Sport

Cum au apărut Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile fac înconjurul lumii

Ipostaza în care au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton, în loja de la Super Bowl 2026. Cele două vedete nu mai lasă loc de nicio interpretare.
Alexa Serdan
09.02.2026 | 14:15
Cum au aparut Kim Kardashian si Lewis Hamilton la Super Bowl 2026 Imaginile fac inconjurul lumii
Unde au fost văzuți Kim Kardashian și Lewis Hamilton. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se mai feresc de ochii lumii. Iată cum au apărut cei doi îndrăgostiți la Super Bowl 2026, duminică, 8 februarie, pe stadionul Levi’s din Santa Clara, California, SUA.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, oficial un cuplu

După ce au petrecut momente speciale într-un hotel de lux din Marea Britanie au decis să meargă mai departe. Kim Kardashian și Lewis Hamilton au apărut într-o ipostază unică, semn că formează oficial un cuplu.

ADVERTISEMENT

Pentru că pilotul de curse nu a început încă testele pre-sezon alături de Ferrari a zburat în Statele Unite ale Americii. A călătorit peste Ocean pentru a fi aproape de frumoasa brunetă pe care o cunoaște încă din anul 2014.

Cei doi au fost filmați la un eveniment grandios la care au participat vedete de renume. Surprinși în loja de la Super Bowl 2026, femeia de afaceri și sportivul nu au mai lăsat loc de nicio interpretare. S-au afișat în văzul tuturor.

ADVERTISEMENT
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să...
Digi24.ro
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat

Îmbrăcați complet în negru au stat unul lângă celălalt, în timpul duelului dintre Seattle Seahawks și New England Patriot. La un moment dat, Lewis Hamilton îi atrage atenția brunetei, care poartă o ținută impecabilă, cu un decolteu generos.

ADVERTISEMENT
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro...
Digisport.ro
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"

Îi șoptește ceva la ureche, Kim Kardashian încercând să nu schițeze prea multe gesturi, după cum se vede în filmarea de pe rețeaua X. Fosta soție a lui Kanye West pare destul de apropiată de pilot, deși s-a fotografiat cu un alt sportiv de renume internațional.

ADVERTISEMENT

Reacțiile stârnite de Kim Kardashian și Lewis Hamilton

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au reușit să atragă multe priviri asupra lor la Super Bowl 2026. De când au apărut zvonuri despre o presupusă relație sentimentală internauții au reacționat în număr foarte mare.

Foarte mulți oameni cred că frumoasa brunetă merită să iubească din nou. Unul dintre fanii săi o vede relaxată și extrem de frumoasă. Ea e dovada că femeile nu își pierd valoarea după ce au copii sau după o anumită vârstă”

„Lewis Hamilton la Super Bowl cu Kim, Kendall, Hailey, Tyler și chiar Tim Cook?! Asta da putere a vedetelor. Îți poți imagina cum ar fi să faci parte din grupul ăsta?”, „Stai, Lewis nu s-a întâlnit și cu Kendall?”.

„Trebuie să mă străduiesc foarte mult să-l respect pe Lewis în ultima vreme” sau „Oh, nu, Kendall este acolo în timp ce Kim și Lewis se întâlnesc?”, sunt o mică parte dintre comentariile din social media.

Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și...
Fanatik
Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și tatăl său: „Am ajuns acolo când abia mai respira…”. Exclusiv
Românii la JO de Iarnă 2026: cine intră luni în concurs
Fanatik
Românii la JO de Iarnă 2026: cine intră luni în concurs
Anunț tare despre revenirea lui Juri Cisotti la FCSB. Replică genială în direct:...
Fanatik
Anunț tare despre revenirea lui Juri Cisotti la FCSB. Replică genială în direct: „Păi cu Gigi nu mai vorbim?”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
'O firmă imensă' din România, în negocieri pentru preluarea Stelei: 'Am asistat la...
iamsport.ro
'O firmă imensă' din România, în negocieri pentru preluarea Stelei: 'Am asistat la discuții'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!