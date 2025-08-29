Sport

Cum au comentat Alex Dobre și Andrei Borza convocarea la echipa națională! Surpriza galeriei din Giulești pentru căpitan

Alex Dobre și Andrei Borza sunt singurii jucători de la Rapid convocați de Mircea Lucescu la echipa națională. Cum au comentat cei doi convocarea după Rapid - UTA 2-0.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
29.08.2025 | 23:38
Cum au comentat Alex Dobre si Andrei Borza convocarea la echipa nationala Surpriza galeriei din Giulesti pentru capitan
Cum au comentat Borza și Dobre convocările la echipa națională. Sursă foto: sportpictures

Echipa națională de fotbal a României are două meciuri programate în luna septembrie a acestui an, amical în fața Canadei și duel oficial la Larnaka, în fața lui Cipru. Mircea Lucescu a împărțit convocările, iar de la Rapid au fost chemați Alex Dobre și Andrei Borza, cei doi strălucind chiar în ziua în care au aflat, în Rapid – UTA 2-0.

Alex Dobre, în extaz după convocarea la echipa națională: „Sunt emoții aparte! Munca mea este apreciată”

La scurt timp după Rapid – UTA 2-0, Alex Dobre a recunoscut că are niște emoții aparte vizavi de convocarea la echipa națională. Extrema giuleștenilor susține că va face tot ce depinde de el pentru ca România să obțină rezultate bune în meciurile din luna septembrie cu Canada și Cipru. În același timp, Dobre s-a bucurat și de o surpriză a fanilor, aceștia cântându-i „la mulți ani” la finalul meciului din runda 8.

„Sunt foarte fericit că mi-am putut ajuta echipa și că am luat cele 3 puncte în această seară. Orice meci e greu, important e să ne focusăm pe ceea ce muncim la antrenamente, câteodată ne iese, câteodată nu, dar mă bucur că în această seară am putut obține victoria.

(n.r. – Ce înseamnă convocarea la națională pentru tine?) Înseamnă că munca mea este apreciată. Mă bucur din suflet că, prin evoluțiile pe care le-am avut la club, a venit și convocarea. Sper din suflet ca să ajut colegii de acolo prin calitățile mele și să obținem rezultate pozitive.

Sunt emoții aparte, e o mândrie să-ți reprezinți țara și chiar privesc cu entuziasm acest lucru. Aștept cu nerăbdare să mă văd cu băieții și să lucrăm împreună, apoi să câștigăm”, a declarat Alex Dobre la flash-interviu.

Borza, sincer despre echipa națională: „Mă voi duce acolo cu inima deschisă”

Andrei Borza este chemat în premieră de Mircea Lucescu la echipa națională, el mai fiind pe bancă într-un meci în mandatul lui Edi Iordănescu. Tânărul fundaș speră că va confirma și că va rămâne acolo mult timp de acum înainte.

„Suntem fericiți pentru cele trei puncte, asta ne dorim de la fiecare meci. Am jucat bine tot meciul. Am analizat ce am făcut greșit în meciurile trecute, am corectat asta la noi și am jucat foarte bine acum. Faza golului e lucrată, a plecat de la Aioani, au fost vreo 5-6 pase până s-a ajung acolo. Eu doar am centrat în spatele apărării și mă bucur că a marcat Dobre.

(n.r. despre convocarea la națională) Mă bucur, un pas important pentru mine. Sunt fericit și vreau să rămân acolo. Depinde de mine, trebuie să lucrez mai mult. Am avut emoții constructive când am aflat și mă voi duce acolo cu inima deschisă”, a declarat Andrei Borza.

Fanii i-au cântat la mulți ani lui Alex Dobre la finalul meciului Rapid - UTA

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
