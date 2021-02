Cum au ajuns profesorii stigmatizații societății! „Nici măcar să ne vaccineze nu sunt în stare”

FANATIK îți spune cum au ajuns profesorii stigmatizații societății în plină pandemie de coronavirus. Astfel, din luna martie, lună în care s-a luat decizia ca școlile și grădinițele să fie închise, cadrele didactice au fost supuse presiunilor. A urmat o nouă tentativă de redeschidere în septembrie, însă unitățile de învățământ n-au rezistat virusului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fără mari măsuri de precauție, școlile au cedat și în cele din urmă pentru a nu se transforma în adevărate focare, autoritățile le-au închis. S-a trecut la învățământ exclusiv online, sistem care a scos în evidență numeroase plângeri ale cadrelor didactice.

Profesorii n-au fost mulțumiți de lucrul de acasă și nu puțini au transmis că este incorect ca școala să se desfășoare pe cheltuiala lor. Laptop, tabletă, internet, curent și stil de lucru, pe rând, profesorii au acuzat Ministerul de felul în care a fost gândită școala online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum au ajuns profesorii stigmatizații societății!

La rândul lor, părinții au strâmbat din nas și din spatele calculatorului au devenit și mai vocali. Au luat cu asalt grupurile profesorilor și au început să-și exprime și ei nemulțumirile. Totul a culminat în momentul în care s-a ajuns la numărul orelor de muncă.

Într-o încercare de a scoate adevărul la suprafață, profesorii au atras atenția printr-un grafic în care au arătat că sunt printre fruntași la capitolul acesta, față de colegii lor din Europa și că părinții greșesc atunci când consideră că școala online se face „pe repede înainte”.

ADVERTISEMENT

Când s-au mai limpezit apele, a apărut problema vaccinării. Mai multe cadre didactice au transmis că nici nu vor să audă de o imunizare și au solicitat sindicatelor să tranșeze problema. Profesorii au declarat că se tem de vaccinul împotriva COVID-19 și mulți dintre ei au spus că se consideră cobai.

„Să vă fie rușine. De un an de zile vă urmăresc și nu faceți altceva decât să vă plângeți. Că de ce nu sunt laptopuri, că de ce nu e internet, că cine vă plătește vouă curentul, când vin voucherele de vacanță, de ce nu sunt măriri de salariu, de ce ne îngheața salariul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ați ajuns din oameni mari care ajută la dezvoltarea frumoasă a altor oameni, deocamdată, mici, niște neica nimeni. Nimic nu vă convine, dar nici nu faceți ceva în plus. Dacă e vaccin, de ce e, dacă nu e, de ce nu e. Cam acesta este minunatul dascăl în România anului 2021”, a scris Tudorache Marian, tatăl unei eleve din clasa a șaptea.

De ce au fost acuzați profesorii pe timp de pandemie

FANATIK a luat atunci legătura cu bărbatul și a descoperit în spatele rândurilor o supărare și mai mare. Acesta a transmis că este nevoit să scoată bani serioși din buzunar pentru meditațiile odraslei. Se întâmplă lucrul acesta pentru că fiica lui, clasată în primele din școală la învățătură, nu reușește să înțeleagă ceva din stilul de predat online al profesorilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„O să mă înțelegeți exact de ce nu accept să spun școala, dar mai ales mă vor înțelege ceilalți părinți care trec la fel ca mine prin treaba asta. Pandemia asta de coronavirus a transformat școala într-o adevărată industrie.

A fost mană cerească pentru ăia care nu prea se omorau cu cartea, pentru că profesorii au închis ochii și-au dat note la număr, numai să fie, dar haos total pentru ăia care vor să învețe.

ADVERTISEMENT

În scurt timp, profesorii și-au dat seama de oportunitate, au lăsat-o mai moale la așa zisa școală online și cine vrea să priceapă sau să învețe este invitat la meditații separate. De data aceasta nici măcar nu se mai deplasează la domiciliul clientului. Nici măcar efortul ăsta nu îl mai fac.

Dumneavoastră înțelegeți de ce oamenii ăștia nu vor vaccinare și nimic altceva? Pentru că nimeni nu îi întreabă niciodată de sănătate. Salariul e salariu, merge de prin martie, voucher de vacanță, spor pentru îmbrăcăminte, nu știm de ce se mai acordă, dar el se acordă, spor de hrană și multe altele.

ADVERTISEMENT

Și meditațiile sunt meditații. Nu vă vaccinați pentru că nu sunt impozitate meditațiile. Și pentru că faceți averi în perioada asta din dorința copiilor care vor să învețe carte. Cine vrea carte, cine vrea să intre la un liceu bun, la o facultate bună este nevoit să facă meditații.

Acesta este adevărul unui sistem putred, un sistem pe care ne facem că nu-l vedem. Se fac meditații la orice. Ăia de la sport sunt singurii amărâți. În rest română, matematică, istorie, geografie, pentru orice ai nevoie se găsește un meditator. Pe care îl plătești. Că la școala online îți dă o fișă și aia e”, a continuat bărbatul exclusiv pentru FANATIK.

Cum s-au apărat profesorii în fața acuzelor

Nu toată lumea a fost pusă la zid. Mai ales că, dacă școală începe pe 8 februarie, atunci cadrele didactice vor fi nevoite să meargă la muncă mult timp de aici încolo fără vaccinul anti COVID-19.

„Suntem ultimii oameni, asta să scrieți. Profesorii au ajuns ultimii oameni. Pe nimeni nu interesează de noi. Da, vreau să mă vaccinez, dar nu o pot face până pe 8 februarie.

