Cum au ajuns Mara Bănică și Alex Bogdan să fie eliminați de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!? Jurnalista a plecat cu inima îndoită: „Voiam să mai stau!”

Pentru Mara Bănică și Alex Bogdan, competiția Sunt celebru, scoate-mă de aici! a ajuns a final. Dacă actorul și-a dorit acest lucru și a strigat replica care l-a scos din concurs, Mara Bănică a pierdut proba pentru eliminare și a fost profund dezamăgită.

Mara Bănică și Alex Bogdan au părăsit competiția Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Au ajuns în Dominicană încrezători și gata să-și depășească toate limitele și temerile, însă pentru Alex Bogdan și Mara Bănică, competiția Sunt celebru, scoate-mă de aici! a ajuns la final.

Actorul nu a mai rezistat și a strigat replica, . El a recunoscut că nu condițiile grele sunt motivul principal pentru care renunță, ci faptul că este dificil să mai trăiască printre oameni atât de diferiți față de el.

Alex Bogdan a mărturisit că vrea să-și facă meseria, dar și să petreacă mai mult timp cu iubita sa, pe care a promis că o va lua de soție.

„Mă duc acasă, mă pup cu Căti 3 zile. Tac trei zile și mă sărut cu ea. Îi pun inelul pe deget. Da, o să o cer de nevastă”, a susținut Alex Bogdan.

Mara Bănică a plecat de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! cu inima frântă

Pentru Mara Bănică, însă, faptul că a pierdut proba de eliminare în fața lui Ruxi Opulenta și a Anisiei Gafton a fost greu de acceptat.

Nu s-a dat în lături de la nimic și după ce a aflat că a fost eliminată, nu s-a ferit să-și recunoască nemulțumirea.

Gândul reîntâlnirii cu cei doi copii ai săi a bucurat-o, dar a fost de părere că mai avea lucruri de demonstrat și și-ar fi dorit să mai rămână la Sunt celebru, scoate-mă de aici!.

„Îmi pare tare rău! Voiam să mai stau! Adică mă bucur că merg acasă la copii, dar voiam să mai stau. Am trecut prin toate emoțiile: am râs, am plâns, dar mi-a plăcut. Până la urmă suntem o pată de sânge care vorbește. M-am împins, m-am împuns, m-am certat, iar am râs… Asta e”, a fost reacției Marei Bănică.

Pe de altă parte, atunci când a aflat că Mara Bănică nu se mai întoarce în tabără, Cristi Mitrea s-a bucurat, chiar a dansat și a râs.