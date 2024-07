Giuleștenii erau angrenați în Coppa Intertoto. După un meci în nordul Europei, trei jucători ai Rapidului au decis să părăsească România și să se stabilească în altă țară.

Cum au fugit trei jucători ai Rapidului din România în 1989: “Au avut mare curaj!”

În 1989, înainte de căderea regimului comunist, giuleștenii au făcut o deplasare în Suedia pentru a disputa un meci în Coppa Intertoto. În noaptea de după meci, trei jucători ai Rapidului au fugit și au cerut azil politic. Este vorba despre Lucian Ilie, Aprodu și Ciolponea.

ADVERTISEMENT

Leo Toader nu a fost cu Rapid în Suedia, dar a aflat ce s-a întâmplat după aceea. a discutat despre momentul în care fotbaliștii au fugit din țară.

“Eu nu am fost în Suedia atunci. Am avut o sincopă cu echipa și am plecat 6 luni la Oradea. Am avut o altercație cu suporterii și am zis că nu mai stau. Se adunase multă presiune și am zis că nu mai stau.

ADVERTISEMENT

Eu îi știam că jucasem cu ei în câteva meciuri în Intertoto. Erau jucători buni și de viitor. A fost o surpriză mare și au avut curaj. Eu sincer nu aș fi făcut asta”, .

De ce nu mai juca Leo Toader la Rapid?

În perioada în care cei trei jucători ai Rapidului fugeau din România, Leo Toader voia să se transfere la o altă echipă. Fostul portar al giuleștenilor a povestit cum a plecat la Oradea, dar nu a putut să joace din cauza viceprimarului din București.

ADVERTISEMENT

Totodată, Toader a mai explicat și motivul pentru care nu s-a gândit să părăsească România, deși a avut ocazii. Fostul jucător al Rapidului a mărturisit că viața sa în București era una confortabilă și nu îi lipsea nimic.

“A venit atunci o ofertă de la Oradea, la Bihor, cu facultate, cu tot. În tur atunci nu am jucat la Rapid, dar nici acolo, pentru că nu mi-au dat dezlegare. Pe vremea aceea, viceprimarul Bucureștiului era Rapidist.

ADVERTISEMENT

Mă duceam în fiecare săptămână la el, dar nu mi-au dat dezlegarea. Mă antrenam acolo și mai veneam acasă. Pe mine revoluția m-a prins la Oradea.

Nu mă tenta acest lucru. Am mai prins pregătiri prin Italia și puteam să rămânem pe acolo. M-am simțit bine, era confortabil și nu îmi lipsea nimic. Noi ne gândeam să jucăm și să fim titulari. Nu ne gândeam la bani, pentru că ei veneau.

Eram angajați la depou, luam salariu de acolo și câte o primă de joc. Erau suficienți bani. Dacă luai o aprobare îți luai mașină. Te ajutau oamenii și eram respectați”, a povestit fostul portar, la SUFLET DE RAPIDIST.

Leo Toader, despre jucătorii de la Rapid care au fugit din România