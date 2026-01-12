Cum au împărțit Barcelona și Real Madrid banii arabilor! Suma colosală plătită pentru găzduirea Supercupei Spaniei

ADVERTISEMENT

A cincea ediție a Supercupei Spaniei derulată în Arabia Saudită, , va genera din nou venituri importante pentru cele patru echipe participante.

Arabii plătesc 40 de milioane de euro pentru Supercupa Spaniei

Pentru a găzdui competiția și a se bucura de un spectacol fabulos, precum cel din finala de aseară, arabii plătesc bani frumoși Federației Spaniole. În total, ei achită pentru fieecare ediție a Supercupei 40 de milioane de euro.

Jumătate din acești bani rămân la Federație, fiind folosiți pentru dezvoltarea centrelor de copii și juniori, iar jumătate merg la cluburi. Toate cele patru participante s-au ales cu bani frumoși de pe urma participării.

Barcelona primește opt milioane de euro, ca și câștigătoare

Barcelona, ca și câștigătoare a mini-turneului, încasează în total opt milioane de euro. Șase dintre ele sunt pentru participare și încă două pentru victoria din finală. Real Madrid rămâne cu 7,4 milioane de euro, dintre care 6 milioane sunt tot pentru participare și 1,4 pentru eliminarea lui Atletico Madrid, în semifinale.

În ceea ce privește semifinalistele, veniturile lui Atletico se ridică la 2,85 milioane de euro (două milioane de euro ca participare și 850.000 de euro pentru semifinală). Cei mai puțini bani îi încasează Athletic Bilbao, dar și ea se alege cu 1,7 milioane de euro (850.000 euro – participare și 850.000 pentru semifinală).

Deși acordul dintre Federația Spaniolă și Arabia Saudită este valabil până în 2030, următoarea ediție nu va putea fi jucată acolo deoarece coincide cu Cupa Asiei, care are loc în aceeași țară. Qatar și Kuweit s-au oferit să găzduiască Supercupa Spaniei în 2027, astfel să sunt șanse mari ca aceasta să rămână în Asia.

Lewandowski este omul competiției

Polonezul își pierduse postul de titular, în fața lui Ferran Torres, dar Hansi Flick a mizat pe el, în ceea ce a fost o mișcare câștigătoare a antrenorului german.

Mai ales că, de la sosirea sa la Barça în vara anului 2022, Lewandowski a avut o relație specială cu Supercupa Spaniei. A câștigat-o de trei ori – 2023, 2025 și 2026 – și a pierdut-o o simgurp dată – 2024. El a marcat însă în fiecare dintre cele patru finale jucate.

În prima ediție, 2023, a marcat împotriva lui Betis (2-2) în semifinală și în finală împotriva Madridului (3-1). În 2024, a marcat împotriva lui Osasuna (2-0) în semifinală și a repetat în finală împotriva Madridului (1-4). În ediția din 2025 a participat la victoria categorică cu 2-5 împotriva lui Real Madrid.

Iar în 2026, acest gol a fost în finală (3-2). În total, el a reușit 6 goluri în 7 meciuri disputate pentru acest trofeu.