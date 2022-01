Cum au pozat vedetele noastre în vacanțele exotice. Fotografiile au fost apreciate de zeci de fani

Luna ianuarie este perioada în care cele mai multe vedete pleacă în vacanță.

Artiștii nu au concerte, iar, în prima jumătate a lunii multe dintre emisiunile Tv sunt în vacanță.

Cei mai mulți aleg destinații exotice și își încântă fanii cu fotografii inedite.

Cele mai multe vedete își fac bagajele și pleacă în vacanță în luna ianuarie. De cele mai multe ori aleg destinații exotice, exclusiviste, la mii de kilometri de România.

Nu uită însă niciodată să posteze fotografii inedite, acestea fiind foarte apreciate de fanii. Așa s-a întâmplat și anul acesta. Cele mai multe vedete s-au fotografiat în ipostaze sexy.

Corina Caragea și-a încântat fanii cu poze din mai multe locuri, și toți au remarcat cât de bine arată. a fost mai întâi în Statele Unite, pentru ca la început de 2022 să meargă în Dubai.

“Am vizitat doar New York și Boston, am făcut sărbătorile acasă și după am plecat în Dubai, de ziua mea. Era mare, mare aglomerație, că așa e New York-ul în decembrie. Foarte frumos decorat totul, exact ca în filme”, a spus prezentatoarea în

Gândul i-a zburat însă zilele acestea la o vacanță mai veche petrecută în Seychelles, și a postat mai multe fotografii inedite în care apare în costum de baie.

Andreea Raicu a petrecut o vacanță de vis în Thailanda. Aceasta a dezvăluit că a reușit să stea departe de telefonul mobil și internet 10 zile. Fosta prezentatoare Tv nu a uitat să-și încânte fanii cu fotografii superbe, acestea primind zeci de aprecieri.

“10 zile de liniște! 10 zile de timp cu mine şi pentru mine, cu cei de lângă mine, prezentă în fiecare moment, în realitatea mea, nu în cea virtuală pentru care am ajuns să trăim cei mai mulți dintre noi, să facem mereu alegerile care să ne arate cât mai bine în ochii celorlalți prin postarea imaginilor care întruchipează viața perfectă”, a scris aceasta pe pagina de Facebook.

Ramona Olaru, Alexia Eram, Diana Matei, sau Lidia Buble au postat și ele fotografii în vacanțele exotice.

Cele mai multe vedete s-au fotografiat în costum de baie pentru a arăta cât de bine arată.