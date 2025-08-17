Sport

Cum au fost surprinși Dan Șucu și soția sa, după finalul meciului dintre Rapid și FCSB. Foto

Rapid a reușit o revenire incredibilă în disputa cu FCSB și a scos un punct din jocul de pe Arena Națională. Cum a fost surprins Dan Șucu alături de soția sa.
Daniel Işvanca, Marian Popovici
18.08.2025 | 01:08
Cum au fost surprinsi Dan Sucu si sotia sa dupa finalul meciului dintre Rapid si FCSB Foto
Cum au fost surprinși Dan Șucu și Diana Șucu, imediat după încheierea meciului dintre Rapid și FCSB FOTO: Fanatik

Rapid a rămas neînvinsă în actuala ediție a SuperLigii României, după ce a reușit să scoată un punct din meciul cu rivala FCSB. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a revenit de la 0-2, spre bucuria lui Dan Șucu, care a fost surprins în culmea fericirii la final.

Dan Șucu, în culmea fericirii după revenirea Rapidului

Dan Șucu a trecut prin toate stările posibile la meciul de duminică, dintre Rapid și campioana FCSB. Formația giuleșteană a fost la doar un pas de a pierde jocul de pe Arena Națională, dar a revenit incredibil pe final de meci.

Mihai Lixandru a avut nevoie de doar 7 minute pentru a deschide scorul, iar în repriza secundă, Daniel Bîrligea a dus scorul la 2-0 pentru gruparea antrenată de Elias Charalambous.

La acest rezultat, patronul Dan Șucu și directorul sportiv Mauro Pederzoli au fost surprinși de reporterii FANATIK încremeniți, fiind vizibil supărați de scorul de pe tabelă.

Finalul de meci a fost unul de infarct. Elvir Kojlic a redus din diferență cu un gol înscris cu călcâiul, în timp ce același Koljic a punctat iarăși în poarta lui Târnovanu, stabilind și scorul final.

Dan Șucu și Mauro Pederzoli, la scorul de 2-0 în favoarea celor de la FCSB
Dan Șucu și Mauro Pederzoli, la scorul de 2-0 în favoarea celor de la FCSB FOTO: Fanatik

Dan și Diana Șucu, fericiți după Rapid – FCSB 2-2

Imediat după fluierul final, reporterii prezenți la stadion l-au surprins la loja alb-vișinie pe patronul celor de la Rapid, alături de soția Diana. Cei doi păreau încântați de deznodământul partidei.

Rezultatul de egalitate o menține neînvinsă pe Rapid în actuala ediție a SuperLigii României. Giuleștenii au trei succese și trei rezultate de egalitate în primele șase etape.

Soția patronului de la Rapid a publicat o fotografie și pe contul oficial de Instagram, cu mesajul: „Și Dumnezeu ne iubește – simplu”.

Dan Șucu și soția Diana, imediat după Rapid - FCSB 2-2
Dan Șucu și soția Diana, imediat după Rapid – FCSB 2-2 FOTO: Fanatik

 

Poza publicată de Diana Șucu pe Instagram, după Rapid - FCSB 2-2
Poza publicată de Diana Șucu pe Instagram, după Rapid – FCSB 2-2 FOTO: Instagram
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
