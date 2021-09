Cum au fost atacați activiștii de mediu prin păduri și în trafic. Serie lungă de „întâmplări” și accidente suspecte

Tiberiu Boșutar este ultimul activist de mediu care a ajuns pe o listă lungă a oamenilor alergați, atacați și bătuți în pădure de persoane care se ocupă cu tăierile ilegale și, culmea, spune acesta, pădurari. Din nefericire nu este prima dată când Boșutar a avut parte de asemenea evenimente. Acesta a devenit o adevărată țintă după ce a continuat să scoată la iveală mai multe dedesubturi.

A fost unul dintre cele mai grave atacuri înregistrate vreodată asupra activiștilor. Doi jurnaliști au luat și ei bătaie alături de Tiberiu Boușutar. Aceștia filmau un documentar despre tăierile ilegale de păduri din România în momentul în care au fost atacați de aproximativ 20 de persoane într-o pădure din Suceava.

Cum au fost atacați activiștii de mediu prin păduri și chiar în trafic

Tiberiu Boșutar a precizat că a avut chiar curajul de a le spune poliţiştilor că data viitoare îl leagă de maşină şi îl trage până rămâne doar piciorul de el.

„Mi-au spus că dacă scot o vorbă vin peste mine la Moldovița. M-au dezbrăcat în pielea goală, au spus că mașina rămâne acolo și m-au trimis în fundul gol să merg acasă. Asta am trăit eu azi”, a mai spus activistul de mediu.

În urmă cu doar un an de zile, Tiberiu Boșutar a fost atacat de pădurari chiar în timpul unei transmisiuni în direct pe care o făcea pe o rețea de socializare! Acesta a reușit în ultima clipă să se adăpostească în mașină, acolo unde a continuat să filmeze întreg incidentul.

Poreclit Robin Wood de România, Boșutar a devenit cunoscut publicului după ce a început să scrie pe un blog despre tăierile ilegale din comuna Moldovița, județul Suceava.

În iulie 2020, Boșutar a avut ceva mai mult noroc – a apucat să intre în autoturism, fără să fie lovit de persoanele înarmate cu bâte. A demarat de la fața locului, însă a fost urmărit în trafic. Pe filmare, una care era transmisă în direct pe Facebook, se puteau auzi țipetele disperate ale fetei sale, adolescenta fiind vizibil speriată în momentul în care agresorii au început să spargă geamurile mașinii.

Tiberiu Boșutar, abonat la atacuri și șicanări

În luna mai a anului trecut, activistul de mediu a fost victima unui alt atac. Atunci, Tiberiu Boșutar nu a ezitat o clipă și a transmis că un consilier al Gărzii Forestiere Suceava și fiul acestuia au vrut să-l omoare.

Întreaga scenă s-ar fi petrecut după ce Boșutar a găsit mai multe cioate nemarcate în curtea unei firme pe care cei doi o conduceau. În apărarea activistului a sărit și senatorul Mihai Goțiu care a scris despre cele petrecute și a solicitat intervenția de urgență a autorităților.

Vă readucem aminte că Tiberiu Boșutar a ajuns în atenția opiniei publice după o anchetă privind mafia lemnului, realizată de jurnaliștii de la Recorder. Acesta a povestit atunci că în tentativa de protejarea a mediului și-a atașat camere de supraveghere pe blocul în care locuiește.

Cu ajutorul imaginilor, activistul monitoriza mașinile încărcate cu bușteni care ieșeau din Moldovița după care le verifica numărul pe Inspectorul Pădurilor pentru a vedea dacă acestea aveau toate avizele.

Daniel Bodnar, activistul care a ajuns în stare gravă în urma unui accident rutier

Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost și el implicat în mai multe altercații. Din nefericire acesta a suferit un accident rutier în urma căruia a ajuns în stare gravă la spital. Inițial, medicii i-au oferit șanse mici ca el să mai poată merge vreodată.

și, conform oamenilor legii, Bodnar era pasager în mașina condusă de un alt activist de mediu, Daniel Ghinghiloschi. Șoferul a pierdut controlul mașinii, una care s-a lovit violent de un podeț și de poarta unei case.

Conducătorul autoturismului a scăpat cu răni ușoare, dar Bodnar a suferit leziuni destul de grave. Activistul a fost diagnosticat preliminar cu „fractură de coloană lombară, paraplegie și fractură complexă la o gleznă”. Ajuns într-un spital din Germania, Bodnar a făcut acuzații grave și a transmis că ceva necurat s-a întâmplat în acea noapte și tinde să creadă că a fost vorba de o mână criminală.

”La început am primit un diagnostic dur, că voi fi paralizat de la jumătate în jos, dar nu am crezut asta. M-am gândit că medicii pot spune orice, dar că, până la urmă, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Astăzi, picioarele mele au simţ până în vârful degetelor. Pot să le mişc puţin stânga – dreapta. Cred că în scurt timp voi reveni pe picioarele mele”, a mai spus Bodnar.

De-a lungul timpului, activistul a trimis autorităților imagini și filmări cu hoții de lemn din Bucovina, pe mulți dintre ei reușind chiar să-i surprindă în flagrant. A fost atacat de mai multe ori de hoţii de lemne și cu doar câteva ore înaintea accidentului înfiorător prin care a trecut fusese ameninţat cu un cuţit de proprietarul unui gater.

Agent Green, blocat în pădure

Putea să iasă rău de tot şi pentru Agent Green, poate cel mai cunoscut activist de mediu din ţară. Gabriel Păun lucra alături de realizatorii serialului Broken difuzat de celebra reţea Netflix, în luna noiembrie a anului 2019, când situaţia s-a complicat serios.

Jurnaliştii se aflau în ţara noastră pentru a documenta tăierea pădurilor protejate, păduri care se transformau în lemn de lucru. Chiar în timp ce filmau, aceştia au fost luaţi cu asalt de mai mulţi lucrători ai unei firme de exploatări.

Oamenii l-au recunoscut pe Gabriel Păun şi au încercat să le blocheze drumul, tăind copaci în faţa şi în spatele maşinilor. Nu s-au oprit aici şi au tăiat și pomi care urmau să se prăbuşească direct pe autoturismele jurnaliştilor.

Din fericire, cei trei au scăpat doar cu o sperietură, nu au fost răniţi şi nici maşinile lor nu au avut parte de avarii serioase. Întreaga scenă a fost însă filmată şi a ajuns pe mâna oamenilor legii.