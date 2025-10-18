Sport

Cum au ajuns la Rapid Dan Petrescu antrenor și Ioan Becali președinte. Dezvăluiri în premieră

Tot adevărul din spatele mutării lui Dan Petrescu ca antrenor la Rapid și a lui Giovanni Becali ca președinte al giuleștenilor. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
18.10.2025 | 16:09
Giovanni Becali a spus tot adevărul despre cum a ajuns președinte la Rapid, iar Dan Petrescu antrenorul giuleștenilor. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Giovanni Becali a fost președinte al clubului din Crângași pentru scurt timp în sezonul 2003-2004. Agentul de jucători a povestit acum, la mai bine de 20 de ani de la celebrul episod, cum a ajuns oficial al Rapidului și cum l-a instalat pe Dan Petrescu pe banca tehnică, cel care a sărutat steagul echipei în fața galeriei.

Cum a ajuns Dan Petrescu antrenor la Rapid și Giovanni Becali președintele clubului

George Copos a făcut multe schimbări răsunătoare la Rapid la începutul anilor 2000. Astfel de modificări s-au produs și în sezonul 2003-2004, când echipa a fost preluată de Dan Petrescu, iar în conducere a intrat și Giovanni Becali. Agentul de jucători a rememorat discuția cu patronul giuleștenilor și cum a ajuns să lucreze pentru echipa acestuia.

„Am fost președintele echipei, la Rapid. A fost o întâlnire… de iarnă, nu știu, ne pregăteam de sărbători, cred. Eram cu Copos la o cină. Eu, atunci, eram în splendoarea activității mele. Mi-a zis că vrea să schimbe antrenorul, pe Rednic. Mi-a zis că îl vrea pe Dan Petrescu. I-am zis că pe Dan Petrescu îl conving eu să vină, dar el trebuie să îl convingă pe Rednic să plece.

Eu am rezolvat-o cu Dan Petrescu și cu Vasile Șiman. El a rezolvat-o cu Rednic. A venit Dan Petrescu, a făcut pregătirea echipei. Am luat și doi jucători care ne-am certat, ne-a băgat Păunescu, poetul. Asta a fost prima condiţie pusă de Copos, să vin eu președinte. Eu am zis, bă, îl aveam pe Victor, îl aveam pe Popescu, tocmai ce deschisesem firma. Am zis că orice ar fi, pot să intervin şi acolo. Am depus licenţa. Ca să devii preşedinte trebuie să dai licența la Federație, și am zis că orice s-ar întâmpla, eu știu despre ce e vorba. Ai înțeles? M-am eliminat din firmă.

După care, când nu a mai fost, a pierdut Petrescu la Craiova și și-a dat demisia, cu Rednic, când era melodia aia ‘Ce bine îmi pare că ai luat țeapă’. Copos a spus ca eu să fac totul. Eu am făcut contracte, antrenori cutare, program… Eu. Copos nu era… Eu cu Copos am lucrat cel mai ușor. Am luat toți banii la mine, toată semnătura la mine și eu am semnat. Am cumpărat un autobuz de 60.000 de euro, i-am zis că ne trebuie pentru deplasări. Ne-am despărțit cu o îmbrățișare!”, a povestit inițial Giovanni Becali.

De ce a plecat, de fapt, Giovanni Becali de la Rapid

Giovanni Becali a dezvăluit și adevăratul motiv pentru care nu a mai continuat în funcția de președinte la Rapid. El a dezvăluit că plecarea lui Dan Petrescu a fost factorul decisiv pentru mandatul său ca oficial al giuleștenilor.

„Dacă mi-a plecat antrenorul… A venit Hizo, de am rămas până la terminarea campionatului. Pe locul 3 i-am luat, pe locul 3 i-am lăsat. A venit Hizo și am câștigat la rând toate meciurile. Am plecat pentru că… ce să fac cu Hizo? Hizo era om vechi, cutare. Mie îmi trebuia tinerețe, îmi trebuia… Eu îl respect și l-am respectat. Am stat să închid actele, contractele jucătorilor, să le dau banii”, a spus ulterior Giovanni Becali.

Giovanni Becali, între Rapid și Dinamo. „Acolo mi-a fost mai ușor!”

Giovanni Becali s-a aflat atât în conducerea Rapidului, cât și în cea a lui Dinamo. Celebrul impresar a povestit unde s-a simțit mai confortabil, precizând și motivul pentru care i-a fost mai ușor să lucreze în mediul respectiv.

„În Giulești mi-a fost mai ușor, eram singur. La Dinamo eram 10 sau 11, care fiecare făcusem o înțelegere să dăm câte 50.000 de euro în fiecare lună. Eram președinte executiv și acționar. După 2 luni nu mai erau bani, se întârzia… Am zis că în 2 ani făceam echipă mare… A fost mai ușor la Rapid!”, a concluzionat Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

