Cum au fentat alegătorii lui Călin Georgescu sondajele de opinie. Explicațiile lui Remus Ștefureac

Remus Ștefureac, politolog și directorul INSCOP Research, a explicat, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, cum au trecut, în limbajul sociologilor, „pe sub radar” votanții candidatului surpriză Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale. Ce s-a întâmplat și de ce aceștia nu au putut fi măsurați normal?

Remus Ștefureac: „Au fost intelectuali finuți care au spus că dăm voce extremiștilor”

„Complet pe sub radar nu au trecut. Începutul, apropo de acest radar, a fost în urmă cu doi-trei ani noi am publicat o serie de trei-patru cercetări, se numeau ‘Ascensiunea extremismului în era dezinformării și a știrilor false’, (…) în care am studiat acest fenomen, în ce măsură rezoneză oamenii la teoriile conspirației, la teme care alimentează acest tip de propagandă radicală

La acel moment, bazinul potențial de votanți după ce AUR câștigase aproape 9-10% la parlamentarele din 2020, era cam la 30%. Au fost și multe înjurături, au fost voci de intelectuali finuți care au spus că dăm voce extremiștilor”, a spus Remus Ștefureac.

„Acum am trecut la balauri mai mari, prin băuturi răcoritoare injectezi microcipuri”

Directorul a exemplificat și unele aceste teme. În 2021, spre exemplu, peste 20% dintre români credeau că prin vaccinare li se injectează niște microcipuri și după aceea nimeni nu știa ce se întâmplă. „Acum am trecut la balauri mai mari, prin băuturi răcoritoare injectezi microcipuri”, a adăugat el.

„Cam așa arăta peisajul atunci, La începutul acestui an, spuneam la unul din cele mai mari posturi de știri, că acest bazin e în continuare de 30%. În octombrie, am spus că suma voturilor pentru partide care rezonează la acest tip de mesaje este 32%, blocul suvernanist nu s-a dus niciodată mai sus”, a precizat invitatul lui Mihai Tatulici.

„S-a întâmplat un fenomen cosmic, ar spune unii”

Remus Ștefureac a încercat să explice de ce nici un institut nu a descoperit cantitatea de votanți ai lui Călin Georgescu, plecând de la un moment de cotitură în peisajul politic, anume de la invalidarea de către CCR a candidaturii președintei SOS România, .

„S-a întâmplat un fenomen cosmic, ar spune unii, și anume în plină campanie, cu o zi înaintea depuneri candidaturilor, a fost invalidată candidatura Dianei Șoșoacă. La acel moment, ea avea cam 13-15% intenție de vot, domnul George Simion vreo 13-15% intenție de vot. După retragerea doamnei Șoșoacă, votanții ei au rămas fără candidat și-au căutat un loc sub soare.

La început, o parte din votanții Dianei Șoșoacă s-au mutat la George Simion care ajunsese, potrivit estimărilor INSCOP, chiar la 22% intenție de vot, de la 13-15% când președinta SOS era în competiție”, a spus Ștefureac.

„Călin Georgescu nu avea o notorietate mare la nivel național”

Cercetarea INSCOP l-a măsurat ulterior și pe Călin Georgescu, datele arătând un scor de 5-6% în a doua săptămână a campaniei elctorale. Un scor oarecum surprinzător de mare pentru că Călin Georgescu nu avea notorietate. „Nu avea o notorietate mare la nivel național. Însă s-a întâmplat un fenomen, pe noi ne-a surprins faptul că din a doua săptămână și până în ultima săptămână scorul domnului Georgescu s-a dublat, pentru că în ultima săptămână l-am surprins la 11%, e un fenomen crepuscular.

Acuma, că a fost de patru ori mai mare, e astral de-a dreptul și încercăm să căutăm conspirații, dar nu sunt conspirații, lucrurile sunt explicabile mult mai ușor”, a declarat directorul INSCOP.

„Pare că undeva se rupe filmul”

Remus Ștefureac a mai arătat că, spre surprinderea tuturor, Călin Georgescu a reușit, în ultima evaluare de dinaintea votului, un scor uluitor de 19,9%. „Deci 11% în ultima săptămână. Vine ziua votului și pe sondajul nostru, pe ultima evaluare, domnul Georgescu a avut 19,9%. Cu toate că instrumentul de măsurare a fost bun, apare această disonanță cognitivă, cum ești la 11% și respectivul ia un scor dublu aproape, pare că undeva se rupe filmul”, a spus politologul.

Două grafice care explică

Invitatul lui Mihai Tatulici a prezentat și alte informații pentru a explicat ascensiunea candidatului independent, informații care, spune el, nu vin din sondajele de opinie, vin din modul în care se propagă instrumentele de comunicare politică pe rețelele sociale. Remus Ștefureac a exemplificat două grafice interesante cu privire la modul în care a explodat Georgescu pe TikTok în ultimele trei zile înaintea votului, inclusiv duminică.

„Eu nu am văzut așa ceva, sunt date obiective, pur și simplu de analiză a hashtagurilor Călin Georgescu, practic tot ce a însemnat Călin Georgescu în ecosistemul TikTok”, a spus el.

„Practic aceste grafice ne arătau peste 400 de milioane de vizualizări, cele mai multe concentrate în ultimele trei zile înaintea votului, era imposibil, noi am încheiat culegerea pentru calibrare undeva joi, vineri, sâmbătă și duminică nu le-am prins, deci o fost o creștere absolut explozivă. Dacă n-o surprindeam în sondajul din ziua votului spuneam: domnule instrumentul e prost, nu funcționează.

Dar noi l-am surprins și am publicat aceste date, atenție, cu jumătate de oră înainte de orice exit-poll, le-am transmis jurnaliștilor și a fost o mare surpriză, totală, pentru că ce să caute Călin Georgescu la 19%, era ceva fantastic dar așa ieșiseră datele”, a mărturisit directorul INSCOP.

Campanie antisitem

Gazda emisiunii a subliniat că echipa de votanți ai lui Călin Georgescu, sau cei care au „primit mesaje și s-au conformat”, au avut un comportament low-profile și clar antisistem „Resortul e că luptau împotriva sistemului, fără să comunice și să se devoaleze și coordonatorul campaniei pe TikTok a respectat acest algoritm”, a precizat Mihai Tatulici.

„Această premisă ar asuma faptul că domnul Georgescu era foarte cunoscut în rândul publicului și că două milioane de oameni ar fi refuzat să răspundă la orice cercetare dacă au auzit sau nu de domnul Georgescu, ceea ce exagerat”, a replicat Ștefureac, precizând că această atitudine antisistem nu e nouă.

