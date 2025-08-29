Sport

Cum au fost recompensaţi medaliaţii României după performanţa de la JO Los Angeles: “Premii în bani şi avantaje!” Mesajul lui Ceauşescu

Andrei Vochin a povestit, în direct la „Oldies but Goldies”, cum au fost recompensaţi medaliaţii României după performanţa de la JO Los Angeles.
Iulian Stoica
29.08.2025 | 19:45
Cum au fost recompensati medaliatii Romaniei dupa performanta de la JO Los Angeles Premii in bani si avantaje Mesajul lui Ceausescu
EXCLUSIV FANATIK
Ce a oferit Nicolae Ceaușescu după JO din Los Angeles. Sursă foto: Colaj Fanatik

La ediția din 1984 a Jocurilor Olimpice de vară, desfășurată la Los Angeles, România a înregistrat o performanță remarcabilă, clasându-se pe locul al doilea în ierarhia pe națiuni, după Statele Unite. Sportivii români au obținut un total de 53 de medalii: 20 de aur, 16 de argint și 17 de bronz, marcând astfel cea mai valoroasă participare a țării noastre la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

Cum au fost recompensaţi medaliaţii României după performanţa de la JO Los Angeles: “Premii în bani şi avantaje!”

În cadrul „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a povestit cum medaliații României de la JO Los Angeles din 1984, următoarea ediție a competiției urmând să aibă loc în același oraș, au primit diverse avantaje la revenirea în țară. Sportivii au avut parte de premii în bani, dar și de aprobări mai rapide în cazul achiziționării mașinilor. Pe lângă acest lucru, cei care au fost pe podium au reușit să facă o carieră în antrenorat în urma performanțelor obținute. Regimul comunist, în frunte cu Nicolae Ceaușescu, era extrem de mulțumit de clasarea pe locul 2.

„A fost un mare succes că nu a rămas nimeni important acolo după JO. A fost un mare succes că nu a rămas nimeni. Al doilea succes a fost faptul că s-au obținut atâtea medalii și au fost recompensați pe măsura timpurilor respective.

ADVERTISEMENT

Nu am auzit povești în care să se spună că nu au primit nimic. Au primit premii în bani, distincții, medalii. Nu știu dacă au primit case sau mașini. Ei mai primeau bani din aprobări, se dădeau fel și fel de aprobări. O mașină nu puteau să ți-o cumperi oricând, trebuia să primești o aprobare sau să stai la rând 6 ani.

Ei primeau aceste aprobări! Tu puteai să ți-o iei acum și după să o vinzi. De regulă, ți-o luai cu 70.000 și o vindeai cu 85.000, așa cum era pe vremea respectivă. Erau anumite avantaje, iar aceste avantaje le puteai avea de două ori pe an.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

„A fost un triumf general, al tuturor, inclusiv al regimului”

Salariul pe lună era 2-3.000 de lei. În 1984 începuse să urce salariul. 3.000 de lei era salariul maxim. Tu făceai 30.000 de lei din aprobări, iar aceste aprobări nu erau numai la mașini, atunci apăruse televizoarele color.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Nu erau chestii spectaculoase, erau premii în bani, salarii. Se dădea atunci echivalentul în 10 salarii. Ceaușescu a fost foarte mândru la vederea aia, a avut câte un cuvânt pentru cei mai importanți dintre ei, pe care îi cunoștea și el. Evident că le-a trasat noi sarcini, așa cum s-a întâmplat în 1986, le-a spus că trebuie câștigată finala în 90 de minute, nu la penalty-uri.

Ceva de genul acesta se întâmpla și atunci. A fost un triumf general, al tuturor, inclusiv al regimului. Așa cum s-a întâmplat în cazul Nadiei… Pentru unii a însemnat și o cădere, cei care se lăsau de sport și nu știau ce să facă erau ușor, ușor ambadonați.

ADVERTISEMENT

Unii și-au construit cariere, au luat-o pe calea antrenoratului. Având deja instinctul de comercianți, pentru că sportivii făceau și comerț, unii au ajuns oameni de afaceri”, a povestit Andrei Vochin.

Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Tottenham Hotspur și-a prezentat fotbalistul de 65...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Tottenham Hotspur și-a prezentat fotbalistul de 65 de milioane de euro
Giovanni Becali nu vede bine candidatura lui Gigi Neţoiu la primăria Capitalei: „El...
Fanatik
Giovanni Becali nu vede bine candidatura lui Gigi Neţoiu la primăria Capitalei: „El ce limbă vorbeşte? Oltenească. Nu are nicio şansă”
Rezultate SuperLiga, etapa 8. Rapid – UTA se joacă de la 20:30. Cum...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 8. Rapid – UTA se joacă de la 20:30. Cum arată cele două echipe de start
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Dezvăluiri ȘOCANTE: 'Fotbaliștii și-au băgat mașinile și telefoanele în amanet. Magazionerului i-au tăiat...
iamsport.ro
Dezvăluiri ȘOCANTE: 'Fotbaliștii și-au băgat mașinile și telefoanele în amanet. Magazionerului i-au tăiat curentul, nu are bani, maseurii erau neplătiți de 6 luni'
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină...
adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000...
Observatornews.ro
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!