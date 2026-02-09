Cum au apărut Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile fac înconjurul lumii

ADVERTISEMENT

Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se mai feresc de ochii lumii. Iată cum au apărut cei doi îndrăgostiți la Super Bowl 2026, duminică, 8 februarie, pe stadionul Levi’s din Santa Clara, California, SUA.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, oficial un cuplu

După ce au petrecut au decis să meargă mai departe. Kim Kardashian și Lewis Hamilton au apărut într-o ipostază unică, semn că formează oficial un cuplu.

Pentru că pilotul de curse nu a început încă testele pre-sezon alături de Ferrari a zburat în Statele Unite ale Americii. A călătorit peste Ocean pentru a fi aproape de frumoasa brunetă pe care o cunoaște încă din anul 2014.

Cei doi au fost filmați la un eveniment grandios la care au participat vedete de renume. Surprinși în loja de la Super Bowl 2026, femeia de afaceri și sportivul nu au mai lăsat loc de nicio interpretare. S-au afișat în văzul tuturor.

Îmbrăcați complet în negru au stat unul lângă celălalt, în timpul duelului dintre Seattle Seahawks și New England Patriot. La un moment dat, Lewis Hamilton îi atrage atenția brunetei, care poartă o ținută impecabilă, cu un decolteu generos.

Îi șoptește ceva la ureche, Kim Kardashian încercând să nu schițeze prea multe gesturi, după cum se vede în filmarea de pe rețeaua X. Fosta soție a lui Kanye West pare destul de apropiată de pilot, deși .

Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!

— deni (@fiagirly)

Reacțiile stârnite de Kim Kardashian și Lewis Hamilton

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au reușit să atragă multe priviri asupra lor la Super Bowl 2026. De când au apărut zvonuri despre o presupusă relație sentimentală internauții au reacționat în număr foarte mare.

Foarte mulți oameni cred că frumoasa brunetă merită să iubească din nou. Unul dintre fanii săi o vede relaxată și extrem de frumoasă. Ea e „dovada că femeile nu își pierd valoarea după ce au copii sau după o anumită vârstă”.

„Lewis Hamilton la Super Bowl cu Kim, Kendall, Hailey, Tyler și chiar Tim Cook?! Asta da putere a vedetelor. Îți poți imagina cum ar fi să faci parte din grupul ăsta?”, „Stai, Lewis nu s-a întâlnit și cu Kendall?”.

„Trebuie să mă străduiesc foarte mult să-l respect pe Lewis în ultima vreme” sau „Oh, nu, Kendall este acolo în timp ce Kim și Lewis se întâlnesc?”, sunt o mică parte dintre comentariile din social media.