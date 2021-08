Cum au ajuns manualele școlare adevărate culegeri de perle și greșeli! „Persoanele din care se compune o familie își are propriile responsabilități”

Ultimii ani de zile au scos în evidență mai multe probleme legate de manualele pe care studiază elevii. De altfel, nu o dată presa a relatat despre greșelile din cuprinsul acestora, dar reprezentanții s-au mulțumit să ridice din umeri. În tot acest timp, copiii au continuat să învețe conform cărților, în cel mai bun caz sărind peste exercițiul cu pricina, dacă la clasă exista un profesor care sesiza neregula.

De remarcat că procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare se declanșează după instruirea specifică a experților cooptați, în funcție de atribuțiile acestora. Mai exact, ca să poți scoate un manual școlar este nevoie de o evaluare a calității științifice și a criteriilor de conformitate a conținutului, fapte realizate de către cinci experți cooptați.

Cum au ajuns manualele școlare adevărate culegeri pentru perle și greșeli!

În cazul excepțional în care, la nivel național nu se găsesc cinci asemenea experți, evaluarea calității științifice și didactice a conținutului proiectului de manual școlar se poate realiza și cu minimum trei experți cooptați.

Aceștia au mai multe atribuții asumate prin contract de prestări servicii încheiat cu CNEE printre care analizarea proiectelor de manuale școlare repartizate și, atenție, semnalarea neconformităților. Tot ei sunt cei care răspund, din punct de vedere profesional, pentru acuratețea și realitatea informațiilor consemnate, prin eliminarea din categoria evaluatorilor. Așadar, tot ceea ce riscă cei care își dau acceptul pentru manuale este să fie scoși din această tagmă.

De asemenea, aceștia nu au voie să mai facă parte nici din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru evaluările naționale, , titularizare și definitivare în învățământ, pentru următorii 5 ani calendaristici.

În cazul proiectelor de manuale școlare declarate câștigătoare, ofertanții au obligația să remedieze toate erorile științifice semnalate de către experții cooptați și consemnate în fișele-tip de

evaluare/rapoartele de traducere și să depună la CNEE exemplarul corectat al manualului.

Doar că, în ciuda regulilor scrise negru pe alb în metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, situația „din teren” este una departe de adevăr și, spun mulți profesori, pe alocuri chiar sperie.

Câți bani au câștigat autorii manualelor unice

În urmă cu doi ani de zile, un senator de la USR, Dan Lungu a transmis că autorii manualelor unice, manuale în care au fost descoperite greșeli uriașe, au primit sume cuprinse între 25.000 – 45.000 de lei brut.

Mai mult decât atât, Lungu a notat că onorariile sunt nejustificate amintind și că procedura de selecţie nu a fost una transparentă. Drept pentru care garanţia că au fost aleşi cei mai buni specialişti nu exista în ecuația manualelor.

„Pentru manualele şcolare la disciplinele de învăţământ primar cu una sau două ore pe săptămână s-au acordat 25.000 de lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din cadrul aceluiaşi ciclu de învăţământ, suma aprobată a fost de 35.000 de lei (brut).

În ceea ce priveşte învăţământul gimnazial, remuneraţia pentru autorul/grupurile de autori care au manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 de lei (brut), la disciplinele cu două ore pe săptămână – 3.5000 de lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe săptămână 45.000 de lei (brut)”, au precizat reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale într-un răspuns semnat atunci de ministrul Ecaterina Andronescu.

Cum s-au făcut de râs autorii manualelor școlare

De-a lungul timpului au existat mai multe perle prezente în manualele școlare. Unele dintre ele au devenit virale în mediul online și au beneficiat de spațiu amplu în jurnalele televiziunilor. De exemplu, manualul de Biologie a avut o imagine în care prezenta organele din corpul uman.

Din nefericire, ficatul şi inima erau poziționate greşit. De asemenea, lungimea totală a vaselor de sânge din corpul uman era prezentată copiilor la 160.000 de kilometri. Câteva pagini mai târziu, aceasta ajungea la 96.000 de kilometri.

În manualul de geografie, oraşul Turnu Măgurele a fost poziţionat pe hartă acolo unde este, de fapt, oraşul Drobeta-Turnu Severin. Încurcăturile nu s-au terminat aici și Marea Moartă a luat locul Mării Roşii. Insula Ascension a fost rebotezată de autorii manualelor drept „Asuncion”, în timp ce Guyana Franceză era scrisă cu „i” şi nu cu ”y”.

Nu sunt singurele probleme – în manualele de matematică pentru clasa a VI-a au fost găsite erori științifice, dar și exprimări neclare sau greșeli gramaticale. La Educație Civică, clasa a III-a, elevii sunt învățați că „în familie, fiecare membru are nu numai drepturi, ci și îndatoriri. Asta înseamnă că persoanele din care se compune o familie își are propriile responsabilități”.

A ieșit scandal mare după ce în manualul de clasa I-a a apărut următorul enunț: „Gicu era tare încântat! Ningea de 75 de minute cu fulgi mari și pufoși. Deodată ninsoarea s-a transformat în lapoviță. Ce rău îi părea! Lapovița a căzut timp de 23 de minute, fără încetare, stricându-i alunecușul. Ce se poate întreba?”.

Citiți cu atenție acest exercițiu de clasa 1. Eu vă dau variantele de răspuns. a) Gicu se poate întreba ce fumează cretinii care fac aceste manuale de clasa 1. b) Gicu se poate întreba de ce mama naibii cerința ca și exercitiu nu pot fi scrise simplu ca să înțeleagă și mama lu Educația.

c) Gicu se întreabă dacă noi, ăștia bătrânii, citim de două ori ca să înțelegem, copilul de câte ori trebuie să citească d) Gicu se întreabă când va veni ziua în care un ministru, oricare ar fi, ne va spune când se va topi derdelușul din capul lui. Încercuiți răspunsul corect!”, a notat una dintre profesoare pe un grup al cadrelor didactice.