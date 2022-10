Cum au rămas mai mulți români fără voucherele pentru alimente. Ce nu ai voie să cumperi cu ele

În august, autoritățile anunțau că . Cauza de atunci: cetățenii au încercat să le vândă sau să cumpere alte produse decât cele incluse în programul de sprijing.

Mai mulți români au rămas fără voucherele pentru alimente. Ce au cumpărat cu ele

Din păcate pentru mulți români, se pare că situația nu s-a schimbat. Recent, sute de persoane s-au trezit cu cardurile blocate. Totul din cauza unor erori banale făcute la magazin.

Cel mai probabil din necunoștință de cauză, posesorii acestor vouchere le-au folosit pentru a cumpăra detergenţi sau mâncare pentru animale, potrivit .

Extrem de rapid, informația a fost transmisă către autoritatea emitentă a cardurilor pe care erau încărcate o dată la două luni cei 250 de lei. Astfel, dispozitivele de plată au fost blocate.

”Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la stat, nu cumpărați nimic, decât alimente pentru oameni, nu cumpărați hrana pentru animale, pentru că vi se vor bloca cardurile și ajutorul este anulat!

Nu cumpărați șervetele, hârtie igienică, detergenți etc., chiar dacă magazinul vă spune ca e ok! Noi am pierdut dreptul pentru ca am cumpărat 2 cutii hrană pentru cățel. La casa de marcat ni s-a spus că este ok dar după ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acești bănuți pe motiv ca sunt destinați strict pentru hrana oamenilor!

Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grijă”, spune un cetățean care s-a trezit că are cardul blocat.

Ce produse alimentare se pot cumpăra cu tichetele sociale de 250 lei

Pe 1 iunie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a început procesul de emitere, oferite prin programul guvernamental ”Sprijin pentru România”.

Încă de atunci, autoritățile au precizat că sunt șase alimente de bază care se pot cumpăra cu aceste vouchere: ulei, făină, zahăr, legume, carne şi lactate.

Ministrul muncii, Marius Budăi, spunea, în vară, că utilizarea cardului pentru achiziționarea altor produse decât cele mentionate anterior constituie contravenție și se sancționează conform legilor în vigoare.