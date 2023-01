Cum au înființat veteranii din al Doilea Război Mondial cele mai cunoscute stațiuni de schi din SUA. ”Este incredibil ce au construit”

Situat la 160 de kilometri vest de Denver, stațiunea de schi Vail, din Colorado, este așezată într-o vale în formă de bol sub munții din jur. Astăzi, pârtiile orașului atrag sute de mii de schiori în fiecare an în ceea ce mulți consideră a fi stațiunea de schi prin excelență a SUA.

Povestea celor mai cunoscute stațiuni de schi din SUA

Dar puțini știu că, dacă nu ar fi fost veteranii unei divizii de război montan din al Doilea Război Mondial, acest oraș – și multe altele ca acesta din întreaga țară – poate că nu ar fi existat niciodată.

Totul a început cu o întâlnire într-o cabană de schi din Vermont. În 1938, Charles Minot “Minnie” Dole a fondat Patrula Națională de Schi (NSP) pentru a oferi salvare de urgență și îngrijire medicală pe pârtiile îndepărtate.

În anul următor, Dole a urmărit cum trupele finlandeze depășite numeric au umilit pe schiuri armata sovietică în estul Finlandei în timpul așa-numitului Război de iarnă, la începutul celui de-

Temându-se că naziștii – care aveau deja trei unități de luptă în munți – ar putea invada nord-estul înzăpezit al SUA prin Canada, Dole a făcut presiuni asupra Departamentului de Război al SUA pentru a crea o unitate echipată pentru a lupta pe terenuri aspre și acoperite cu zăpadă.

În 1943, armata americană a înființat Divizia a 10-a montană: singura unitate de luptă a SUA dedicată războiului alpin, scrie .

Singura divizie dedicată războiului alpin

Departamentul de Război a recrutat NSP pentru a ajuta la pregătirea noii unități. Pe lângă faptul că a recrutat alpiniști și schiori profesioniști din rândurile NSP, divizia a atras soldați netradiționali, inclusiv schiori campioni de la colegii din New England și foști atleți fără experiență în schi care s-au angajat în lupta împotriva naziștilor.

Divizia s-a mutat în curând într-o nouă unitate de antrenament numită Camp Hale, situată la 65 de kilometri sud de ceea ce este acum Vail. Tabăra era situată la aproape 9.000 de metri deasupra nivelului mării, pe un teren stâncos, care urma să-i pregătească pe cei aproape 19.000 de soldați pentru orice potențiale bătălii care urmau să aibă loc.

Potrivit lui McKay Jenkins, autorul cărții The Last Ridge: The Epic Story of America’s First Mountain Soldiers and the Assault on Hitler’s Europe, soldații au exersat coborâri pe pârtii de schi, au petrecut ore întregi la schi fond și s-au angajat în drumeții de mai multe zile la mare altitudine ca parte a antrenamentului lor.

Invazia nazistă pe teritoriul SUA nu a avut loc niciodată, dar, pe măsură ce războiul a continuat, Divizia a 10-a a călătorit în Munții Apenini din Italia în 1945, unde soldații și-au folosit antrenamentul pentru a lupta împotriva germanilor staționați pe vârfurile munților.

Fiecare soldat purta un costum de camuflaj alb și purta un rucsac de 45 până la 55 de kilograme plin cu provizii, atașându-și schiurile la rucsac atunci când nu erau folosite. Fortificațiile germanilor din vârful muntelui, înarmate cu lunetiști, le dădeau un avantaj clar, dar Divizia a 10-a a cercetat cinci rute de urcare pe munte, fiecare companie urmând un traseu diferit.

În timp ce Divizia a 10-a se aștepta să înregistreze pierderi de 90%, niciun om nu a murit în timpul urcării aproape verticale pe Riva Ridge, o pantă abruptă cu vedere spre Muntele Belvedere.

Datorită antrenamentului lor, trupele au reușit să alunece pe zăpadă și gheață pe schiuri în toiul nopții, luându-i prin surprindere pe germani și împingându-i înapoi cu sprijinul pușcașilor care i-au însoțit pe creastă, urmând motto-ul lor neoficial “sempre avanti”.

Bătălia de la Riva Ridge a ajutat SUA să cucerească importanta tabără a Axei de lângă Muntele Belvedere. Însă, în timp ce germanii au efectuat un contraatac după ce soldații americani au schiat și au urcat pe munte, 213 soldați americani au fost uciși și alți 782 răniți din Divizia a 10-a și din diviziile de infanterie de sprijin.

Cum a apărut stațiunea de schi Vail

Până la sfârșitul războiului, Divizia a 10-a montană a suferit una dintre cele mai mari pierderi dintre toate grupurile, pierzând aproape 1.000 din cei aproape 19.000 de soldați ai săi. Cu toate acestea, impactul lor general în cel de-al Doilea Război Mondial a fost semnificativ.

“De fapt, a permis campaniei din Italia [planul aliaților de a dispersa trupele Axei în Munții Apenini] să avanseze și să încheie războiul mult mai repede”, a relatat Jeff Wiles, managerul serviciilor pentru oaspeți de la Vail Resort.

După încheierea războiului, la câteva luni după bătălie, mulți dintre veteranii diviziei s-au stabilit din nou în cele din SUA. Printre aceștia s-a aflat și Pete Seibert, care s-a alăturat unității în 1943, pe când avea 18 ani. A fost rănit în război și i s-a spus că nu va mai merge, dar a ajuns să se claseze pe locul al treilea într-o competiție națională de slalom.

