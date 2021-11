Cum au fost îngropate dosarele Revoluției, Mineriadei și 10 August. Șeful Parchetului Militar dă vina pe judecători, dar recunoaște: „Rechizitoriul n-a fost perfect”

În urmă cu exact o săptămână, pe 10 noiembrie, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis ca dosarul Revoluției din decembrie 1989 să se întoarcă la Parchetul Militar. Magistrații au decis să excludă din o serie de probe, precum relatările făcute de Gelu Voican Voiculescu şi Ion Iliescu în faţa Comisiei senatoriale, rapoartele acesteia și documentele pe care s-au bazat, sinteza analizelor Parchetului Militar din perioada 90-94, punctul de vedere preliminar al SRI privind evenimentele din decembrie 1989, un documentar privind Marele Stat Major și „Cartea revoluţiei române. Decembrie 1989” de Sergiu Nicolaescu. De asemenea, mai multe documente de arhivă ale Statului Major General privind evenimentele din decembrie 1989, cu referire la acţiunile întreprinse de Direcţia de Cercetare a Armatei pentru perioada 17.12.-31.12.1989, datate mai 1991, au fost excluse de judecătorii ICCJ.

Nume importante precum fostul președinte Ion Iliescu şi fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu sunt acuzaţi în acest dosar de infracţiuni contra umanităţii.

Într-un interviu acordat , procurorul Cătălin Ranco Pițu, șeful Secției Parchetelor Militare (SPM) din cadrul PÎCCJ, a explicat pe larg restituirea Dosarului Revoluției de la ÎCCJ și de ce au fost anulate mai multe probe.

Ce spune șeful Parchetului Militar despre dosarele Revoluției, Mineriadei și 10 august

Conform șefului Parchetului Militar, dosarul Revoluției este în acest moment ”intact din punct de vedere procedural” și ”nu va fi reluat de la zero, va fi refăcut”.

Procurorul Cătălin Ranco Pițu admite că rechizitoriul pe care l-a efectuat nu a fost perfect, dată fiind distanța în timp de la acele evenimente

Am fost implicat personal în soluționarea dosarului, am semnat rechizitoriul. Situația nu-mi place, consider că acesta este cel mai important dosar în lucru, pentru că privește cel mai important eveniment din cel puțin ultimii 50 de ani, în România.

Nu pot pretinde că am făcut un rechizitoriu perfect. Însă nimeni nu poate avea pretenția ca, după 3 decenii de la un astfel de eveniment, cineva să poată emite rechizitoriul perfect. Aș vrea să văd o situație similară unde o Revoluție a constituit obiectul soluționării unui dosar penal”, afirmă procurorul Cătălin Ranco Pițu.

Procurorul mai explică faptul că, în , judecătorii ICCJ au cerut folosirea ca probe a stenogramelor obținute în urma audierilor din comisia parlamentară, dar câțiva ani mai târziu, aceeași instanță a decis că aceste stenograme nu pot fi utilizate drept probe, astfel că dosarul a fost retrimis la Parchet.

”Sunt sute de stenograme cu declarații ale unor persoane cu funcții cheie, politice și militare, stenograme cu atât mai importante cu cât persoanele între timp au decedat și nu au mai putut fi audiate în 2017 și 2018. (…) ÎCCJ mi-a cerut să le folosesc ca probe pentru ca tot ÎCCJ să îmi spună după niște ani că ele nu pot fi folosite ca probe.

Probele nu au fost anulate pentru că ar fi fost ilegal obținute, ci pentru că judecătorii au considerat că ele nu întrunesc condițiile cerute de Codul de Procedură Penală. Personal nu înțeleg acest fenomen.

Mai trebuie spus că nu au fost anulate toate probele. Dosarul este intact din punct de vedere procedural, nu va fi reluat de la zero. Vor fi remediate neregulile, vor fi înlăturate probele anulate și pe baza probatoriului rămas se va da o soluție”, spune Ranco Pițu pentru sursa citată.

Ce se întâmplă cu dosarele Mineriadei și 10 August

Șeful Secției Parchetelor Militare a vorbit și despre alte două dosare extrem de importante din ultimii ani, ai Mineriadei și , care par a avea o soartă similară cu cel al Revoluției.

”Mineriada”, spune Cătălin Ranco Nițu, este în lucrul unei echipe de procurori. Aici au fost anulate toate probele și toate actele de urmărire penala, începând din anii ’98-’99. Cercetarea a fost reluată de zero.

”Se lucrează bine, ritmic, au fost readuse probele anulate, ele nu au fost distruse. Se reface probatoriul, vor fi reaudiate persoanele care au calitate de parte și într-un termen rezonabil, având în vedere complexitatea, se va da o soluție”, spune procurorul.

În ceea ce privește dosarul violențelor din 10 august, acesta încă nu a ajuns la Parchetul Militar. Șeful PM dă asigurări că ”va fi lucrat corect, repede, iar soluția va fi cea care decurge din probatoriu”

Înțeleg importanța extraordinară a Dosarului „10 august”, va fi soluționat bine și în timp rezonabil”.