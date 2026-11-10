Sport

Cum au răspuns „tricolorii” la primul test comandat de Gică Hagi. Foto

FANATIK
10.11.2026 | 11:10
Cum au raspuns tricolorii la primul test comandat de Gica Hagi Foto
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Totul despre naționala României înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia. Foto: Colaj FANATIK.
Echipa națională a României a intrat în linie dreaptă pentru duelul de foc cu Polonia de pe Arena Națională. FANATIK îți pune la dispoziție tot ce contează despre „tricolori”.
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Naționala României va încheia actuala campanie din Liga Națiunilor cu o partidă pe teren propriu contra Poloniei (14 noiembrie) și un joc în deplasare cu Bosnia (17 noiembrie). „Tricolorii” speră la obținerea celor 6 puncte, pentru evitarea unei clasări rușinoase pe ultimul loc și cu niciun punct acumulat.

„Tricolorii” au început pregătirea meciurilor contra Poloniei și Bosniei

Luni, 9 noiembrie, după conferința de presă susținută de selecționerul Gică Hagi, Matei Ilie și Florinel Coman, „tricolorii” au început antrenamentul. Elevii „Regelui” s-au echipat și s-au antrenat pe o temperatură scăzută la Mogoșoaia, mult mai serioși față de precedenta pregătire contra Poloniei, când au oferit gluma zilei. Expresiile faciale ale jucătorilor nu au mai lăsat loc de interpretări, semn că își doresc să repare imaginea dezastruoasă din această campanie de Liga Națiunilor.

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Parcursul României în Liga Națiunilor

România nu a obținut niciun punct din primele 4 meciuri disputate în campania de Liga Națiunilor. „Tricolorii” au pierdut 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia, 0-6 cu Polonia și, din nou, 0-1 cu Suedia, bilanțul general fiind de 0 puncte și un golaveraj de -10. Astfel, singurul obiectiv rămas pentru reprezentativa noastră este evitarea ultimului loc în grupă, iar asta presupune două victorii în ultimele două partide rămase.  Gică Hagi a ținut însă să scoată și un aspect pozitiv în evidență după seria dezastruoasă din această toamnă. „Meciul cu Suedia de acasă a fost pozitiv.

După meciul din Suedia, am zis echipei că ei au avut 60% posesie și noi 40%. Nu e doar despre posesie, dar mi-am dorit să schimb lucrul acesta, adică România să aibă posesia mai mare, iar în meciul de acasă cu Suedia s-a întâmplat”, a declarat selecționerul luni, în cadrul unei conferințe de presă înainte de ultimele meciuri pe care echipa națională le va disputa în campania de Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia.

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Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia & Herțegovina

Gică Hagi a convocat un lot format din 25 de jucători. Dintre numele inițiale, Ionuț Radu, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au transmis ulterior că nu pot onora această acțiune. Primul a rămas la Celta Vigo pentru a se trata de problemele la umăr și a fost înlocuit cu Ștefan Târnovanu, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au acuzat probleme musculare, astfel că selecționerul a chemat un alt fotbalist în schimb: Rareș Ilie. Iată lotul complet:

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  • PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);
  • MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).
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