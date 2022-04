Cum au luat Cristina Bâtlan și fostul soț casa în care a locuit Pache Protopescu. „Am făcut o extravaganță”

Cristina Bâtlan este cunoscută publicului din România, atât din postura de jurat la Imperiul Leilor, fondatoare a brandului Musette, cât și prin prisma faptului că a cumpărat casa în care a locuit fostul edil al Capitalei Pache Protopopescu (1888 şi 1891-n.r).

Casa lui Pache Protopopescu, singura extravaganță din căsnicia Cristinei Bâtlan cu fostul soț, Roberto

Pentru a ajunge să cumpere o asemenea locuință, împreună cu fostul soț, Roberto, Cristina Bâtlan a mărturisit în cadrul unui interviu că ambii au trebuit să muncească. Atunci când și-au permis să o achiziționeze, casa lui Pache Protopopescu a fost singura extravaganță pe care au decis să o facă, având în vedere averea de care dispun.

Totodată, Cristina Bâtlan a mai mărturisit că pe vremea când ea și locuiau în apropiere de casa lui Pache Protopopescu, visau să o achiziționeze, dar nu și-o permiteau.

Ani mai târziu, când au avut posibilitatea, a apărut un anunț de vânzare. Au sunat la numărul de telefon afișat și și-au îndeplinit dorința. Casa nu era în condițiile cele mai bune. Așadar, au trebuit să o renoveze și au făcut-o galerie de artă.

”O extravaganță pe care am făcut-o este că ne-am cumpărat o casă. Noi am locuit împreună la mama lui Robert, în centru ,pe Batiștei. Vizavi de noi erau 2 case minunate.

Ori de câte ori treceam pe stradă spuneam: ”Dacă noi vreodată ne cumpărăm vreo casă, așa trebuie să fie!” După ani de zile, am ajuns să avem bani și Roberto mă sună și-mi spune: ”Mă duc să vadă o casă”.

Citise un anunț. Când i-a spus agentul care este casa, una dintre cele două, de vizavi…

A fost casa lui Pache Protopopescu, pe care noi am cumpărat-o (…) Fără nicio reparație, 60 de ani… distrusă. Am consolidat-o, am refăcut-o.

E o bijuterie, e o casă neoromantică, care acum e galerie de artă”, a spus Cristina Bâtlan,

De ce nu mai sunt împreună Cristina Bâtlan și Roberto

În prezent, Cristina Bâtlan și Roberto nu mai formează un cuplu. Au stat 26 de ani împreună, iar .

În cadrul podcastului Acasă la Măruță, Cristina Bâtlan a dezvăluit că timp de 5 ani nu a știut că a fost înșelată. Însă, asta nu a împiedicat-o să ia parte la nunta lui Roberto cu actuala lui parteneră.