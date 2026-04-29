Cum au explodat prețurile în afacerile imobiliare! Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir: „O să ajungem ca-n Ungaria!”

"Oracolul de la Bălcești" a anticipat cu luni în urmă scumpirea apartamentelor. Prețurile au crescut cu 22% în București, iar metrul pătrat ar putea depăși 3.000 de euro chiar și în cartierele mai slab cotate.
Daniel Spătaru
29.04.2026 | 12:30
Cum au explodat preturile in afacerile imobiliare Dezvaluirea lui Dumitru Dragomir O sa ajungem can Ungaria
Dumitru Dragomir spune că preţurile la imobiliare vor continua să crească pe tot parcursul anului Foto: colaj Fanatik
Contrar tuturor previziunilor, Dumitru Dragomir anticipa încă se acum câteva luni creşterea preţurilor la imobiliare, în ciuda perioadei de criză. „Oracolul de la Bălceşti” spunea la „Profeţiile lui Mitică”, la jumătatea luni ianuarie, că preţurile vor fi împinse în sus ca urmare a scumpirii materialelor de construcţie, iar ce se întâmplă acum în piaţă îi dă dreptate.

Preţurile imobiliarelor au crescut cu 22% în Bucureşti

Prăbuşirea preţurilor la apartamente, prognozată de unii experţi imobiliari, nu a avut loc, ba dimpotrivă, preţurile au continuat să crească vertiginos, în ciuda crizei. Dumitru Dragomir a anticipat acest trend crescător, iar cifrele de pe piaţa imobiliară arată cum a prezis „Oracolul”.

„Acum vreo trei luni, toată presa spunea că imobiliareele vor cădea în cap, iar eu am spus atunci că vor creşte cu cel puţin 10%. Au crescut cu 18%! La Bucureşti cu 22%. La Cluj 30%, la Constanţa vreo 18%”, a comentat Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Unele materiale de construcţie s-au scumpit cu 65-70%

Una dintre explicaţiile pentru aceste scumpiri este dată de creşterea explozivă a preţurilor materialelor de construcţie, care au ajuns să fie mai mari chiar şi cu peste 50% în ultimele luni.

„Când eu am spus aici, la ‘Profeţii’, că preţurile cresc în criză, nu scad, m-au luat la mişto toţi. Acum îmi dau unii mesaje: ‘Măi nea Mitică, cum să crească preţurile? E criză!’ Măi oameni buni, dacă fierul, betoanele, vopselurile, toate structuratele, parchetul, tot, au crescut o dată cu energia… Unele au crescut cu 65-70%. Eu cumpăr acum nişte lucruri care au preţuri mai mari cu 60%, a dezvăluit Dragomir.

„Anul viitor nu mai găseşti sub 3.000 euro/metrul pătrat nici în sud”

Inclusiv în cartierele mai slab cotate ale Capitalei preţurile la apartamente au sărit deja de 2.500 euro/metru pătrat şi continuă să crească.

„Când am spus că în Bucureşti în cartiere de-astea slabe va ajunge preţul 3.000 euro/metru pătrat, tot aşa, mă înjurau unii. Pă deja, gata, a ajuns preţul la 2.600-2.700. Şi va fi 3.000-3.500. De exemplu, pe Iancu Nicolae se vinde 2.700 euro, preţul construit. Asta înseamnă 3.300 euro/metru pătrat, utilul. În două-trei luni preţul creşte iar cu 5-6%. În ianuarie anul viitor nu mai găseşti sub 3.000 euro/metrul pătrat nici în sud. În sud, spre deosebire de nord, sunt alte preţuri. Dacă în sud e 2.000 metrul pătrat, în nord e 2.500”, a explicat Mitică Dragomir.

Unde se va opri creşterea preţurilor la imobiliare

El a mai spus că această creştere înseamnă de fapt o tendinţă de aliniere la preţurile existente în marile capitale europene. „Se va ajunge la ce există în toată Europa. Păi la Budapesta e 7.000 euro”, a mai afirmat Dragomir.

Totodată, el a deplâns măsurile luate de guvern, care au dus la înjumătăţirea procentului cu care imobiliarele alimentau PIB-ul României. În acelaşi timp el a dat exemplul Turciei, care acordă o serie de facilităţi fiscale pe termen lung celor care îşi stabilesc rezidenţa în această ţară. „Imobiliarele dădeau 6,3% PIB-ului României. Ştii ce înseamnă asta? Peste 18 miliarde. Au făcut de aşa natură încât au înmormântat imobiliarele.

Fii atent ce face Erdogan. Dacă îţi iei rezidenţă, 20 de ani nu plăteşti niciun impozit în Turcia. Păi înseamnă că dacă am o afacere, eu mă duc în Turcia. Ei au mai făcut şi cu hotelurile treaba asta. De-aia au atâtea hoteluri, că a dat pe 10 ani. Acum dă pe 20 de ani. Iar noi am mărit TVA-ul la 21%. Acum am ajuns la 3,1% din PIB cu imobiliarele”, este comparaţia făcută de Dragomir.

Cum au explodat prețurile în afacerile imobiliare! Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir: "O să ajungem ca-n Ungaria!"

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
