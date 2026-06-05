Cum au descoperit ”specialiștii” români drona din Portul Constanța: „A rupt barajul! Hai că fac o poză! Sper să nu sară, naibii”. Video

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Dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. România pare să pice încă un test de siguranță a cetățenilor la nici 7 zile după ce o dronă a făcut ravagii în Galați, două persoane fiind rănite după ce aparatul de zbor a aterizat deasupra unui bloc. De data asta, pe 5 iunie 2026, una marină a pătruns până în Portul Constanța, explodând, de asemenea, sub privirile aproape neputincioase ale ”specialiștilor” trimiși să verifice la fața locului ce e cu ”jucăria” de pe litoral.

Cum au descoperit ”specialiștii” români drona care a explodat în Portul Constanța

O ”jucărie” cât se poate de periculoasă, care ar fi putut duce la o adevărată tragedie. Drona maritimă, aparent de origine ucraineană, a explodat aproape de Oil Terminal, afectând o hală a celor de la ARSVOM, o asociație care se ocupă cu salvarea vieților omenești pe mare. În urma unor discuții intense despre cum au acționat autoritățile de data aceasta și mai ales cum a putut ajunge până în port, răspunsurile încă sunt așteptate. Cert e că și de data aceasta s-a acționat în purul stil românesc.

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Ministerul Apărării Naționale a anunțat că primele informații despre drona care a ajuns în Portul Constanța au fost cunoscute la ora 06:20, drona explodând prin autodetonare la ora 10:30. Timp de aproape patru ore, așadar, nimeni nu a reușit să o neutralizeze într-o manieră controlat, mulți dintre angajații din port uitându-se la ea ca la un OZN.

Dialog halucinant: „Să nu sară, naibii”

Din imaginile apărute în spațiul public (pe care le puteți vedea mai jos) reiese faptul că muncitorii care au descoperit drona habar nu au ce au în fața lor, asta în timp ce MApN susține că existau informații despre acea barcă fără comandor de la ora 06:20. Conversația pe care aceștia au purtat-o prin telefon cu șeful lor (e posibil ca la capătul firului să se afle cineva de la Autoritatea Navală ori cineva din port) este de-a dreptul incredibilă.

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Iată, mai jos, dialogul purtat de cei doi muncitori care au ajuns în Portul Constanța, când încă drona nu era explodată:

Muncitor 1: „E o barcă ciudată aici între baraje, nu știu cum a ajuns. Acum am văzut-o și noi. Nu știm cum a ajuns!”;

Muncitor 2: „Zi că s-a blocat elicea în baraj, a rupt barajul!”;

M1: „Da, uite că e rupt, a rupt barajul! Nu știu, îi fac o poză, vă trimit? Nu e nici dracu. Nu e nimeni, nicio persoană. E foarte ciudată bărcuța asta, e d-aia de armată. Hai că fac o poză și vă trimit, vă trimit pe WhatsApp”

M2: „Mă, dar merg motoarele, se învârte ceva pe ea. Se aude…”;

M1: „Să nu sară, naibii, în aer, în… mea”

Nicușor Dan, singura autoritate care a reacționat în primele ore de la producerea incidentului

, și premierul interimar, Ilie Bolojan, au evitat să comenteze . Singurul care a ieșit public și a vorbit despre incident, ca autoritate de stat, este președintele României. Nicușor Dan a făcut câteva declarații după ce a ajuns în Muntenegru, spunând că știa că urma să explodeze drona respectivă după ce a fost depistată și că dacă mai există altele în drum spre port, cu siguranță autoritățile vor acționa ca ele să fie oprite, să nu explodeze. Șeful statului a îndemnat la calm, după ce a fost întrebat dacă mai este sigur litoralul românesc având în vedere că mulți turiști încep să plece la mare.

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