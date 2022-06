Cum au ajuns Mihai Petre și Elwira, de fapt, la Dansez pentru tine: „E o poveste interesantă. Ne încurca această emisiune”

Mihai Petre n-a fost încântat de la început de emisiunea „Dansez pentru tine”. Dansatorul a spus într-un interviu pentru PRO FM că prima sa experiență cu televiziunea a fost plină de ridicări de sprânceană.

Mihai Petre, de la coregraful „Dansez pentru tine” la jurat

Mihai a fost coregraf în cadrul show-ului în prima ediție, dar apoi a devenit jurat, după ce în cadrul caravanei care a colindat toată țara producătorii au văzut că are vorbele la el.

că el nu știa că era filmat mereu în timpul castingurilor. Mihai a ascultat o parte din poveștile cu care concurenții se prezentau la casting, iar unele i se păreau ridicole.

„Mi-a zis cineva că are nevoie de un laptop. Eu i-am zis: da bine că un Ferrari nu vrei”, a fost replica pentru care i s-a propus postul de jurat în emisiune. Organizatorii show-ului și-au dat seama că sinceritatea și de multe ori duritatea cu care se exprima, împânzită și de un simț al umorului destul de negru, erau fix calitățile necesare pentru un jurat.

Elwira și Mihai au declarat că atunci când li s-a propus să facă parte din acest proiect nu erau convinși că vor accepta. Emisiunea îi încurca mai mult, căci aveau multe evenimente programate, dintre care o serie de concursuri de dans.

„Mi se părea o chestie superficială”

„E o poveste interesantă. Noi aveam sala undeva la un centru cultural. La un moment dat, ne bate cineva la ușă. Era cineva din producție. Au bătut la ușă, au făcut ei un research, aveau nevoie de coregrafi.

Inițial, asta a fost propunerea. Știam formatul din alte țări. Am zis că nu cred că e cazul. Ăștia n-or să danseze bine, îi învăț și mă chinui. Nu am avut starea necesară. Mi se părea o chestie superficială.

Eu știam că ai nevoie de ani de pregătire, aveam un mindset pe care foarte mulți profesioniști îl au și este greșit. Am zis că nu are sens, că îmi ia foarte mult timp. Nu vedeam un avantaj. Eram orb complet. Elwira mi-a spus că poate ar trebuie să încerc”, și-a amintit Mihai Petre

Cea care a cântărit balanța în luarea unei decizii pro-Dansez pentru tine a fost Elwira. Dansatoarea cunoștea formatul destul de bine, având colegi de generație care s-au făcut remarcați la ediția poloneză a emisiunii.

„Eu știam formatul ăsta din Polonia. Mulți colegi din generația mea au început să participe la acest proiect, în Polonia. Noi aveam o perioadă structurată, cu concursuri, iar pe noi ne încurca această emisiune”, a declarat nevasta lui Mihai Petre.