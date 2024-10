Cum au fost alese Adela Popescu, Laura Cosoi și Ada Condeescu pentru filmul Retreat Vama Veche. Regizorul Petre Năstase face dezvăluiri neașteptate „Când s-au întâlnit…”

Regizorul Petre Năstase a făcut dezvăluiri incredibile despre filmul Reatreat Vama Veche. Acesta a mărturisit că le-a ales pe Adela Popescu, Laura Cosoi și Ada Condeescu în rolurile principale, fără să știe că ele sunt prietene bune și în viața reală.

Cum au ajuns Adela Popescu, Laura Cosoi și Ada Condeescu în filmul Retreat Vama Veche

dar și cu o producție de excepție. Distribuția reunește unele dintre cele mai iubite vedete din România, printre care și Adela Popescu, Laura Cosoi și Ada Condeescu. Ele interpretează rolurile principale.

Producția va avea premiera pe 18 octombrie, iar într-un interviu acordat recent, regizorul Petre Năstase a mărturisit că are mari emoții. Mai mult decât atât, merge la filme aproape în fiecare zi, pentru a vedea trailerul în cinematografe și a observa reacțiile oamenilor din sală.

„Este o comedie romantică în care pentru prima oară în istoria cinematografiei românești, după câte știu eu, sunt în rolurile principale trei femei frumoase. Trei femei care parcurg povești de viață complexe pe care le rezolvă în Vama Veche.

Este un film în care femeia apare frumoasă, bine îmbrăcată, puternică, centrul universului, cu povești de viață în care se vor regăsi multe dintre femeile zilelor noastre. Cu texte și secvențe presărate cu autoironie, dar deloc cu malițiozitate. Spuneam noi la întâlnirile noastre că este un film pentru și despre femei pe care ar trebui să-l vadă obligatoriu și bărbații”, a dezvăluit regizorul Retreat Vama Veche, pentru

„Fără să știu”

Chiar dacă între cele actrițe principale există o chimie greu de trecut cu vederea, Petre Năstase a recunoscut că nu a știut dinainte că Adela Popescu, Laura Cosoi și Ada Condeescu sunt prietene bune.

De fapt, totul a pornit de la personajul Apoi au fost conturate și celelalte două. Castingul a fost făcut pe repede înainte. Și nu mică i-a fost mirarea regizorului când a văzut cât de bine se potrivesc fetele din Retreat Vama Veche.

„Atunci când m-am hotărât la cele trei, am pornit de la un personaj pe care îl aveam foarte clar în minte și anume personajul Adelei Popescu. Care este medic stomatolog de succes și are anumite probleme în căsnicie. Ea având și un copil foarte mic pe care trebuie să îl crească. Având-o pe Adela Popescu foarte clar în minte, atunci am făcut conexiuni. Am stat. M-am gândit. Și, fără să știu că cele trei actrițe sunt prietene în realitate, le-am chemat la casting pe fiecare dintre ele.

Atunci când s-au întâlnit, a fost un mix de sărbătoare cu emoție. Chimia între ele era deja creată, evidentă, minunată. Iar eu abia atunci am aflat că sunt prietene bune. Și, practic, întâmplarea și coincidența asta nu au făcut decât să-mi ușureze foarte, foarte mult munca în crearea personajelor. Iar lor să le aducă timp împreună, o colecție nouă de amintiri și o superatmosferă în echipă”, a menționat Petre Năstase,