Cum au rămas bucureştenii din sectorul 2 în continuare datori chiar şi după ce şi-au plătit impozitele. Autorităţile vin cu explicaţii: „Se lucrează în etape”

Chiar și după ce și-au achitat impozitele pe locuințe, mulți bucureșteni din sectorul 2 au avut surpriza să constate că figurează cu datorii. Confuzia a crescut nemulțumirile, așa că FANATIK a mers direct la sursă pentru explicații.

De ce au fost diferite de la o oră la alta sumele impozitelor afișate online?

De la începutul anului 2026, mii de români au încercat să afle exact cât au de plată pentru impozitele aferente imobilelor pe care le dețin, accesând platformele online puse la dispoziție de autoritățile locale. În acest proces, mai mulți contribuabili din sectorul 2 au sesizat situații neobișnuite: suma afișată pentru același imobil era schimbată de la o oră la alta.

Diferențele observate au generat confuzie și nemulțumire în rândul proprietarilor, care au reclamat faptul că, în decursul aceleiași zile, valoarea impozitului calculat automat pe site-ul instituției nu a rămas constantă. În acest context, FANATIK a contactat conducerea Primăriei Sectorului 2 din București pentru a afla care este motivul acestor variații și dacă ele sau sunt erori temporare ale sistemului informatic.

Sume diferite în aceeași zi. Explicația oficială

Pentru a lămuri situația, Cristian Duțu, director executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 București, a oferit declarații în exclusivitate pentru FANATIK, explicând care sunt cauzele diferențelor sesizate de contribuabili și ce trebuie să știe proprietarii de imobile atunci când verifică online impozitele datorate.

„Un contribuabil știe exact ce trebuie să plătească către un buget local abia atunci când primește decizia de impunere în care se spune ce bunuri are, ce sumă și până la ce termen trebuie să facă plata.

Pentru a se ajunge la acea decizie de impunere, se face actualizarea bazelor de date. Cu noile coordonate, noile scutiri, noile reduceri, noile formule de calcul. Anul acesta, având în vedere modificării legislative, oamenii au fost mai mult decât de obicei nerăbdători și curioși să vadă cât de mult s-au mărit, astfel încât au intrat în momente diferite în perioada în care se făcea actualizarea sumelor respective”, a menționat Cristian Duțu, directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 București.

Cifrele afișate online, în plin proces de modificare

Potrivit declarațiilor, diferențele dintre sumele afișate online și cele finale nu sunt erori, ci fac parte din procesul oficial de actualizare a impozitelor.

„Actualizarea bazelor de date nu înseamnă modificarea unei cifre și atât. Intrând la momente diferite, când se făcea calculul, practic au văzut, să zicem pe viu, cum se face actualizarea bazelor de date. De asta, și după 3 minute, sumele puteau fi diferite.

Dar, repet, suma pe care un cetățean o are de plată față de bugetul local este suma cuprinsă în decizia de impunere. Decizie de impunere care se emite până la primul termen de plată, adică până la 31 martie”, a mai punctat oficialul, pentru FANATIK.

Câte zile a durat recalcularea obligațiilor fiscale în sectorul 2?

Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 București a mai clarificat că recalcularea obligațiilor fiscale durează mai multe zile, din cauza bazei de date foarte mari și a diferențelor între tipurile de situații fiscale. , motiv pentru care valorile afișate online au variat.

„Actualizarea durează 4-5 zile, tocmai pentru că baza de date este foarte mare și pentru că implicațiile sunt diferite pentru spețele diferite. Cumulat cu faptul că pe 31 decembrie s-a lucrat, fiindcă oamenii doreau cu prețul vieții să-și vândă mașinile, ca să nu-i prindă noua impozitare. Și pe 5 ianuarie 2026 s-a lucrat.

Asta înseamnă că debitarea a început undeva pe 1 ianuarie și a durat 4-5 zile. Deci momentul în care persoanele respective intrau era momentul în care se făcea recalcularea și debitarea respectivă”, a adăugat Cristian Duțu.

Cum se fac recalculările impozitelor în timp real pe site-ul primăriei?

În continuarea discuției, acesta a mărturisit că modificările afișate online nu sunt simple ajustări de valori, ci fac parte dintr-un proces complex, desfășurat în etape. Astfel, pas cu pas ne-a detaliat ce presupune fiecare fază în parte.

„Erau momente intermediare. Modificarea nu a fost o modificare doar de valoare, să spunem, în loc de 3 lei să fie 5 lei, ci reducerea anumitor coeficienți, anularea anumitor scutiri. Și atunci lucrurile nu se fac toate odată, ci în etape. Întâi se modifică coeficientul pentru ceva, apoi se schimbă valoarea impozabilă. Sunt mai multe layere care se schimbă în timp real și pe site. Pentru că așa funcționează site-ul Ghișeu.ro.

Primăriile nu exportă niște fișiere din care Ghișeu îți spune suma cu care figurezi. Ci la momentul în care interoghezi Ghișeu.ro, el se leagă la primăria unde ai proprietățile și își trage în timp real soldurile. Suma de plată”, a ținut să precizeze, pentru FANATIK, reprezentantul primăriei.

Cristian Duțu a admis că avea două variante pentru implementarea noilor calcule, din care el a ales funcționarea, asumându-și aceste nemulțumiri. El admite că au fost sute de persoane care au dorit să vândă mașini sau proprietăți în această perioadă, astfel că accesul nu putea fi complet blocat.

„Am ales răul cel mai mic în sensul ăsta, deși cel mai ușor și facil, era să spun, de pe 25 decembrie 2025 până la 9-10 ianuarie 2026, nu se lucrează cu publicul. Nimeni nu face nimic, fiindcă se actualizează bazele de date.

Dar au fost sute de oameni care au vrut să-și vândă mașinile. În decembrie au fost oameni care au participat la licitații, care au vrut să-și vândă proprietăți, nu puteai să-i blochezi pe toți pentru simplul fapt că procedura asta, dă naștere la întrebări de genul ăsta, de comparații de sume”, a încheiat Cristian Duțu, directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 București.