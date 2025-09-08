Cum au marcat Universitatea Craiova şi FCU Craiova ziua în care Ilie Balaci ar fi împlinit 69 de ani

Pe 8 septembrie 2025, ziua în care Ilie Balaci, „Minunea Blondă” a Craiovei, ar fi împlinit vârsta de 69 de ani, iar cele două echipe din oraş au ținut să-l omagieze cu gesturi încărcate de emoție.

Cum au marcat Universitatea Craiova şi FCU Craiova ziua de 8 septembrie

Chiar dacă nu mai este printre noi, Ilie Balaci a rămas, veşnic, în sufletele suporterilor olteni, iar Universitatea Craiova şi FCU Craiova nu au făcut uitată ziua de naştere a „Minunii Blonde“.

, o competiţie sportivă care s-a întins pe mai multe zile şi la care au luat parte marile glorii ale Universităţii Craiova, în frunte cu Sorin Cârţu şi Emil Săndoi. De asemenea, pe reţelele de socializare, Universitatea a postat un mesaj pe cât de simplu, pe atât de pătrunzător: „Astăzi ar fi fost aniversarea lui Ilie Balaci. “Minunea Blondă”.

De partea cealaltă, FCU Craiova a transmis un mesaj solemn în mediul online și a depus o coroană în formă de „8”, simbolul ce i-a fost mereu asociat. Cei care au dus coroana la mormântul lui Ilie Balaci sunt Florin Costea şi Robert Săceanu.

Mesajul sfâșietor al Lorenei Balaci, fiica regretatului Ilie Balaci

La primele ore ale zilei, . Aceasta a postat pe contul personal de facebook un mesaj sfâșietor, care a avut și are impact mare asupra celor care l-au iubit pe marele Ilie Balaci.

„Astăzi ar fi fost ziua ta, tată… Deși au trecut anii, dorul de tine rămâne la fel de viu. Mi-aș fi dorit să îți pot spune din nou ‘La mulți ani’, să te pot îmbrățișa și să îți văd zâmbetul. Pentru mine ai fost mai mult decât un tată – ai fost sprijin, lumină, putere și blândețe. Ai lăsat în inima mea amintiri care nu se vor șterge niciodată și un gol pe care nimic nu-l poate umple. Te simt mereu aproape, în gândurile mele, în vise și în fiecare pas pe care îl fac. Știu că mă privești și că ești mândru, așa cum ai fost întotdeauna. La mulți ani în ceruri, tată… Te iubesc și îmi e dor de tine în fiecare zi“, a scris Lorena Balaci, pe pagina sa de Facebook.