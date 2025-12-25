Sport

Cum au petrecut jucătorii de la FCSB Crăciunul în 2025. Vacanțe de lux pentru starurile lui Gigi Becali. Ce destinație surprinzătoare a ales Bîrligea. Foto

Jucătorii de la FCSB au petrecut Crăciunul departe de casă. În ce vacanțe de lux au mers jucătorii legitimați la clubul patronat de Gigi Becali.
Iulian Stoica
25.12.2025 | 15:17
Cum au petrecut jucatorii de la FCSB Craciunul in 2025 Vacante de lux pentru starurile lui Gigi Becali Ce destinatie surprinzatoare a ales Birligea Foto
SPECIAL FANATIK
5 poze
Vezi galeria
Unde au petrecut jucătorii de la FCSB Crăciunul. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

SuperLiga a luat o bine meritată pauză competițională pentru sărbătorile de iarnă. Jucătorii au profitat de timpul liber și s-au dus în vacanțe departe de România. Fotbaliștii de la FCSB nu au făcut excepție, iar majoritatea au petrecut Crăciunul în afara țării.

Cum au petrecut Crăciunul jucătorii de la FCSB

Jucătorii de la FCSB se bucură de pauza competițională și sunt alături de persoanele dragi. În ziua de Crăciun, mai mulți fotbaliști au postat pe rețelele de socializare cum au petrecut această sărbătoare.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut, „ceasul” de la mijlocul terenului, sărbătorește Crăciunul în premieră cu fiica lui. Jucătorul a postat pe Instagram o fotografie alături de cea mică și de soția sa, Bianca. Totodată, din poză nu a putut să lipsească și câinele familiei.

Dacă Șut a sărbătorit Crăciunul în România, Pantea a ales să părăsească țara și să meargă în Bali. Fotbalistul intrat în grațiile lui Gigi Becali a ales să afișeze o fotografie alături de iubita sa, dar și de o maimuță!

ADVERTISEMENT
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și...
Digi24.ro
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Pantea, alături de iubita sa și de o maimuță în ziua de Crăciun. Foto: Instagram
Pantea, alături de iubita sa și de o maimuță în ziua de Crăciun. Foto: Instagram

Locație inedită aleasă de Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a ales să meargă într-o destinație mai puțin obișnuită. Omul de gol de la FCSB a părăsit România și s-a dus în Kenya alături de iubita sa, Antonia Salanta.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali spune că
Digisport.ro
Gigi Becali spune că "cel mai sfânt loc de pe fața pământului" e în România: "N-am simțit nicăieri ce simt acolo!"

Lukas Zima a decis să posteze o imagine alături de soția sa, dar și de copilul său dintr-un hotel din Seychelles. Portarul ceh a păstrat tradițiile, iar în fundalul pozei se afla un brad împodobit de Crăciun.

Dawa promite să revină în forță după accidentare, dar până atunci își petrece timpul alături de soția sa. Fundașul camerunez a ales să meargă în Tokyo în perioada pauzei competiționale.

ADVERTISEMENT

Nici Ștefan Târnovanu nu a rămas în România pentru Crăciun, astfel că portarul titular de drept de la FCSB a plecat cu iubita sa într-o vacanță de lux. Loredana Țurcanu, partenera fotbalistului, a publicat imaginile superbe pe Instagram.

Ștefan Târnovanu, alături de iubita sa în vacanță. Foto: Instagram
Ștefan Târnovanu, alături de iubita sa în vacanță. Foto: Instagram
Gabi Balint a mers acasă la cel mai mare suporter al Stelei și...
Fanatik
Gabi Balint a mers acasă la cel mai mare suporter al Stelei și i-a făcut un cadou impresionant: „Când ne-a văzut… a tăcut. Apoi a plâns”. Video
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi...
Fanatik
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Jucătorul plecat de la CFR Cluj, prezentat...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Jucătorul plecat de la CFR Cluj, prezentat în ziua de Crăciun la o altă echipă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Favorul cerut de Mihai Rotaru unui politician important: 'Ne-a rugat să vorbim cu...
iamsport.ro
Favorul cerut de Mihai Rotaru unui politician important: 'Ne-a rugat să vorbim cu Ponta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!