Cum au fost surprinși Cristi Chivu și Adelina pe insula milionarilor. Imagini care spun totul despre relația lor

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și Adelina sunt la fel de îndrăgostiți ca la începutul relației amoroase. Iată cum au fost surprinși tehnicianul lui Inter și soția sa pe insula milionarilor, dar și care este motivul pentru care au ajuns aici.

Cristi Chivu și Adelina, ipostază tandră în vacanță

Sunt un cuplu încă din anul 2008 și de-a lungul timpului au trecut prin multe momente frumoase, dar și mai puțin plăcute. Cristi Chivu are numai aprecieri pentru partenera sa de viață, Adelina, care i-a dăruit două fete. Cuplul formează o familie solidă și unită, dovadă că mulți se gândesc la ei atunci când au nevoie de părinți spirituali.

ADVERTISEMENT

În urmă cu puțin timp au fost . Patronul clubului NUBA, Alexandru Nanu, s-a însurat cu aleasa inimii sale, Andra Olaru, într-o locație de vis. Cei doi au optat pentru Mykonos, cunoscută drept insula milionarilor. Fiul primarului din localitatea Cornu, județul Prahova, nu s-a uitat la bani.

Evenimentul grandios a fost organizat în mare secret. Ceremonia a avut loc pe 7 iunie, mirele purtând un costum alb. Afaceristul s-a asortat perfect cu aleasa inimii sale, o celebră creatoare de modă. În plus, șatena este fondatoarea brandului de lux ALMAZ, piesele sale vestimentare fiind dedicate femeilor curajoase și încrezătoare în forțele proprii.

ADVERTISEMENT

Astfel, destinația de poveste a fost ideală pentru o nuntă fabuloasă și de neuitat, dar și pentru relaxare la plajă. Fosta prezentatoare a emisiunii X Factor de la Antena 1 și tehnicianul lui Inter Milano au fost fotografiați într-o ipostază unică. Ei au fost surprinși în timp ce împart un moment tandru fără să se ferească de privirile curioșilor.

ADVERTISEMENT

Potrivit , Cristi Chivu a fost filmat când se apleacă și o sărută pe soția sa, care stă întinsă pe șezlong. Adelina își întinde mâinile spre gâtul antrenorului român alături de care trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Iubirea lor a crescut treptat, deși inițial bruneta nu dorea să iasă la o întâlnire cu fostul fotbalist.

ADVERTISEMENT

Prima întâlnire dintre Cristi Chivu și Adelina

La un moment dat, fosta moderatoare a povestit care în perioada respectivă evolua pentru AS Roma. Dezvăluirea neașteptată a uimit pe multă lume pentru că Adelina Chivu a recunoscut că a fost dragoste la prima vedere. Și-a dat seama că nu mai are nicio scăpare.

„(n.r. dacă l-a refuzat pe Chivu prima dată) Da, nu am mai vorbit despre asta. Nici nu mi-a plăcut să fiu un nume de pe o listă. A durat foarte mult timp până eu am acceptat să ne vedem. Vreo 6 luni. A încercat de mai multe ori. Prima dată eu aveam 19 ani”, a explicat soția lui Cristi CChivu, în podcastul moderat de Mihai Morar.