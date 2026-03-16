Cum au ajuns să fie cumnați Gică Hagi și Gică Popescu. Puțini români care-i apreciază știu: „O familie exemplară!”

ADVERTISEMENT

În emisiunea „Giovanni Show” de pe 13 februarie, cel mai cunoscut impresar din fotbalul românesc a vorbit despre relația extrem de strânsă dintre Gică Hagi și Gică Popescu. Cum au ajuns cei doi să fie cumnați.

Cei doi „Gică” ai fotbalului românesc, care au scris pagini de istorie atât la nivel de club, cât și la națională, nu sunt rude de sânge, dar au devenit rude prin alianță. Aceștia sunt cumnați, datorită căsătoriilor lor cu două surori. „Regele” s-a căsătorit în 1995 cu Marilena, iar Gică Popescu s-a căsătorit în 1999 cu Luminița, sora Marilenei.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a dezvăluit, la FANATIK, cum s-a născut această pe care i-a dat România. Aceștia au devenit cumnați încă de când erau în activitate, la cel mai înalt nivel.

„(n.r. Cum s-a născut această relație?) Au ajuns (n.r. cumnați) de când erau fotbaliști. De când se băteau pentru trofeul de Jucătorul Anului. La Barcelona a ajuns după un an, Gică Popescu, și-a luat casă, se ducea la Hagi ca prieten, Hagi era cu Marilena. Venea Luminița în vizită (n.r. sora Marilenei) Și Popescu…(…).

ADVERTISEMENT

A adus (n.r. Popescu) Dumnezeu știe câte buchete de flori și după un an s-a legat prietenia, au continuat și uite (….) O familie exemplară și una și alta: fată, băiat… băiat și fată”, povestește Giovanni.

ADVERTISEMENT

Unde s-au întâlnit prima dată Gică Hagi și Marilena, actuala soție

Cunoscutul impresar de fotbaliști a mai oferit, tot în emisiunea „Giovanni Show”, o informație pe care extrem de puțină lume din fotbalul românesc o cunoaște. Gică Hagi și actuala sa soție, Marilena, s-au întâlnit prima oară în Germania, la Frankfurt.

”Tatăl celor două (Marilena și Luminița) era detașat la Frankfurt cu construcțiile, cu compania de construcții. Ele au venit la tatăl lor să-l viziteze. Și Gică, fără să știe tatăl, s-a întâlnit cu Marilena. Eu m-am dus acolo, fiindcă locuiam în Frankfurt. Așa a început prietenia lor”, dezvăluie Giovanni.

ADVERTISEMENT

Înainte de a ajunge să se vadă în realitate, Gică și Marilena se cunoșteau doar prin prisma unor imagini video. ”Se cunoșteau numai de pe video. La machedoni se fac nunțile astea, se filmează. Și cine vrea să caute o machedoancă să uite la nunțile astea, să vadă. Să își aleagă o fată, care dansează, în cor, în astea. Și lui Hagi i-au căzut ochii pe Marilena.

Mi-a zis ‘Bă, vin la Frankfurt’ / Eu: ‘Dar de ce vii, mă? Să mă vezi pe mine?’ / ‘Nu, vin să cunosc o fată, machedoancă, că îmi place de ea’. Și uite așa s-a legat relația lor”, mai spune Giovanni.

Cum a cunoscut-o Gică Popescu pe Luminița

Giovanni Becali a mai spus că Gică Hagi juca la Brescia în momentul în care a cunoscut-o pe actuala sa soție. În ceea ce-l privește pe , s-au cunoscut mai târziu, la Barcelona. „Până la Gică Popescu (n.r. întâlnirea sa cu actuala soție) au mai trecut doi ani”, mai spune impresarul.