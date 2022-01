Andra și Mihai Petre au avut ocazia să se revadă după o bună bucată de vreme. Cei doi au făcut parte din juriul emisiunii Românii au Talent, iar acum colaborează din nou.

Cunoscutul coregraf și soția sa apar în cel mai recent videoclip al artistei.

Cu această ocazie, Mihai Petre și Andra s-au distrat de minune refăcând un moment amuzant din emisiunea Asia Express.

Cum au fost surprinși Andra și Mihai Petre la filmările unui videoclip. Ce și-au spus cele două vedete

cea mai nouă melodie, Pas cu Pas. În timpul filmărilor, aceasta a avut ocazia să se reîntâlnească cu fostul său coleg de emisiune, Mihai Petre, dar și cu soția acestuia, Elwira.

Momentele amuzante nu au lipsit. Andra și Mihai Petre s-au distrat de minune în momentul în care au refăcut o “ceartă” celebră din emisiunea Asia Express. Totul a fost filmat și postat pe conturile de socializare.

“Linișteee!

Mihai Petre: Poftim, ți-am zis? Ce ți-am zis?! Ce ți-am zis?!

Andra: Tu nu-mi spui mie „ce ți-am zis”! Tot internetul, tot Tik Tokul e plin de „ce ți-am zis”!

Mihai Petre: Ce ți-am…spus?!

Andra: Ce ți-am spus…noo…vezi, sună altfel, e mai dulce…”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.

Andra a lansat piesa Pas cu Pas pe 27 ianuarie și a strâns peste 1,5 milioane de vizualizări pe Youtube în doar câteva zile.

Mihai Petre și Elwira, tensiuni la Asia Express

De-a lungul competiției, cei doi au avut mai multe momente tensionate, reușind să se certe în repetate rânduri. Au fost chiar clipe, în care ceilalți concurenți au declarat că au fost extrem de surprinși de reacțiile lor.

“Mamă, cum țipă la ea, nu cred! A înnebunit”, mărturisea Connect-R uimit.

Chiar și în semifinale cei doi câștigători s-au certat. Unele replici au rămas însă în memoria fanilor.

“Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional.

Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos. Nu îmi vine să cred că am câștigat, pentru că am avut tot felul de momente”, recunoștea