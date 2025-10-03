Sport
Cum au numit-o elvețienii pe FCSB după 0-2 cu Young Boys: „Ar fi fost o umilință”. Ironii la adresa unui jucător al roș-albaștrilor

Elvețienii au fost nemiloși după FCSB - Young Boys 0-2! Verdict dur primit de campioana României: „Puteam conduce mai clar împotriva unui adversar atât de slab”
Ciprian Păvăleanu
03.10.2025 | 05:40
Presa din Elveția nu a avut milă de prestația lui FCSB din meciul cu Young Boys Berna. Foto: Sportpictures.eu

Presa din Elveția nu a avut pic de milă după meciul disputat între campioana României și Young Boys Berna. „Roș-albaștrii” au fost etichetați ca o echipă extrem de slabă, împotriva căreia ar fi o uriașă dezamăgire dacă nu ai câștiga.

Elvețienii au făcut-o praf pe FCSB și au numit-o „echipă slabă”

FCSB a fost învinsă pe Arena Națională de Young Boys, care în etapa precedentă fusese zdrobită de grecii de la Panathinaikos. Elvețienii au rezolvat meciul încă din prima repriză, înscriind de două ori prin Monteiro, iar presa a caracterizat-o pe campioana României ca fiind o echipă extrem de mică.

Echipa ce a câștigat șase din ultimele 7 campionate din Elveția a intrat la vestiare cu avantajul de 2-0, însă doar Ștefan Târnovanu a făcut ca avantajul să fie de doar două goluri. Presa elvețiană a notat acest lucru și nu i-a iertat pe români: „Young Boys putea conduce mai clar împotriva unei echipe atât de slabe. Momentan totul este bine, nu vrem să cobim, însă 2-0 nu este scorul real, având în vedere toate ocaziile pe care jucătorii noștri le-au avut.

Un lucru este clar: a pierde împotriva acestui adversar ar fi o mare rușine. FCSB a fost cu adevărat slabă în această partidă”, au notat cei de la Blick Sport.

Cum au caracterizat elvețienii jocul lui FCSB în meciul cu Young Boys: „Inofensivă”

În cele 90 de minute, FCSB nu și-a creat nicio ocazie clară de gol, singurele ocazii cu adevărat mari venind după faze fixe. Fază de construcție a suferit foarte multe la campioana României în meciul de joi seară, iar presa din Elveția a caracterizat-o ca fiind „inofensivă”.

„FCSB a întâmpinat mari dificultăți în a-și intra în ritm și a rămas inofensivă pentru o perioadă îndelungată, fiind periculoasă aproape exclusiv la faze fixe. A fost pedepsită fără milă pentru prestația sa rezervată de eficienții atacanți bernezi”, a fost analiza jurnaliștilor de la Sport.ch

Elvețienii, tunurile pe Valentin Crețu

În analiza celor de la Blick, Valentin Crețu a fost antagonistul lui FCSB, fiind scos de presa elvețiană ca cel mai slab jucător al bucureștenilor: „Ce face mai exact Valentin Crețu pe postul de fundaș dreapta este un mister.

Face multe, dar cu siguranță nu se apără bine. Joël Monteiro îl ironizează de nenumărate ori. Poate că este atacant central în viața reală și joacă fundaș dreapta doar la ordinul patronului clubului, Gigi Becali. Cine știe?!”, l-au irnoizat ei pe „Gladiatorul” lui FCSB.

Cum arată programul lui FCSB pentru următoarele meciuri

Până la pauza destinată echipelor naționale, FCSB mai are de trecut un test important. Tot pe Arena Națională va veni Universitatea Craiova, liderul la zi din SuperLiga României.

Imediat după reluarea competițiilor, campioana României întâlnește Metaloglobus în deplasare, urmând ca italienii de la Bologna să vină la București pentru o nouă etapă din UEFA Europa League.

