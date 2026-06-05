News

Cum au descoperit ”specialiștii” români drona din Portul Constanța: „A rupt barajul! Hai că fac o poză! Sper să nu sară, naibii”. Video

Momente demne de cascadorii râsului în Portul Constanța, înainte ca drona marină să explodeze. Cum au descoperit ”specialiștii” români aparatul plutitor care a bubuit
Dan Suta
05.06.2026 | 16:10
Cum au descoperit specialistii romani drona din Portul Constanta A rupt barajul Hai ca fac o poza Sper sa nu sara naibii Video
SPECIAL FANATIK
Dialog incredibil între ”specialiștii” români care au descoperit drona ce a explodat în Constanța
ADVERTISEMENT

Dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. România pare să pice încă un test de siguranță a cetățenilor la nici 7 zile după ce o dronă a făcut ravagii în Galați, două persoane fiind rănite după ce aparatul de zbor a aterizat deasupra unui bloc. De data asta, pe 5 iunie 2026, una marină a pătruns până în Portul Constanța, explodând, de asemenea, sub privirile aproape neputincioase ale ”specialiștilor” trimiși să verifice la fața locului ce e cu ”jucăria” de pe litoral.

Cum au descoperit ”specialiștii” români drona care a explodat în Portul Constanța

O ”jucărie” cât se poate de periculoasă, care ar fi putut duce la o adevărată tragedie. Drona maritimă, aparent de origine ucraineană, a explodat aproape de Oil Terminal, afectând o hală a celor de la ARSVOM, o asociație care se ocupă cu salvarea vieților omenești pe mare. În urma unor discuții intense despre cum au acționat autoritățile de data aceasta și mai ales cum a putut ajunge până în port, răspunsurile încă sunt așteptate. Cert e că și de data aceasta s-a acționat în purul stil românesc.

ADVERTISEMENT

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că primele informații despre drona care a ajuns în Portul Constanța au fost cunoscute la ora 06:20, drona explodând prin autodetonare la ora 10:30. Timp de aproape patru ore, așadar, nimeni nu a reușit să o neutralizeze într-o manieră controlat, mulți dintre angajații din port uitându-se la ea ca la un OZN.

Dialog halucinant: „Să nu sară, naibii”

Din imaginile apărute în spațiul public (pe care le puteți vedea mai jos) reiese faptul că muncitorii care au descoperit drona habar nu au ce au în fața lor, asta în timp ce MApN susține că existau informații despre acea barcă fără comandor de la ora 06:20. Conversația pe care aceștia au purtat-o prin telefon cu șeful lor (e posibil ca la capătul firului să se afle cineva de la Autoritatea Navală ori cineva din port) este de-a dreptul incredibilă.

ADVERTISEMENT
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Digi24.ro
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii

Iată, mai jos, dialogul purtat de cei doi muncitori care au ajuns în Portul Constanța, când încă drona nu era explodată:

  • Muncitor 1: „E o barcă ciudată aici între baraje, nu știu cum a ajuns. Acum am văzut-o și noi. Nu știm cum a ajuns!”;
  • Muncitor 2: „Zi că s-a blocat elicea în baraj, a rupt barajul!”;
  • M1: „Da, uite că e rupt, a rupt barajul! Nu știu, îi fac o poză, vă trimit? Nu e nici dracu. Nu e nimeni, nicio persoană. E foarte ciudată bărcuța asta, e d-aia de armată. Hai că fac o poză și vă trimit, vă trimit pe WhatsApp”
  • M2: „Mă, dar merg motoarele, se învârte ceva pe ea. Se aude…”;
  • M1: „Să nu sară, naibii, în aer, în… mea”

Nicușor Dan, singura autoritate care a reacționat în primele ore de la producerea incidentului

Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și premierul interimar, Ilie Bolojan, au evitat să comenteze incidentul din port. Singurul care a ieșit public și a vorbit despre incident, ca autoritate de stat, este președintele României. Nicușor Dan a făcut câteva declarații după ce a ajuns în Muntenegru, spunând că știa că urma să explodeze drona respectivă după ce a fost depistată și că dacă mai există altele în drum spre port, cu siguranță autoritățile vor acționa ca ele să fie oprite, să nu explodeze. Șeful statului a îndemnat la calm, după ce a fost întrebat dacă mai este sigur litoralul românesc având în vedere că mulți turiști încep să plece la mare.

ADVERTISEMENT
Și-a
Digisport.ro
Și-a "bătut joc" de fata președintelui, chiar sub ochii lui: "O infamie / Să îți fie rușine!"

CUM AU DESCOPERIT ”SPECIALIȘTII” DRONA CARE A EXPLODAT ÎN PORTUL CONSTANȚA

Ofițer de marină, după explozia dronei marine din Constanța: „Cum naiba a intrat...
Fanatik
Ofițer de marină, după explozia dronei marine din Constanța: „Cum naiba a intrat în port?”. Cât de aproape era de Oil Terminal și ce nenorocire se putea produce
Tatăl lui Sorin Grindeanu, dat în judecată pentru că nu a plătit facturile...
Fanatik
Tatăl lui Sorin Grindeanu, dat în judecată pentru că nu a plătit facturile la gaze. Cum s-a încheiat totul
Mănăstirea lui Cristian Pomohaci, luminată pe datorie. Nu-și plătea facturile, dar a fost...
Fanatik
Mănăstirea lui Cristian Pomohaci, luminată pe datorie. Nu-și plătea facturile, dar a fost prins de procurori cu milioanele în altar
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce...
iamsport.ro
Bombă! A anunțat în direct numele noului antrenor al lui Dinamo, după ce Zeljko Kopic a plecat: 'S-ar plia foarte bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!