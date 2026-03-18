Cum au arătat ultimele alegeri FRF. Dosarul transferurilor și momentul în care Răzvan Burleanu a devenit șef peste fotbalul românesc

Alegerile pentru conducerea FRF din 2014 au rămas unul dintre cele mai controversate momente din istoria fotbalului românesc. Răzvan Burleanu, care, la vremea respectivă avea doar 29 de ani, a câștigat surprinzător funcția de președinte. Contextul a fost unul tesnionat, marcat de condamnările din Dosarul Transferurilor.

Cum a profitat Burleanu de condamnarea lui Gică Popescu din Dosarul Transferurilor

Pe 4 martie 2014, cu doar o zi înainte de alegerile pentru președinția FRF, la care Gică Popescu era mare favorit, instanța a pronunțat . Printre condamnați s-a numărat și fostul căpitan al Barcelonei, care a primit o condamnare pentru o perioadă de 3 ani, o lună și zece zile cu executare. Încarcerarea lui Popescu a dus automat la ieșirea sa din cursă, lăsând un gol uriaș în competiția de la alegerile organizate pe 5 martie 2014.

Impactul Dosarul Transferurilor asupra alegerilor a fost astfel decisiv. Fără condamnarea lui Gică Popescu, „Baciul” ar fi fost, cel mai probabil, câștigătorul mandatului de președinte la FRF. Echilibrul de forțe din Adunarea Generală ar fi fost diferit, iar rezultatul final ar fi putut fi complet schimbat.

Cine a candidat la alegeri FRF 2014

În absența favoritului Gică Popescu, alegerile din 2014 au devenit imprevizibile. În cursă au rămas următorii candidați: Răzvan Burleanu, Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian și Sorin Răducanu. La vremea respectivă, Burleanu era considerat doar un outsider. Nu avea notorietatea contracandidaților și era doar președintele Federației Române de Mini-Fotbal. Totuși, proiectul lui Răzvan Burleanu și strategia sa s-au dovedit a fi decisive.

Rezultate alegeri FRF 2014

Răzvan Burleanu – 72 de voturi

Vasile Avram – 59 de voturi

Gheorghe Chivorchian – 29 de voturi

Sorin Răducanu – 0 voturi

Anulate – 13 voturi

Răzvan Burleanu, fără contracandidat la ultimele alegeri FRF

Ultima dată când au avut loc alegeri pentru șefia FRF, Răzvan Burleanu nu a avut contracandidat. Scrutinul s-a desfășurat pe 12 aprilie 2022, iar președintele în exercițiu a obținut o victorie cu unanimitate de voturi. El a fost reales în Adunarea Generală pentru al treilea mandat consecutiv. Sorin Răducanu și Gabriel Barbu Șeitan au încercat și ei să candideze la alegerile FRF din 2022, dar dosarele lor au fost respinse de comisii.

Președintele în exercițiu are un singur contracandidat, pe Ilie Ștefan Drăgan (41 de ani). Acesta din urma . Drăgan susține că Burleanu nu ar avea dreptul să candideze la un nou mandat, invocând prevederile legate de limitarea numărului de mandate în funcția de președinte FRF.