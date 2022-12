Cum au ajuns să fie amenințați Nicolae Stanciu și soția sa: „Eram îngrijorați”. Decizia din ziua nunții care i-a schimbat viața

Nicolae Stanciu, în prezent la Wuhan Three Towns, a vorbit amplu despre cea mai bună perioadă a carierei de la Slavia Praga. Internaționalul român a amintit și a dezvăluit că a luat decizia să facă pasul în lotul echipei lui Jindrich Trpisovsky chiar în ziua nunții.

Nicolae Stanciu a decis să meargă la Slavia Praga în ziua nunții: „Am vorbit foarte mult cu soția mea”

Nicolae Stanciu a traversat la Slavia Praga cea mai bună perioadă din cariera de fotbalist, după cum susține chiar mijlocașul român. Alături de formația cehă, Nicolae Stanciu a cucerit două titluri de campion, o Cupă a Cehiei, dar a adunat și prezențe în Champions League.

Fostul fotbalist de la FCSB a devenit rapid unul dintre , antrenorul Slaviei Praga, fiind unul dintre fotbaliștii de bază din componența echipei. Nicolae Stanciu a dezvăluit că a dat curs ofertei campioanei Cehiei chiar în ziua nunții.

„Cum s-a făcut transferul? Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. Agentul meu mi-a spus despre interesul Slaviei, dar nu eram chiar pregătit pentru asta. Am ezitat, am vorbit foarte mult cu soția mea despre asta. Eram puțin nesigur pentru că nu știam dacă va fi bine sau nu.

Dezbaterea crucială s-a petrecut în ziua nunții, care a fost cu două săptămâni înainte să ajung la Slavia. În cele din urmă, am decis împreună să accept această provocare. Amândoi am fost fericiți, iar apoi m-am liniștit. Alături de fiica mea, soția este cel mai mare fan al meu”, a declarat Nicolae Stanciu într-un interviu pentru .

Jindrich Trpisovsky, factor principal în decizia lui Nicolae Stanciu de a se transfera la Slavia Praga: „El m-a convins”

Nicolae Stanciu s-a transferat în China, la Wuhan Three Towns în primăvara acestui an de la Slavia Praga pentru 4 milioane de euro. Mijlocașul român a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului campioanei Cehiei. „Slavia a fost cea mai bună variantă pentru mine. El m-a convins să vin.

E cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată. Din nefericire, nu mai am mesajele cu el, dar mi-a spus că vrea cu adevărat să mă antreneze, că mă place ca jucător, ca om și vrea să colaborăm.

Sentimentele erau reciproce, eram și eu bucuros să aud asta. În timp, am ajuns să îl cunosc mai bine pe antrenor, cum e ca om. De aceea e cel mai bun din punctul meu de vedere. În primul rând, e un om bun și un antrenor excelent. Relația pe care am avut-o și viziunea sa despre fotbal l-au transformat în cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată”, a mai spus Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu și soția lui au fost amenințați după transferul la Slavia Praga: „Eram îngrijorați”

Nicolae Stanciu s-a transferat la Slavia Praga de la Al-Ahli pentru 4 milioane de euro în vara anului 2019. Timp de un sezon, mijlocașul român a îmbrăcat tricoul marii rivale din oraș, Sparta Praga, iar transferul lui Stanciu la Slavia nu le-a picat bine fanilor.

Internaționalul român, care a adunat 56 de selecții pentru prima reprezentativă, a dezvăluit că atât el, cât și soția sa, au primit mesaje de amenințare. „Sigur, suporterii sunt și ei un subiect important. Mă gândeam dacă mă vor accepta, ce vor spune despre asta.

Eu și soția eram puțin îngrijorați, dar nu atât de mult din cauza fanilor, pentru că știam că, dacă ajut echipa pe teren să câștige trofee, mă vor plăcea.



Imediat după ce am ajuns, ne-am calificat în Champions League și nu am avut nicio problemă cu suporterii Slaviei. Însă am primit multe mesaje de amenințare din partea fanilor celeilalte echipe (n.r – Sparta Praga). În mare parte, soția mea le primea, dar a fost bine în cele din urmă”, a mărturisit Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu, despre perioada petrecută la Slavia Praga: „M-am simțit ca acasă”

Nicolae Stanciu a dezvăluit fără ezitări că perioada petrecută în tricoul Slaviei Praga a fost cea mai bună din cariera sa și l-a numit pe Jindrich Trpisovsky cel mai bun antrenor pe care l-a avut.

„M-am simțit imediat ca acasă pentru că antrenorul și colegii m-au ajutat. Când joci bine și ai rezultate e excelent. Am mers direct în Champions League și totul a fost perfect.

Eu și familia mea ne-am găsit imediat o casă în Praga. E ceva ce nu voi uita niciodată. Amintirile de la Slavia vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții.

Slavia a devenit cel mai important club din cariera mea, chiar dacă am câștigat trofee și în România, țara mea. Eu și familia mea ne-am simțit cel mai bine la Slavia. Fata mea s-a născut în Praga. Sunt bucuros că am ajutat clubul să aibă succes.

Sunt mândru că numele meu este scris pe perete alături de ale altora care au câștigat cu Slavia. Sunt mândru că am lucrat cu oamenii de la Slavia, în special cu antrenorul Trpisovsky. Cred că a dus Slavia la un alt nivel și sper că acest club va continua să progreseze, să câștige trofee și să joace în Europa an de an”, a încheiat Nicolae Stanciu.