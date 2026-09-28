Cum au dispărut din lotul României Ianis Hagi, Man, Drăgușin, Rațiu și Răzvan Marin și care sunt lucrurile pe care Gică Hagi le gândește, dar nu le spune

ADVERTISEMENT

FANATIK a ținut aproape de Hagi și de lotul echipei naționale și a completat piese din puzzle-ul transformării României. Hagi folosește fereastra septembrie-octombrie pentru a evalua exact pe cine se poate baza în preliminariile Euro 2028. Unul dintre marile semne de întrebare, lipsa de pe foaia de meci a lui Marius Marin atât contra Suediei, cât și a Bosniei, precum și scoaterea din lot pentru confruntarea de astăzi a lui , Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Dennis Man, Nicușor Bancu și Răzvan Marin sunt elemente care au sens în viziunea selecționerului.

De ce nu joacă Marius Marin?

Trecut în vară la Al Nasr, în Emiratele Arabe Unite, după 7 ani la Pisa, Marius Marin a fost om de bază pentru toți selecționerii pe care i-a avut România din 2021 pănă astăzi. A strâns 35 de selecții și a reușit să-și câștige respectul fanilor datorită implicării sale totale. Hagi nu l-a luat în avionul pentru Suedia și, surpriză mare!, .

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Hagi nu consideră că Marius Marin se potrivește cu filozofia sa de joc. Selecționerul vrea un mijlocaș defensiv care să coboare între fundașii centrali și să ridice de acolo posesia către jumătatea adversă. Principiul a fost respectat permanent de Hagi la Farul și translat către echipa națională.

5 meciuri are Marius Marin ca titular de la startul campionatului din Emirate pentru Al Nasr

De ce Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Dennis Man și Nicușor Bancu nu vor fi nici pe bancă în fața Bosniei?

„Vreau să văd un lucru la meciurile astea din Nations League. Cum va gestiona Gică Hagi recuperarea, cum se vor juca meciurile din 3 în 3 zile”, a spus Daniel Pancu la finalul dialogului pe care l-a avut cu Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, în urmă cu câteva zile. Hagi îi vrea pe cei 6, considerați cu toții oameni de bază ai echipei naționale, în cea mai bună formă înaintea ultimelor două șocuri din această secvență de Nations, cu Polonia, în deplasare, și cu Suedia, pe teren propriu. România închide seria de 4 meciuri cu partidele de pe 2, respectiv 6 octombrie.

ADVERTISEMENT

De ce joacă Screciu mijlocaș central?

Hagi a fost întrebat la conferința de presă dinaintea jocului cu Bosnia unde-l vede mai bun pe Screciu: la mijloc, așa cum a fost folosit în Suedia, sau în apărare, în rolul pe care îl are de ani buni la Craiova. Antrenorii Științei l-au trimis numai conjunctural în linia mediană, în rest l-au tras către linia defensivă. Hagi nu a răspuns simplu. A ales un dialog cu jurnalistul care îl chestionase: „Știți unde a jucat Screciu cu Georgia? Și înainte, știți pe ce poziție a fost folosit? V-am prins! Trebuie să știți lucrurile astea”, a spus Hagi, înainte să se destindă și să zâmbească.

ADVERTISEMENT

Apoi, a lămurit: „La mijloc. Va juca și cu Bosnia, dacă e sănătos, și va juca la mijloc!” De fapt, linia pe care Hagi o trage între mijloc și apărare este fluidă conceptual. Nedelcu sau Băluță au fost jucați în ambele roluri la actuala Farul, iar Screciu este considerat un fotbalist capabil să îndeplinească ambele funcții în matricea tactică a lui Hagi. Dar, pentru „Rege”, e mai bun la mijloc.

ADVERTISEMENT

9 selecții în echipa națională are Vladimir Screciu

Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia, anunțată în exclusivitate de FANATIK