Cum au ajuns norvegienii să asocieze Paștele cu poveștile polițiste. Tradiția născută dintr-o campanie de marketing

În Norvegia, citirea poveștilor despre infracțiuni în timpul Paștelui este o activitate la fel de normală ca mâncatul de ciocolată sau mersul la schi. Dar pentru lumea exterioară, fenomenul „Påskekrims” este, la propriu, un mister.

Cum au ajuns norvegienii să asocieze Paștele cu poveștile polițiste

După o iarnă lungă, întunecată și friguroasă, norvegienii aleg să o prelungească petrecând vacanța de Paște în cabanele lor de lemn de la munte, înarmați cu carne de oaie, ouă și napolitane cu ciocolată.

Cu toate acestea, este nevoie de încă un ingredient pentru a intra cu adevărat în spiritul sărbătorii. Pentru unii este punctul culminant al vacanței de Paște. Misterele polițiste. Experimentate în siguranță între două coperți de carte.

Paștele înseamnă că norvegienii se scufundă în povești polițiste. În Norvegia nu poți evita acea săptămână din an. Televiziunea difuzează emisiuni de mister britanice. La radio se produc piese radiofonice tematice.

Suplimentul de weekend al ziarului preferat a comandat probabil o nuvelă despre crime și a intervievat un expert despre motivul pentru care norvegienii citesc ficțiune polițistă de Paște sau „påskekrim”.

Vreți lapte? Nu fără să vezi desenul despre o infracțiune pe cutii. O brutărie chiar le-a cerut urmăritorilor de pe Facebook să afle cine le-a furat brioșele.

Sunt citite toate subgenurile de povești polițiste și thrillere

Formatul clasic pentru “crimele de Paște” sunt edițiile broșate, un format practic cu dimensiuni și greutate reduse, potrivite pentru rucsacuri și valize. Pot fi cumpărate de la benzinării și magazinele locale în drum spre destinația de vacanță.

Se crede că citirea de povești polițiste în timpul Paștelui este o tradiție unică în Norvegia. Spre deosebire de multe alte tradiții populare, stabilirea acesteia a fost un accident fericit planificat.

Ideea fenomenului misterelor polițiste de Paște poate fi atribuită unei anumite zile din istorie, deoarece a fost o strategie de marketing al unui editor de cărți care a început totul.

Pe 24 martie 1923 (cu o zi înainte de Duminica Floriilor), ziarul din Oslo Aftenposten a tipărit titlul „Trenul spre Bergen a fost jefuit aseară” pe prima pagină. Vestea s-a răspândit rapid.

În realitate, nu a existat niciun titlu. Ceea ce tipărise Aftenposten era o reclamă pentru un roman cu același nume, dar puțini au preluat și micul disclaimer tipărit lângă acesta.

Tradiție născută dintr-o campanie de marketing

“Bergenstoget plyndret i natt” a fost scris de Jonathan Jerv, sau Jonathan Wolverine, un alias pentru doi studenți, Nordahl Grieg și Nils Lie, care s-au născut ambii în Bergen. Grieg a continuat să fie unul dintre cei mai importanți autori ai Norvegiei în anii 1920 și ’30, în timp ce Lie va deveni o figură importantă în domeniul editurilor.

Cu toate acestea, este larg considerat că directorul editurii Gyldendal, Harald Grieg, fratele lui Nordahl, a fost responsabil de a transforma cartea într-un bestseller.

Cu cincisprezece ani înainte ca drama radiofonica Războiul Lumilor a lui Orson Welles să provoace panică din cauza știrilor sale false, Harald Grieg a obținut același efect utilizând metoda cunoscută astăzi ca clickbait.

Când s-a auzit că jaful a avut loc doar într-o carte, cititorii s-au grăbit la librării.

Harald Grieg probabil că nu a intenționat . Desigur, a vrut să vândă cărți, dar chiar dacă și-a dat seama că vânzarea literaturii în martie și aprilie era o modalitate de a se ramifica într-o industrie care de obicei își lansa cărțile în toamnă, se crede că citirea literaturii polițiste în loc să meargă la biserică a prins rădăcini din cauza specificului Paștelui norvegian.

Vacanța de Paște în Norvegia, cea mai lungă din lume

Cea mai probabilă explicație are de a face cu umplerea timpului. Potrivit lui Nordberg, acest lucru are cel mai mult sens, deoarece sărbătoarea de Paște din este cea mai lungă din lume.

Norvegienii își părăsesc locurile de muncă până la 10 zile, cinci dintre acestea fiind zile libere obligatorii. Unul din patru norvegieni își petrece Paștele într-o cabană de munte sau de coastă, unde viața de zi cu zi este asociată cu plăceri simple și relaxare.

După schi, poveștile polițiste sunt furaje perfecte pentru creier lângă focul de bușteni. Broșurile se uzează, dar, deoarece sunt ieftine, pot fi lăsate în bibliotecă pentru următorul oaspete sau pentru iarna aceea în care ești înzăpezit și nu poți ieși.

Chiar și pentru cei care stau acasă, o poveste polițistă, o pătură de lână și o ceașcă de cacao fierbinte este tot ce este nevoie pentru o zi fără griji.

Norvegia, o țară sigură unde infracțiunile sunt mai mult pe hârtie

Combinată cu modul în care literatura criminalistică scandinavă tinde să comenteze problemele sociale și subiectele cu care cititorii se pot identifica, rețeta pentru relaxarea de Paște, care este atât ușor de procesat, cât și relevantă, este stabilită.

Citirea literaturii polițiste a fost o distracție pentru norvegieni cu mult înainte de trendul Nordic Noir.

Într-o țară atât de sigură încât oamenii caută pericolul sub formă de cuvinte, Jo Nesbø, Jørn Lier Horst și Anne Holt sunt doar cea mai recentă generație de furnizori de senzații tari.

Sven Elvestad (1884-1934), cunoscut și sub numele de Stein Riverton, a fost prima celebritate norvegiană autor de povești polițiste, care l-a creat pe detectivul Knut Gribb într-o serie de povești în 1908.

Chiar înainte, Maurits Hansen (1794-1842) a publicat romanul The Murder of Machine Builder Roolfsen în 1839, precedând cu doi ani cartea despre care se crede că a creat misterul polițist modern, The Murders in the Rue Morgue de Edgar Allan Poe.

Obiceiul de a citi despre ilegalități inventate este mai vechi decât crimele de Paște, dar datorită marketingului inteligent al lui Harald Grieg de acum 95 de ani, Paștele a fost consacrat ca sezon de vârf.