Ce înseamnă asta? Că nu sunt imunizată, nu am rapel, nu am nimic. Și mă urc în mijloace de transport în comun, intru în școală printre copii și predau. Apoi mă întorc acasă. Unde, surpriză, și eu am copilașii mei și părinți bolnavi. Dar ai mei, probabil, nu sunt prea importanți în viziunea statului”, a spus pentru site-ul nostru și Ioana Mihai, profesor la o școală generală din Capitală.

Ce spun sindicatele despre vaccinarea profesorilor

Replica a fost promptă și sindicatele din educație au arătat faptul că numărul profesorilor care doresc imunizare este ceva mai mare față de cei care nu vor vaccin.

„Situația este extrem de delicată. Eu înțeleg foarte bine care este punctul de vedere al părinților vis a vis de faptul că toate cadrele didactie ar trebuie să fie vaccinate. Pe de altă parte, vaccinarea nu este obligatorie și totuși peste 45 la sută dintre cadrele didactice au dorit să se vaccineze.

În momentul de față nu se pot înscrie decât spre jumătatea lunii martie pentru vaccinare, ceea ce înseamnă că rapelul va fi undeva în aprilie și se cam îndepărtează.

Noi ne dorim să începem școala pe 8 februarie, în ce condiții, nu știu. Nu putem obliga cadrele didactice să aibă vaccinul făcut pentru că este imposibil”, a spus Sandu Eugenia, Sindicatul Liber din Învățământ Sector 3 într-un interviu FANATIK.

Apel al sindicatelor față de stigmatizarea cadrelor didactice

Mai mult de atât, liderii de sindicat au transmis că nu este normal ca societatea să-i pună la punct pe profesori într-o perioadă și așa dificilă. Cadrele didactice au făcut tot ce au putut pentru a menține totul pe o linie de plutire.

„E o declarație onestă, cinstită, din partea celor care și-au înțeles menirea pe care o au în acest proces educativ. Noi am oprit școlile în martie 2020 tocmai pentru a nu-i pune în pericol pe copii și familiile acestora pentru că nu exista un grad de protecție. Din punctul acesta de vedere nu s-a schimbat nimic.

Și sunt convins că atunci când autoritățile au înaintat această dată de 8 februarie, erau ferm convinse că vaccinurile pot ajunge la cadrele didactice, la cei care își doresc să facă lucrul acesta. Este o declarație îngrijorătoare, dar în săptămânile care au trecut, întreaga societate a ajuns până la stigmatizarea colegilor noștri din învățământ care nu erau dispuși să facă acest vaccin intrând în acea categorie din care face parte un bun procent al României, de neîncredere, în ceea ce există pe piață în privința vaccinurilor.

I-am stigmatizat pe acești colegi, că pun în pericol situația copiilor, iar acum, noi, societatea nu reușim să-i vaccinăm nici pe cei mulți care și-au arătat disponibilitatea. Cred că până la urmă vorbim de o decizie care ține de cantitatea de vaccinuri. Nu vreau să întind lucrurile până acolo încât să zicem că România beneficiază de cantitatea de vaccinuri respectivă, dar pe salariații din învățământ îi lasă deoparte”, a zis Sorin Dragne, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar din Sectorul 1 pentru FANATIK.

Cum și-a băgat politicul coada în plin război

Vă readucem aminte că personalul didactic urma să primească o creştere salarială medie de 14%, adică aproximativ 300 de lei în plus. FSLI a solicitat în urmă cu mai multe luni Guvernului să nu amâne această majorare, „în caz contrar, având în vedere situaţia actuală, apare un mare semn de întrebare privind implementarea oricărui scenariu pentru începerea anului şcolar”.

Și totuși, premierul de atunci, Ludovic Orban a declarat că profesorii nu trebuie plătiți pentru orele pe care nu le susțin online, acolo unde acest scenariu se aplică. El a adăugat că toate cadrele didactice care refuză să predea în acest sistem nu au ce căuta în sistem.

Nu a mai durat mult și profesorii au fost anunțați că își pot lua gândul și de la mărirea de salariu. Guvernul preciza că a decis plafonarea salarială pentru 2021.

Educația, la coada listei de priorități

Atât au așteptat sindicatele care au transmis că Guvernul își bate joc de educația din România. Liderii au spus că nu se poate face performanță pe burta goală și au tras un semnal de alarmă asupra sistemului în sine.

„Este un an greu din toate punctele de vedere, evident pentru salariații de învățământ se adaugă și această problemă de plafonare a salariilor, comparat cu ceea ce trebuia să se întâmple. Este o lege deloc favorabilă pentru cadrele didactice încă de la apariția ei și cu toate acestea, nici așa nefavorabilă, ea nu se poate aplica.

Evident că suntem nemulțumiți cu toții, la nivelul salarial la care am ajuns nu se poate vorbi de motivație și de performanță în sistemul de educație. Toți profesorii facem toate eforturile să convingem societatea românească de faptul că nu mai poate exista, de fapt, nu că nu mai vorbim de performanță, ci vorbim chiar de existența în sine a sistemului de educație.

Avem încă un premier și un ministru de finanțe care consideră în continuare că educația este doar o consumatoare la buget și ca atare poate să aștepte. Nu se poate face performanță în sistemul de învățământ atât timp cât salariile din învățământ nu ating nici măcar de trei ori salariul minim pe economie”, a mai zis Sorin Dragne, liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar din Sectorul 1.