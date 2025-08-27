Cum au reacționat britanicii când au auzit ce prime oferă Gigi Becali dacă FCSB se califică în Europa League: „Proprietarul arogant oferă un stimulent incredibil”

FCSB a pierdut și cu FC Argeș în campionat (scor 0-2), dar Declarațiile latifundiarului din Pipera au ajuns și la urechile britanicilor, care au reacționat înaintea returului dintre bucureșteni și Aberdeen.

Britanicii au reacționat după ce au auzit câți bani încasează jucătorii de la FCSB dacă trec de Aberdeen

FCSB – Aberdeen este meciul decisiv pentru calificarea în grupa unică din Europa League, care se va disputa joi, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Gigi Becali încearcă din răsputeri să își motiveze jucătorii, mai ales după startul de sezon dezastruos.

Astfel, patronul campioanei României a dezvăluit că fotbaliștii săi pot încasa prime de 200.000 de euro pentru accederea în Europa League și 30.000 de euro pentru Conference League. Britanicii au reacționat imediat când au aflat ce reprezintă pentru bucureșteni eventuala eliminare a celor de la Aberdeen.

„Controversatul proprietar al echipei le-a oferit unor jucători cheie un stimulent incredibil!”

„Steaua București (n.r. – FCSB) va obține un bonus uimitor pentru victoria împotriva Aberdeen, după ce proprietarul arogant a dezvăluit avantajele explicite ale contractului”, au titrat jurnaliștii de la

Ulterior, britanicii au scris și că: „Controversatul proprietar al echipei Steaua (n.r. – FCSB), Gigi Becali, a dezvăluit că le-a oferit unor jucători cheie un stimulent incredibil pentru a învinge echipa lui Jimmy Thelin”.

Britanicii au văzut cum se comportă Gigi Becali. Ce au scris după FCSB – FC Argeș 0-2

Eșecul cu FC Argeș din etapa a 7-a din SuperLiga l-a înfuriat pe Gigi Becali, care nu a mai ținut cont de nimic. Patronul echipei „roș-albastre” , iar britanicii au aflat și acest aspect, reacționând ulterior.

„Controversatul proprietar și fost politician Becali – cunoscut pentru faptul că ia singur deciziile privind selecția echipei pe teren – i-a criticat pe Denis Alibec, Dennis Politic și Octavian Popescu înaintea returului cu Aberdeen de joi”, a mai precizat .