Cum au arătat ultimele zile din viața lui Papa Francisc. Medicul său a rupt tăcerea: „În acel moment, am înțeles că nu mai era nimic de făcut”

Papa Francisc și-a trăit ultimele zile în liniște, dar cu o forță interioară uriașă. Medicul acestuia, Sergio Alfieri, șeful secției de chirurgie oncologică abdominală de la Policlinica „Gemelli” din Roma, a dat detalii despre momentul în care Suveranul Pontif și-a dat sufletul.

Cum au arătat ultimele zile din viața lui Papa Francisc

Ultima întâlnire dintre cei doi a avut loc în Ajunul Paștelui. Potrivit medicului Papa Francisc era bine, mânca, făcea glume și spunea că se simte mai sănătos ca niciodată. Nimeni nu se gândea că în câteva zile Suveranul Pontif își va da ultima suflare.

Totuși, chiar dacă susținea că se simte bine, . Îi chema aproape de el pe toți cei care i-au fost alături, simțea nevoia să îi revadă pe toți și voia totul „imediat”, fără să mai amâne ceva.

Mai mult decât atât, a vrut să îi vadă pe toți cei care au avut grijă de el în timpul spitalizării sale, în jur de 70 de persoane. Nu a vrut să aștepte, a vrut să le mulțumească personală cât mai repede posibil, simțind probabil că nu mai are mult de trăit.

„I-am spus că sunt 70 de persoane, poate ar fi mai bine să o facem după Paște, la finalul convalescenței. Răspunsul său a fost clar: «Mă întâlnesc cu ei miercuri». Astăzi, am sentimentul clar că a simțit că trebuie să facă o serie de lucruri înainte de a muri”, a povestit medicul acestuia,

De ce nu a fost transportat la spital

Sergio Alfieri a povestit și despre . Totul s-a petrecut rapid, în liniște. A fost chemat de urgență într-o dimineață, fiindcă Papa nu mai reacționa și nici măcar durerea nu o mai simțea. Medicul și-a dat seama în acel moment că Papa Francisc este în comă și că nu mai poate face nimic pentru a-l salva.

Nu l-a dus la spital, fiindcă știa că nu se mai poate face nimic. I-a respectat dorința cea mai mare, aceea de a muri acasă la „Santa Marta”. În jurul lui au stat câteva persoane apropiate de Suveranul Pontif, care s-au rugat și au stat în tăcere până în momentul în care acesta și-a dat sufletul.

„Luni pe la 5:30 m-a sunat Strappetti: «Sfântul Părinte se simte foarte rău, trebuie să ne întoarcem la Gemelli». I-am prealertat pe toți și 20 de minute mai târziu eram acolo la Casa „Santa Marta”, dar mi s-a părut greu să cred că este necesară spitalizarea. Am intrat în camera sa și avea ochii deschiși.

Am constatat că nu are probleme respiratorii și, apoi, am încercat să-l strig, dar nu mi-a răspuns. Nu răspundea la stimuli, nici măcar la cei dureroși. În acel moment, am înțeles că nu mai era nimic de făcut. Era în comă”, povestește medicul.