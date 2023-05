Cum au reacţionat Ancelotti şi Guardiola după Real Madrid – Manchester City 1-1: “Prima repriză a fost dificilă” / “Returul este o finală”

La finalul meciului , Carlo Ancelotti şi Pep Guardiola au oferit primele declaraţii dupa manşa tur a semifinalei Ligii Campionilor. Cele două formaţii se vor întâlni pe 17 mai, de la ora 22:00, pentru manşa retur.

Ce a spus Carlo Ancelotti după Real Madrid – Manchester City 1-1: “Suntem fericiţi”

Carlo Ancelotti şi-a lăudat jucătorii pentru modul cum au evoluat în defensivă, iar Antonio Rudiger, unul dintre a fost remarcat în mod special. Antrenorul italian a identificat şi momentul în care Manchester City i-a pus probleme lui Real Madrid.

“Un meci interesant. Prima repriză a fost dificilă, dar după pauză am jucat mult mai bine. Am controlat jocul. Când ei au avut posesia, noi am fost în control în defensivă. Le-am pus probleme din momentul în care am avut noi posesia.

A trebuit să ne menţinem poziţiile în defensivă, dar am marcat primii imediat după ce am avut oportunitatea. Am jucat foarte bine defensiv. Rudiger l-a ţinut foarte bine pe Haaland, iar mijlocaşii au controlat jocul. Prestaţia a fost bună şi suntem fericiţi. Suntem foarte motivaţi pentru următorul joc”, a declarat Carlo Ancelotti.

Ancelotti a oferit un pronostic pentru AC Milan – Inter

După Real Madrid – Manchester City 1-1, Carlo Ancelotti a vorbit şi despre AC Milan – Inter, a doua semifinală. Antrenorul italian nu a uitat de echipa unde a obţinut rezultate fabuloase atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

“2-1, asta văd. Forza Milan. Cu tot respectul pentru Inter, dar nu am cum să nu spun Forza Milan. Să ne întâlnim la Istanbul (n.r. oraşul în care se va juca finala Ligii Campionilor în 2023)? Să sperăm”, a concluzionat Ancelotti.

Reacţia lui Pep Guardiola după Real Madrid – Manchester City 1-1: “Când noi am jucat mai bine, ei au marcat”

Pep Guardiola a susţinut că golurile din Real Madrid – Manchester City 1-1 au venit contrar cursului jocului şi a explicat ceea ce îşi doreşte să vadă în retur. În plus, ibericul a vorbit despre Erling Haaland, care a fost foarte bine blocat de fundaşii “galacticilor”.

“Când noi am jucat mai bine, ei au marcat. Când ei au jucat mai bine, noi am marcat. Un meci strâns. Uneori am avut momente bune pe Bernabeu, alteori ne-au pus mari probleme. Returul este o finală şi o jucăm în faţa fanilor noştri.

Vom vedea ce putem să facem mai bine în retur. Sper că am învăţat ceva din acest meci. Trebuie să ne apărăm mai bine, dar şi să atacăm mai bine. Nu a fost un meci uşor pentru Erling. S-a mişcat bine şi a avut şanse”, a explicat Pep Guardiola.