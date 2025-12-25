Cum au petrecut jucătorii de la FCSB Crăciunul în 2025. Vacanțe de lux pentru starurile lui Gigi Becali. Ce destinație surprinzătoare a ales Bîrligea. Foto

ADVERTISEMENT

SuperLiga a luat o bine meritată pauză competițională pentru sărbătorile de iarnă. Jucătorii au profitat de timpul liber și s-au dus în vacanțe departe de România. Fotbaliștii de la FCSB nu au făcut excepție, iar majoritatea au petrecut Crăciunul în afara țării.

Cum au petrecut Crăciunul jucătorii de la FCSB

Jucătorii de la FCSB se bucură de pauza competițională și sunt alături de persoanele dragi. , mai mulți fotbaliști au postat pe rețelele de socializare cum au petrecut această sărbătoare.

Adrian Șut, „ceasul” de la mijlocul terenului, sărbătorește Crăciunul în premieră cu fiica lui. Jucătorul a postat pe Instagram o fotografie alături de cea mică și de soția sa, Bianca. Totodată, din poză nu a putut să lipsească și câinele familiei.

Dacă Șut a sărbătorit Crăciunul în România, Pantea a ales să părăsească țara și să meargă în Bali. Fotbalistul intrat în grațiile lui Gigi Becali a ales să afișeze o fotografie alături de iubita sa, dar și de o maimuță!

Locație inedită aleasă de Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a ales să meargă într-o destinație mai puțin obișnuită. și s-a dus în Kenya alături de iubita sa, Antonia Salanta.

Lukas Zima a decis să posteze o imagine alături de soția sa, dar și de copilul său dintr-un hotel din Seychelles. Portarul ceh a păstrat tradițiile, iar în fundalul pozei se afla un brad împodobit de Crăciun.

Dawa promite să revină în forță după accidentare, dar până atunci își petrece timpul alături de soția sa. Fundașul camerunez a ales să meargă în Tokyo în perioada pauzei competiționale.

Nici Ștefan Târnovanu nu a rămas în România pentru Crăciun, astfel că portarul titular de drept de la FCSB a plecat cu iubita sa într-o vacanță de lux. Loredana Țurcanu, partenera fotbalistului, a publicat imaginile superbe pe Instagram.