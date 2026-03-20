Cum au produs 4 milioane de euro fetele de la The Buddhist. Circuitul financiar din spatele rețelei de proxenetism a actorului Vlad Marinescu

Anchetatorii DIICOT au conturat un mecanism financiar complex prin care sume importante de bani, provenite din exploatarea unor persoane în cadrul unei rețele de prostituție, au fost colectate, disimulate și ulterior redirecționate către membrii grupării în perioada 2019 – 2025. Cel mai mult de câștigat financiar a avut liderul grupării de proxenetism, fiind vorba despre actorul Vlad Marinescu, așa cum reiese din documentele DIICOT consultate de FANATIK. Vlad Marinescu este cunoscut publicului pentru mai multe roluri secundare în seriale TV, cum ar fi „Tătuțu” de pe platforma Voyo.

Cum ajungeau banii din prostituție la actorul Vlad Marinescu

În centrul acestui circuit financiar se află transferurile consistente către Vlad Mădălin Marinescu, considerat unul dintre principalii beneficiari ai sumelor rezultate din activitatea infracțională, așa cum reiese din ordonanțele și referatele procurorilor DIICOT din acest caz, documente consultate de FANATIK.

Datele financiare analizate arată că, doar prin intermediul unor societăți comerciale controlate de grup, către Vlad Mădălin Marinescu au fost direcționate sume semnificative. Astfel, procurorii DIICOT notează că, prin firma Karma Night Club Solutions SRL, au fost transferați 950.000 de lei. Apoi, prin societatea New Style Artist Jobs SRL, suma de 835.000 de lei.

La aceste sume se adaugă, conform anchetatorilor, și transferurile realizate de New Style CO SRL, în valoare de 2,43 milioane de lei. În total, rezultă că peste 4,2 milioane de lei au fost direcționați către acesta, conturând rolul central pe care îl avea în mecanismul financiar al grupării, așa cum reiese din ancheta procurorilor. Aceste sume sunt parte a unui flux financiar mult mai amplu, documentat în raportul de constatare nr. 640/III-6/2025 din 12.12.2025, întocmit de specialiștii DIICOT – Serviciul pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate.

Întreaga rețea a avut încasări de 21,1 milioane de lei

Potrivit raportului procurorilor, în perioada de referință 1 ianuarie 2019 – 18 august 2025, Fundația Babylonia Solutions a înregistrat încasări totale de 21,1 milioane de lei (peste 4 milioane de euro) și cheltuieli de 21.112.439,71 lei, prin intermediul conturilor analizate. Reamintim că FANATIK a dezvăluit faptul că procurorii au descoperit că Vlad Marinescu se folosea de o fundație pentru a fiscaliza activitățile de prostituție.

Cea mai mare sumă din conturile fundației, de 5,8 milioane de lei, a fost încasată prin plăți electronice prin POS făcute de clienții clubului The Buddhist. Plățile prin POS-urile sunt plăți efectuate la terminalele de plată (aparatele unde introduci cardul sau plătești contactless), Reamintim că, pentru relațiile sexuale, clubul taxa clienții sub forma unor cocktailuri de 120 de lei. O partidă de sex costa în jur de 1.000 de lei, adică aproximativ 10 cocktailuri.

Pe lângă clienții care plăteau cu cardul la POS-uri „cocktailuri”, alți clienți plăteau cash. Este vorba de o sumă de 4,17 milioane de lei. Acești bani cash erau introduși în fundație prin „depuneri în numerar efectuate de Alexandru Antonache”, așa cum reiese din ancheta DIICOT. Alte sume importante provin din operațiuni la ATM-uri, în valoare totală de 6,11 milioane de lei, precum și din încasări procesate prin Viva Wallet, în valoare de 1,75 milioane de lei. De asemenea, suma de 1,62 milioane de lei provenită de la clienți speciali ai clubului completează tabloul unor venituri generate din activitatea de exploatare.

Suspiciune de spălare de bani

Rolul firmelor intermediare este esențial în acest mecanism. Karma Night Club Solutions SRL a încasat peste 1,37 milioane de lei de la fundație, iar ulterior a transferat aproape integral aceste sume către persoane fizice, în special către Vlad Mădălin Marinescu și Pavel Teodor Mugurel. Un tipar similar apare și în cazul New Style Artist Jobs SRL, unde încasările sunt urmate de transferuri rapide către aceiași beneficiari.

În cazul New Style CO SRL, dimensiunea operațiunilor este și mai evidentă. Societatea a încasat peste 4,1 milioane de lei de la fundație, dar și alte sume de la diferite companii, după care a transferat peste 3,5 milioane de lei către aceleași două persoane. „Acest circuit repetitiv, în care banii circulă prin mai multe entități înainte de a ajunge la beneficiarii finali, indică un mecanism clasic de spălare a banilor”, notează procurorii.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit documentelor din dosar consultate de FANATIK, procurorii DIICOT susțin că în jurul clubului The Buddhist . Fiscal și administrativ, activitatea de prostituție din spatele clubului The Buddhist se realiza prin fundația „Babylonia Solutions” și prin firmele lui Marinescu. Acesta este asociat în mai multe firme, printre care cele mai des folosite în albirea banilor din prostituție erau societățile: New Style Co SRL, New Style Artist Center SRL, New Style Artist Jobs SRL și Karma Night-Club Solutions SRL.

În portofoliul lui Marinescu mai apar Letizia M.G. Imobiliare SRL și Forever Young Fey SRL, fără venituri raportate în 2024. Dintre aceste societăți, doar New Style Co SRL a raportat o cifră de afaceri de 1,37 milioane lei și un profit de 341.254 lei, iar Karma Night-Club Solutions SRL a avut venituri de 298.471 lei și profit de 245.728 lei.

Dosarul include declarații ale victimelor, interceptări telefonice și verificări financiare, iar procurorii încearcă să stabilească dimensiunea reală a rețelei și modul în care erau distribuite sumele de bani rezultate din activitățile ilegale. Conform anchetatorilor, mecanismul ar fi funcționat ca o structură infracțională organizată, în care activitatea aparent legală a clubului era folosită pentru a masca serviciile sexuale oferite clienților și pentru a ascunde proveniența banilor. La termenul din februarie, când judecătorii au decis ca membrii rețelei să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, Vlad Marinescu a susținut că este nevinovat și că nu știa de faptul că fetele angajate ca dansatoare sau hostess întrețineau și relații sexuale cu clienții clubului The Buddhist.

Plata fetelor se făcea pe „drepturi de autor” din conturile fundației

Pentru a acoperi activitatea reală, . Aceste contracte erau încheiate cu Fundația „Babylonia Solutions”, care avea sediul la aceeași adresă cu clubul. Fundația a raportat venituri variabile în ultimii ani, cu valori cuprinse între 686.652 și 6.476.249 lei, în timp ce cheltuielile au fost între 660.943 și 6.957.590 lei. În 2023, organizația a înregistrat venituri de 4.644.598 lei și cheltuieli de 5.157.336 lei, iar în 2024 venituri de 4.863.342 lei și cheltuieli de 4.437.802 lei. Potrivit datelor financiare, fundația a avut câte 21 de angajați atât în 2023, cât și în 2024.

Documentele menționau că femeile cedau drepturile rezultate din „activitatea de creație și interpretare a dansului”, iar remunerația era stabilită la aproximativ 87,7 lei pentru fiecare prestație. Din această sumă erau reținute impozite și contribuții sociale. În realitate, susțin procurorii, aceste contracte ar fi fost folosite pentru a disimula veniturile provenite din prostituție.