În 1957, în timp ce Seibert lucra la Loveland Ski Resort, situat între Vail și Denver, un prieten l-a dus într-o drumeție de-a lungul a ceea ce părea a fi pârtia de schi perfectă. Vizita lui Seibert a stârnit o idee, iar în scurt timp s-a întâlnit cu oameni pentru a cumpăra un teren și a-l transforma într-o stațiune în 1960. Au numit-o Vail.

“[Celelalte] câteva orașe de schi [aveau o infrastructură existentă], cum ar fi Aspen, Crested Butte, Telluride. Erau orașe miniere care au devenit apoi pârtii de schi”, a spus Mason. “[În Vail], nu exista nici măcar un singur drum, nici măcar o singură stradă. Nu era nimic. Așa că este destul de incredibil ce a construit.”

Seibert a fost într-o companie bună în orașul stațiune nou format. După ce a câștigat “Purple Heart” – una dintre cele mai înalte distincții militare ale SUA – în Italia, colegul său, soldatul din Divizia a 10-a, William R. “Sarge” Brown, s-a alăturat echipei în plină expansiune, instalând primul echipament de producere a zăpezii din Vail în 1970.

“Fiecare altă persoană pe care o întâlneai, un tip care deținea un magazin de schi, barul, toată lumea. Toată lumea era un tip de la 10th Mountain pe vremea aceea, mai ales în Vail, pentru că acolo puteau să intre pe teren, deoarece [stațiunea] era atât de nouă”, a declarat Jennifer Mason, director executiv al Muzeului de sporturi de zăpadă din Colorado, care are expoziții despre Divizia a 10-a de munte și istoria Vail.

Fondatori sau afiliați la 60 de stațiuni de schi

De fapt, una dintre cele mai durabile moșteniri ale veteranilor diviziei este modul în care au contribuit la popularizarea schiului în SUA.

În afară de Vail, foștii membri ai Diviziei a 10-a au fondat sau au fost afiliați la aproximativ 60 de stațiuni de schi din SUA, inclusiv Stratton, Whiteface și Aspen. Acest lucru a ajutat la crearea unui boom al schiului după război, care a deschis acest sport de elită la un public mai larg, deoarece absolvenții diviziei au creat școli de schi și programe educaționale în întreaga țară.

Clif Taylor, un alt veteran al Diviziei a 10-a rănit la Riva Ridge, a proiectat schiuri mai scurte care au facilitat învățarea acestui sport de către începători, iar în curând magazinele de surplusuri ale armatei vindeau mii de perechi de schiuri la prețuri mai mici decât concurenții lor.

Alți absolvenți ai diviziei au fondat, de asemenea, mărci de echipamente pentru activități în aer liber, precum Gore-Tex, Vibram și Outdoor Research, creând rucsacuri, corturi și alte echipamente bazate pe experiențele lor în condiții de vreme rece din Italia.

Un altul, Bill Bowerman, a co-fondat Nike. Acești bărbați au escaladat, de asemenea, vârful K2; au oferit feedback altor mărci pentru a dezvolta schiuri mai ușoare și au fondat National Outdoor Leadership School, o organizație globală pentru activități în sălbăticie.

În 1985, divizia a fost reînființată la Fort Drum, în New York, și a servit în Afganistan, dar “casa” sa este încă pe dealurile din jurul Vail.

Astăzi, Vail este, fără îndoială, cea mai renumită stațiune de schi din SUA, iar Seibert a rămas la conducerea acesteia până în 1977. Dar legătura cu Divizia a 10-a de Munte continuă până în prezent, stațiunea sărbătorind cea de-a 60-a aniversare în decembrie 2022.

O statuie a unui soldat în camuflajul alb caracteristic diviziei a fost dedicată în Vail Village în 1997, iar o distilerie de whisky din oraș a fost numită în onoarea diviziei în 2016.

Divizia a 10-a montană, onorată în stațiuni și pe pârtii

Pârtiile precum Riva Ridge și Minnie’s Mile sunt o recunoaștere a unității. Restaurantul 10th, situat la jumătatea muntelui, îi onorează pe soldați printr-o serie de panouri informative cu coduri QR care îi educă pe schiori cu privire la legăturile din Vail cu cel de-al Doilea Război Mondial.

Stațiunea are, de asemenea, un Legacy Weekend în fiecare lună februarie, care se concentrează în jurul aniversării bătăliei de la Riva Ridge, cu aterizarea unui elicopter Black Hawk și o paradă de schi cu torțe luminoase.

Paradele continuă sezonier prin Zilele Legacy de vineri, când schiorii îmbracă salopete albe, așa cum au purtat bărbații din Divizia a 10-a de Munte în Italia, precum și schiuri din epoca celui de-al Doilea Război Mondial, replici de puști și căști.

Veteranul diviziei Fritz Benedict a creat, de asemenea, Asociația 10th Mountain Hut, o serie de cabane în care se pot caza drumeții, schiorii și cei care merg cu rachete de zăpadă, construite cu fonduri donate de veterani și în memoria celor căzuți la datorie, inspirate de cele care se găsesc în Alpi.

Cinci dintre barăci se află în cadrul recent înființatului Monument Național Camp Hale, unde soldații s-au antrenat. Situl este alcătuit din 53.804 acri, inclusiv ceea ce a rămas din buncărele în care soldații dormeau în timpul antrenamentelor.

Vizitatorii pot explora mai mult de 80 de mile de trasee de drumeție și pot lua parte la schi și camping, iar un monolit de granit din Tennessee Pass, deasupra taberei, poartă numele soldaților căzuți la datorie ai diviziei.