Cum au fost surprinși Dan Șucu și soția sa, după finalul meciului dintre Rapid și FCSB. Foto

Rapid a rămas neînvinsă în actuala ediție a SuperLigii României, după ce din meciul cu rivala FCSB. a revenit de la 0-2, spre bucuria lui Dan Șucu, care a fost surprins în culmea fericirii la final.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu, în culmea fericirii după revenirea Rapidului

Dan Șucu a trecut prin toate stările posibile la meciul de duminică, dintre Rapid și campioana FCSB. Formația giuleșteană a fost la doar un pas de a pierde jocul de pe Arena Națională, dar a revenit incredibil pe final de meci.

, iar în repriza secundă, Daniel Bîrligea a dus scorul la 2-0 pentru .

ADVERTISEMENT

La acest rezultat, patronul Dan Șucu și directorul sportiv Mauro Pederzoli au fost surprinși de reporterii FANATIK încremeniți, fiind vizibil supărați de scorul de pe tabelă.

. Elvir Kojlic a redus din diferență cu un gol înscris cu călcâiul, în timp ce același Koljic a punctat iarăși în poarta lui Târnovanu, stabilind și scorul final.

ADVERTISEMENT

Dan și Diana Șucu, fericiți după Rapid – FCSB 2-2

Imediat după fluierul final, reporterii prezenți la stadion l-au surprins la loja alb-vișinie pe patronul celor de la Rapid, alături de soția Diana. Cei doi păreau încântați de deznodământul partidei.

ADVERTISEMENT

Rezultatul de egalitate o menține neînvinsă pe Rapid în actuala ediție a SuperLigii României. Giuleștenii au trei succese și trei rezultate de egalitate în primele șase etape.

ADVERTISEMENT

Soția patronului de la Rapid a publicat o fotografie și pe contul oficial de Instagram, cu mesajul: „Și Dumnezeu ne iubește – simplu”.