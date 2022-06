Cum au ajuns să se iubească așa mult Maria Ciobanu și Ion Dolănescu. Povestea specială de dragoste a artiștilor: “Eu dacă nu mă însor cu asta, mă omor”

Vedeta a mărturisit cum a ajuns să se iubească așa mult cu regretatul interpret de muzică populară. Au avut parte de o poveste specială de dragoste, tatăl lui Ionuț Dolănescu dorindu-și cu ardoare să se însoare cu artista.

Cum s-au îndrăgostit Maria Ciobanu și Ion Dolănescu. Regretatul artist i-a făcut curte 3 ani

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu erau căsătoriți când drumurile li s-au întâlnit. Chiar și așa de cum a văzut-o regretatul muzician i-a făcut curte celei supranumite și nu a renunțat până nu au ajuns la altar.

„Aveam o colegă de la «Doina Olteniei» și îi zicea ei: «Ce are ființa asta de nu mă bagă în seamă deloc? Fă, eu dacă nu mă însor cu asta, mă omor»! Așa s-a exprimat! Se îndrăgostise și el de mine, și eu de el, dar nu puteam.

Eram căsătoriți amândoi. Până la urmă, am luat hotărârea și am divorțat amândoi. Când am făcut nuntă, eram gravidă în trei luni cu Ionuț!

I-am zis că vreau nuntă, dar să mi-o aducă pe Maria Lătărețu, o iubeam foarte mult”, a declarat cântăreața de muzică populară pentru .

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu s-au cunoscut la sfârșitul anilor ’60 și nu au fost numai o familie, ci și o pereche foarte apreciată pe scena muzicală. Au înregistrat foarte multe piese împreună.

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, mariaj de scurtă durată

Regretatul interpret avea numai 27 de ani când s-a îndrăgostit nebunește de cea care urma să-i devină soție. Era militar în termen și avea acasă o parteneră de viață, dar asta nu l-a împiedicat să-i facă curte solistei timp de 3 ani.

Povestea de dragoste din Maria Ciobanu și Ion Dolănescu s-a consumat destul de repede, la nuntă cântăreața fiind însărcinată în trei luni cu fiul ei, Ionuț. Din păcate, au ajuns să divorțeze la scurt timp după ce-și uniseră destinele.

La ani distanță de la ruperea legăturii și după ce a câștigat custodia copilului lor, vedeta a spus și care au fost motivele pentru care a pus punct mariajului. Se pare că în căsnicie a fost agresată fizic.