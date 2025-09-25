Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac angajările la stat pentru familii întregi

Statul a devenit, în ultimii ani, pentru unii mumă, pentru alții ciumă, iar de fiecare dată când vorbim despre posturile pe care anumite persoane cu legături în cercurile politice le obțin descoperim câteva lucruri surprinzătoare.

ADVERTISEMENT

Familiile de la stat cu bani frumoși se țin. Cum justifică ANCOM angajările, după acuzațiile de nepotisme: „Nu se află în cazurile de conflict de interese”

Opoziția acuză de câteva luni că partidele aflate la putere au făcut angajări bazate pe nepotisme, pe sistemul PCR (pile, cunoștințe și relații). FANATIK vă prezintă câteva dintre familiile care o duc bine în funcții-cheie, pe bani frumoși. De asemenea, una dintre companiile menționate ne-a oferit un răspuns prin care explică angajările pe care le-a făcut, pe posturile instituției aflându-se persoane care au legături cu nume grele din partidele de la noi.

Familia Zgonea la ANCOM: 34.461 lei pentru Valeriu, 278.000 lei anual pentru soția Laura

Să începem cu… familia Zgonea. , fostul președinte al , unul din liderii grei de altădată ai PSD, este în fruntea ANCOM de unde, potrivit declarației de avere completată în anul 2024, lua 34.461 de lei lunar. Tot la ANCOM o găsim și pe soția acestuia, Laura Carmen, care figura în 2024 cu un salariu anual de 278.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Din răspunsul oferit de ANCOM pentru FANATIK aflăm și ce funcție ocupă soția lui Valeriu Zgonea în cadrul companiei: „Doamna Laura Zgonea desfășoară activitate în cadrul ANCOM din anul 2018 și ocupă o poziție de execuție în cadrul Secretariatului General”.

Clanul Stănescu. De la Olt la București – Cum și-au împărțit familial instituțiile statului

Ne mutăm la următoarea familie ai cărei membrii au ajuns pe la diverse instituții: Stănescu. Descoperim că neamurile lui Paul Stănescu, baronul PSD de Olt, știu să se descurce mai bine ca mulți români obișnuiți. De pildă, Alexandru, fratele lui Paul Stănescu, ocupă postul de director la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, începând cu anul 2022. Totodată, Alina Gabriela Modan, fiica lui Paul Stănescu, are și ea birou la ANCOM, înainte activând la firma tatălui ei, Agromec Vișina SA. Ginerele lui Stănescu, soțul Alinei, Robert Marius Modan, este secretar general la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), de unde ar încasa, potrivit declarației de avere, 383.027 lei pe an, adică 31.916 lei pe lună.

ADVERTISEMENT

Lista completă: Soții și fiicele politicienilor angajate la ANCOM cu salarii de lux

Pe lista angajărilor cu cântec îi regăsim le regăsim și pe următoarele (tot pe bani frumoși la ANCOM):

ADVERTISEMENT

Oana Daniela Constantin, soția lui Eugen Constantin (consilier de stat în perioada guvernului Ciolacu), care figura, în 2023, cu un salariu de 134.000 de lei pe an;

Cristiana, fata celebrului liberal Gheorghe Flutur, fostul baron de Suceava, ar încasa în jur de 27.000 de lei lunar;

Adelina Nica, fiica fostului parlamentar PNL Mircea Cazan.

Cum se apără instituția. Răspunsul ANCOM pentru FANATIK

Cu toate că în organigrama ANCOM regăsim fiice și soții de politicieni, instituția a transmis, pentru FANATIK, că angajările s-au făcut conform legii, toți cei care sunt pe funcție trecând de concursuri și examinări serioase. Cu referire la salariile pe care le încasează în 2025 persoanele cu legături politice, ANCOM a invocat legea referitoare la datele cu caracter personal. Mai mult, în urma unei decizii date de CCR, angajații de la stat nu mai sunt obligați să își completeze declarațiile de avere din acest an.

ADVERTISEMENT

„În acest context, precizăm că au fost respectate toate procedurile cerute de lege, inclusiv cele referitoare la asigurarea publicității, acolo unde normele legale impun această cerință, respectiv în ceea ce privește concursurile, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, iar în ceea ce privește transferul, în condițiile art. 506 alin.(8)1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare”, ne-au spus cei de la ANCOM legat de cum au fost angajate rudele politicienilor. În continuare, compania a precizat care sunt condițiile pe care cei aflați pe funcții trebuie să le îndeplinească.

Ce criterii trebuie să îndeplinească angajații de la ANCOM

„De asemenea, conform procedurilor interne, comisiile de concurs în cazul concursurilor sau de evaluare în cazul transferurilor sunt formate din 3 sau 5 membri din cadrul instituției care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: dețin funcţii de conducere sau funcţii de execuţie pentru care este prevăzut cel puţin acelaşi nivel de studii cu cel al postului scos la concurs/transfer; au cunoştinţe (pregătire teoretică și/sau experiență profesională) în unul dintre domeniile funcţiei pentru care se organizează concursul/transferul sau cunoştinţe generale în administraţia publică; pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de conducere, cel puţin 2 dintre membrii comisiei de concurs trebuie să deţină funcţii de conducere; nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; nu sunt, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi nu se află în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese”, completează ANCOM.

Ce activități desfășoară rudele politicienilor la ANCOM

ANCOM ne-a lămurit și legat de activitățile pe care le desfășoară numele mai sus prezentate, printre care fata lui Paul Stănescu sau soția fostului secretar de stat din guvernul Ciolacu: „Numele persoanelor care fac parte din cadrul comisiilor de concurs sau de evaluare sunt date cu caracter personal și se supun cerințelor Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Doamna Adelina Dincă, care desfășoară activitate în cadrul ANCOM din anul 2018, doamna Alina Gabriela Modan, care desfășoară activitate în cadrul ANCOM din anul 2019, precum și doamna Oana Daniela Constantin, care își desfășoară activitatea în cadrul ANCOM din anul 2020, ocupă funcții de execuție în cadrul Serviciului Afaceri Europene și Cooperare Internațională. Doamna Cristiana Flutur este angajată pe o funcție de execuție începând cu anul 2012 și ocupă, în prezent, prin numire temporară, în condițiile legii, o funcție de conducere în cadrul Direcției Cooperare Internațională”.