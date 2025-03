Concluziile lui Mirel Rădoi după România – Bosnia 0-1: „Ghinion!”. Cum îi răspunde Jovo Lukic

. Mirel Rădoi, dar și bosniacul Jovo Lukic, elevul său de la Universitatea Craiova, au reacționat în urma rezultatului înregistrat.

Mirel Rădoi știe exact ce înseamnă pentru Mircea Lucescu și „tricolori” eșecul cu Bosnia

Mirel Rădoi a fost selecționerul României atât la tineret, cât și al reprezentativei de seniori. Actualul tehnician al Universității Craiova știe ce înseamnă un astfel de rezultat negativ, însă consideră că momentul în care a venit acest insucces este unul potrivit.

Fostul mare mijlocaș român are încredere în elevii lui Mircea Lucescu că se vor răzbuna în meciul din etapa a doua contra San Marino și vor demonstra faptul că meciul pierdut cu Bosnia a fost o întâmplare.

„Am simțit-o pe propria piele! Toate frustrările strânse trebuie să le pună în practică la meciul cu San Marino”

„Doar ghinionul a făcut ca echipa națională a României să nu câștige. Poate e mai bine, m-am gândit după meci dimineața că e mai bine că nu s-a întâmplat la final când poate aveai nevoie de o victorie pentru prima sau a doua poziție, să ajungi la baraj sau să te califici direct.

O asemăn puțin cu înfrângerea noastră cu FCSB. Mai bine că s-a întâmplat atunci pentru că am avut de învățat foarte multe lucruri pentru ceea ce a însemnat meciul cu U Cluj. Așa cred că va fi benefică și pentru echipa națională.

Am simțit-o pe propria piele și la tineret și la echipa mare (Schimbarea stării de spirit din vestiar nr.). După aceea, perioada fiind scurtă, te ajută să te focusezi pe următoarea partidă. Toate frustrările strânse trebuie să le pună în practică la meciul cu San Marino”, a spus Mirel Rădoi.

Jovo Lukic, fericit pentru reușita conaționalilor săi. Atacantul Universității Craiova știe de ce au pierdut românii

Jovo Lukic, venit la Universitatea Craiova în acest an, a mărturisit că le-a spus colegilor săi că Bosnia le va pune probleme românilor, însă aceștia nu l-au crezut. Atacantul consideră că „tricolorii” au pierdut acest meci din cauza faptului că i-au subestimat pe bosniaci.

„Ne-au subestimat!”

„Le-am spus colegilor mei că va fi greu pentru România, ei au spus că le va fi ușor. Le-am spus că Bosnia are o echipă bună, iar în final au învins la București după mult timp.

Sunt mândru de ei, am crescut în Bosnia și cunosc mulți jucători care joacă pentru Bosnia, le doresc noroc la următorul meci. Cred că ne-au subestimat puțin, pentru că nu am avut rezultate bune în ultimele meciuri. Cred că am avut o singură victorie și de aceea ești subestimat de adversari apoi”, a spus și bosniacul Jovo Lukic.

