În urma acestor analize, Otokar a identificat Automecanica SA Mediaș drept cea mai potrivită facilitate pentru producția vehiculelor Cobra II în România, pe baza infrastructurii existente, a experienței anterioare și a capacității de producție”, se precizează în răspunsul primit de FANATIK.

Otokar afirmă că alegerea Automecanica Mediaș nu a fost rezultatul unei intermedieri sau al unui consultant extern. Compania susține că a realizat propriile analize și a identificat fabrica din Mediaș ca fiind cea mai potrivită pentru producția locală, datorită infrastructurii și experienței industriale. „Nu a existat nicio terță parte care să introducă Automecanica către Otokar”, a precizat compania, subliniind că selecția partenerilor se face în urma unor procese interne de evaluare.

Întârzierile Otokar din cauza Automecanica și amenzile aplicate de MApN

Problemele din acest contract de blindate au început să apară la finalul anului trecut. Ministerul Apărării a acuzat întârzieri în livrarea primelor vehicule și în pregătirea producției locale la Mediaș. Potrivit notificărilor oficiale depuse de Otokar la Bursa din Istanbul, Romtehnica a cerut companiei Otokar trei despăgubiri de aproximativ 85 de milioane de euro pentru livrări întârziate ale primului lot de vehicule.

În contractul semnat cu Romtehnica se prevede că majoritatea vehiculelor ar trebui produse în România, iar întârzierile în organizarea producției au generat dispute între compania turcă și autoritățile române.

Acționarii Automecanica și legăturile cu mediul de afaceri rus

Automecanica SA este o companie industrială cu sediul la Mediaș, fondată în 1941 și transformată ulterior într-un parc industrial. Din 2023, firma a fost preluată de Andrei Scobioală și Serghei Glinka. Astfel, de atunci, Automecanica SA Mediaș avea ca acționari principali pe Andrei Scobioală (48,3841%), pe firma Automecanica SKB Property SRL (48,3841%) și un grup de persoane fizice minoritare care dețin împreună aproximativ 3,23% din acțiuni. La rândul său, Automecanica SKB Property SRL este o firmă din Chitila (Ilfov), în care acționar unic era Sergei Glinka.

Sergei Glinka este un om de afaceri care a figurat în trecut în topul Forbes al celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia, cu afaceri reportate la peste 650 de milioane de dolari, și a fost implicat anterior în grupul rus Transmashholding, unde a deținut funcții de conducere între 2002 și 2018.

Ambii, au avut relații și copii în Rusia, cu persoane cu cetățenie rusă. „Expunerea sa investițională în spațiul ex-URSS nu a depășit niciodată 20% din portofoliul total. În mod constant, peste 80% din investițiile sale au fost plasate în afara acestui spațiu, în economii occidentale și piețe mature”, ne-a explicat Andrei Scobioală.

„În prezent, toate investițiile lui Serghei Glinka sunt exclusiv în business-uri din Europa și Statele Unite — atât investiții bursiere, cât și participații directe în companii. În 2024, a realizat o investiție importantă într-un start-up american listat, Nutriband. Are cetățenie română și locuiește în sudul Franței de peste 25 de ani. Dintr-o căsătorie anterioară în Rusia are doi copii”, ne-a mai transmis Andrei Scobială.

Otokar vrea să cumpere Automecanica pentru a elimina întârzierile

Pentru a depăși blocajele apărute în implementarea contractului, Otokar a anunțat că dorește să cumpere pachetul majoritar de acțiuni al Automecanica Mediaș. Valoarea tranzacției ar putea ajunge la aproximativ 85 de milioane de euro, iar compania turcă a prezentat această mișcare drept un angajament pentru dezvoltarea producției locale și pentru integrarea industriei românești de apărare în proiect.

Dacă achiziția se finalizează, Otokar ar urma să controleze direct fabrica în care ar trebui să fie produse cele peste 700 de blindate, care ar trebui realizate în România, destinate Armatei Române.