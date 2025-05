Cum au ajuns să fie împreună Cristina Deleanu și Eugen Cristea. Cei doi au trăit o poveste de dragoste de peste 40 de ani

Cristina Deleanu ș Eugen Cristea au fost împreună timp de mai bine de 40 de ani. Cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt atunci când regretata actriță era deja căsătorită.

Cristina Deleanu și Eugen Cristea, poveste de dragoste de peste patru decenii. Cum au ajuns să fie împreună

Joi dimineață, Marina Almășan a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că . Aceasta avea 84 de ani și a avut o carieră în lumea teatrului, dar și a filmului.

A fost o personalitate foarte apreciată de public, iar moartea sa i-a întristat pe cei care au urmărit-o în diverse filme, dar și în seriale.

Cristina Deleanu și Eugen Cristea au fost împreună timp de peste patru decenii, până la decesul actriței. S-au căsătorit în anul 2001 și au trăit o frumoasă poveste de dragoste.

Eugen Cristea a cunoscut-o pe pe scena de teatru de la Iași, atunci când avea doar 12 ani, iar ea 23. Deși a apreciat-o pentru frumusețea ei, a așteptat să treacă timpul, între ei fiind o diferență mare de vârstă.

Cei doi s-au reîntâlnit după mai mulți ani. La vremea respectivă, actrița era căsătorită cu actorul Matei Gheorghiu, prietenul lui Eugen Cristea.

Cu mult timp în urmă, actrița a povestit cum a început relația cu Eugen Cristea. Cei doi au început să joace împreună, iar de atunci s-a declanșat o scânteie între ei.

“Mai întâi am fost prieteni de familie. Matei l-a agreat de la bun început şi mi-a spus: ‘A venit un băiat, simpatico’. Eugen a venit adesea la noi în casă, am fost plecaţi împreună în concedii. Daca nu am fi început să jucăm împreună, nu cred că s-ar fi declanşat ceva între noi.

Însă când am început să jucăm, s-a declanşat deodată ceva ce nu credeam că e posibil între noi, o scânteie, apoi un foc…”, a povestit Cristina Deleanu pentru .

Cum a plecat din căsnicia cu fostul soț

Cu toate că era îndrăgostită de Eugen Cristea, actriței i-a fost foarte greu să renunțe la mariajul cu Matei Gheorghiu. Au existat, însă, anumite neînțelegeri între soți, astfel că i-a fost mai ușor să ia decizia de a pleca din căsnicia respectivă.

Cristina Deleanu nu se simțea împlinită, iar neajunsurile s-au acumulat, așa că a ajuns să se îndrăgostească de altcineva. Nu i-a fost comod să ia această decizie, însă a fost nevoie să renunțe la căsnicie.

“A trebuit să fiu tranşantă, nu am avut de ales, dar nu a fost uşor. Între noi este şi o diferenţă de vârstă de 11 ani… E o cifră, totuşi. Atunci când s-a întâmplat să doresc să fiu lângă Eugen, eu am încheiat orice alte lucruri, orice alte relţii.

Despărţirea nu a fost o decizie uşoară, dar eu am luat-o. Am fost tranşantă, în primul rând, cu sufletul meu, lucru care n-a fost tocmai comod.

O recunosc şi acum, am recunoscut-o şi atunci. Pentru că şi aceea fusese viața mea, si m-a costat decizia pe care am luat-o. Nu poti nici să negi, nici să renegi ce-ai trăit.

Trecuseră 17 ani, o bucată de pâine, dar se acumulaseră nişte neajunsuri, mici neîmpliniri care, în timp, s-au aglomerat. Insatisfacţia aceea pe care o aveam pe dinăuntru mi-a dat voie să mă îndrăgostesc de altcineva”, mai spune Cristina Deleanu.