Cum au fost surprinși Lionel Messi și Antonella Roccuzzo după moartea lui Jorge Messi. Foto

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Lionel Messi (39 de ani) a lipsit de pe teren în meciul Inter Miami – Monterrey 1-2 și a avut un motiv întemeiat. Superstarul argentinian s-a întors în țara natală după ce . Octoplul „Balon de Aur” a fost însoțit, bineînțeles, de frumoasa lui soție, Antonella Roccuzo (38 de ani).

Lionel Messi și Antonella Roccuzo s-au întors în Argentina după moartea lui Jorge Messi

În ziua în care a murit tatăl lui Messi, Inter Miami a avut meci în etapa a doua din Leagues Cup. Fără vicecampionul mondial pe teren, americanii au pierdut pe teren propriu în fața mexicanilor de la Monterrey, scor 1-2. „Decarul” lui Inter Miami a fost învoit pentru a merge la funerariile tatălui său și nu se știe cu exactitate când se va întoarce în SUA.

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Cum a aflat că tatăl său a decedat, Lionel Messi a fugit înapoi în Argentina. Superstarul și-a luat și a mers în Rosario, orașul său natal și al tatălui său, Jorge. Celebrul cuplu a fost surprins de paparazzi coborând dintr-un avion privat chiar pe aeroportul din Rosario.

Atât Lionel Messi, cât și soția sa, Antonela, păreau extrem de afectați de trecerea în neființă a lui Jorge Messi. Durerea li se putea citi pe chip în momentul în care au coborât din avion. Amândoi purtau ținute sobre, de culoare neagră. Potrivit presei locale, la bord s-au aflat și cei trei copii ai soților Messi. De la aeroport, familia a mers la cimitirul „El Prado” pentru a asista la o slujbă funerară privată.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi and his wife Antonela arriving in Rosario, Argentina. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Chiar dacă Inter Miami a pierdut, suporterii echipei patronate de David Beckham nu l-au uitat pe Lionel Messi. În timpul partidei cu Monterrey, americanii din tribune au afișat un banner cu chipul lui Messi și cu mesajul „Fii puternic, Leo!”. Inter Miami a pierdut cu scorul de 1-2, iar golul de onoare al americanilor a fost marcat de colegul de cameră al lui Messi de la naționala Argentineni, Rodrigo de Paul (10). Pentru mexicani au punctat Cuypers (47) și Rossi (90).

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Torcida do Inter Miami presta solidariedade à Messi, que perdeu o pai hoje. — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol)

Tatăl lui Lionel Messi suferea de o boală incurabilă

Jorge Messi, tatăl lui Lionel Messi, care era și impresarul fotbalistului, a murit la vârsta de 68 de ani din cauza unui cancer pancreatic. El s-a stins din viață într-un spital din Rosario. Familia lui Lionel Messi anunțase încă din luna iunie, în timpul Cupei Mondiale, că Jorge Messi se confrunta cu probleme de sănătate. După moartea acestuia, însă, apropiații familiei nu au oferit deocamdată nicio declarație publică în acest sens.

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După ce Argentina a pierdut finala CM 2026, scor 0-1, cu Spania, Lionel Messi a revenit în orașul natal pentru a fi alături de tatăl său. Potrivit cotidianului „La Nacion”, superstarul argentinian s-a întors în SUA abia pe 29 iulie, după ce a petrecut mai bine de o săptămână în Argentina.