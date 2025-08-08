Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de lire sterline

Premiile la loto sunt substanțiale și îi încurajează pe oameni să-și încerce norocul. Iată cum au primit vestea copiii unui bărbat, care a avut cancer, că au câștigat la loto. Aceștia au încasat în urmă cu puțin timp.

Cum au primit vestea copiii unui bărbat că au câștigat la loto

Paul Harvey din Attleborough, Norfolk, a dezvăluit prin intermediul unei filmări cum au aflat copiii săi că a câștigat la EuroMillions. Bărbatul, care timp de doi ani s-a luptat cu cancerul de intestin, a prins un jackpot uriaș.

Britanicul a dobândit suma de un milion de lire sterline, în urma biletului pe care l-a jucat. Bărbatul în vârstă de 51 de ani a dorit să le dea vestea celor mici astfel încât momentul să fie unul memorabil pentru toată lumea.

A așteptat nerăbdător ca aceștia să se întoarcă de la școală pentru a-i anunța că sunt milionari. A pregătit telefonul mobil și a pornit înregistrarea în timp ce se afla în bucătărie. În videoclip se poate observa reacția unuia dintre copiii săi.

„Am vrut să le spun copiilor personal, așa că atunci când fiul meu a ajuns acasă mi-am pregătit telefonul pentru a înregistra momentul”, a explicat bărbatul care a încasat un milion de lire sterline, conform .

„Viața nu a fost întotdeauna ușoară”

„Câți milionari cunoști?”, este întrebarea pe care bărbatul i-a adresat-o fiului său. Acesta a avut un răspuns prompt și sigur, subliniind că nu știe pe nimeni în această situație. „Ei bine, acum cunoști unul”, a ținut să adauge câștigătorul de la loto.

Nu a stat deloc pe gânduri și l-a îmbrățișat cu căldură pe fiul său. În filmarea în care apar cei doi se pot observa reacțiile lor emoționante. Pur și simplu s-au declarat entuziasmați de premiul pe care urmau să-l încaseze.

În același timp au respirat ușurați având în vedere că bărbatul se luptase vreme de doi ani cu cancerul de intestin. Pur și simplu totul li s-a părul ireal de frumos, cei doi fiind văzuți râzând isteric și sărind prin bucătărie.

„Am adăugat «Jur pe viața mea»! Îmi place să glumesc, dar când spun aceste cuvinte, copiii mei știu să le ia în serios! Reacțiile lor au fost hilare și emoționante. Cu toții ne simțim ridicol de entuziasmați și ușurați în egală măsură.

Viața nu a fost întotdeauna ușoară, dar copiii înseamnă totul pentru mine și sunt întotdeauna pe primul loc”, a mai spus bărbatul care a câștigat un milion de lire sterline, mai arată sursa menționată anterior.

Cum a aflat că a câștigat un milion de lire sterline

Bărbatul care a câștigat un milion de lire sterline a verificat numerele imediat după extragerea EuroMillions. A făcut acest proces pe data de 4 iulie, când a descoperit că este fericitul norocos al unui premiu de 5 lire sterline.

În plus, primise gratuit un bilet Lucky Dip. O săptămână mai târziu avea să primească un e-mail neașteptat de la Loteria Națională. Prin intermediul acestuia era îndemnat să-și verifice cât mai repede contul.

De asemenea, i s-a sugerat să ia legătura cu instituția. În acel moment a devenit suspicios și nu a vrut să se grăbească. Susține că nu părea să fie un e-mail obișnuit, așa cum primește de fiecare dată, însă mai apoi a avut parte de surpriza vieții sale.

„Am crezut că este o înșelătorie. Am citit din nou e-mailul și apoi am căutat pe Google numărul de telefon al Loteriei Naționale, unde am văzut că numerele de telefon se potriveau.

Atunci am început să fiu mult mai entuziasmat!”, își amintește fericitul norocos al premiului de un milion de lire sterline.

În ce va investi bărbatul un milion de lire sterline

Paul plănuiește să investească premiul de la loto în perioada următoare. Suma de un milion de lire sterline nu va fi cheltuită pe lucruri extravagante, bărbatul precizând că întotdeauna a pus nevoile copiilor săi pe primul loc.

În prima etapă vrea să petreacă momente speciale alături de fiul și de fiica sa. Vrea să creeze noi amintiri și visează să facă acest lucru prin intermediul unei vacanțe în Grecia. Până acum nu au plecat deloc în străinătate.

Le-ar plăcea să exploreze noi ținuturi, însă trebuie să le facă prima oară pașapoarte. Ulterior, are de gând să achiziționeze o mașină second-hand pentru fiica sa. Ia în calcul să cumpere un Fiat 500 cu care să învețe să conducă.

De asemenea, un milion de lire sterline speră să-și ajute copiii să-și înceapă cariera. Amândoi se apropie de finalul studiilor, declarându-se extrem de mândru de rezultatele celor doi.