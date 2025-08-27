Sport

Cum au reacționat britanicii când au auzit ce prime oferă Gigi Becali dacă FCSB se califică în Europa League: „Proprietarul arogant oferă un stimulent incredibil”

Britanicii au aflat de primele promise de Gigi Becali pentru calificarea FCSB-ului în Europa League. Cum au reacționat.
Mihai Dragomir
27.08.2025 | 08:30
Cum au reactionat britanicii cand au auzit ce prime ofera Gigi Becali daca FCSB se califica in Europa League Proprietarul arogant ofera un stimulent incredibil
ULTIMA ORĂ
Britanicii, reacție genială când au aflat ce prime a promis Gigi Becali la FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a pierdut și cu FC Argeș în campionat (scor 0-2), dar Gigi Becali le-a promis prime uriașe jucătorilor săi dacă se califică în Europa League. Declarațiile latifundiarului din Pipera au ajuns și la urechile britanicilor, care au reacționat înaintea returului dintre bucureșteni și Aberdeen.

ADVERTISEMENT

Britanicii au reacționat după ce au auzit câți bani încasează jucătorii de la FCSB dacă trec de Aberdeen

FCSB – Aberdeen este meciul decisiv pentru calificarea în grupa unică din Europa League, care se va disputa joi, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Gigi Becali încearcă din răsputeri să își motiveze jucătorii, mai ales după startul de sezon dezastruos.

Astfel, patronul campioanei României a dezvăluit că fotbaliștii săi pot încasa prime de 200.000 de euro pentru accederea în Europa League și 30.000 de euro pentru Conference League. Britanicii au reacționat imediat când au aflat ce reprezintă pentru bucureșteni eventuala eliminare a celor de la Aberdeen.

ADVERTISEMENT

„Controversatul proprietar al echipei le-a oferit unor jucători cheie un stimulent incredibil!”

„Steaua București (n.r. – FCSB) va obține un bonus uimitor pentru victoria împotriva Aberdeen, după ce proprietarul arogant a dezvăluit avantajele explicite ale contractului”, au titrat jurnaliștii de la dailyrecord.co.uk.

Ulterior, britanicii au scris și că: „Controversatul proprietar al echipei Steaua (n.r. – FCSB), Gigi Becali, a dezvăluit că le-a oferit unor jucători cheie un stimulent incredibil pentru a învinge echipa lui Jimmy Thelin”.

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

Britanicii au văzut cum se comportă Gigi Becali. Ce au scris după FCSB – FC Argeș 0-2

Eșecul cu FC Argeș din etapa a 7-a din SuperLiga l-a înfuriat pe Gigi Becali, care nu a mai ținut cont de nimic. Patronul echipei „roș-albastre” a intrat în direct și a făcut praf trei jucători din lotul lui Elias Charalambous, iar britanicii au aflat și acest aspect, reacționând ulterior.

ADVERTISEMENT
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru...
Digisport.ro
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte

„Controversatul proprietar și fost politician Becali – cunoscut pentru faptul că ia singur deciziile privind selecția echipei pe teren – i-a criticat pe Denis Alibec, Dennis Politic și Octavian Popescu înaintea returului cu Aberdeen de joi”, a mai precizat sursa citată.

Vreau să fiu milionară! Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de o bornă...
Fanatik
Vreau să fiu milionară! Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aproape de o bornă extraordinară după primele opt luni din 2025
Cine este Kairat, echipa calificată în faza grupei din Champions League care a...
Fanatik
Cine este Kairat, echipa calificată în faza grupei din Champions League care a plătit doar 350.000 de euro pe transferuri. Kazahii au trecut de patru tururi preliminare
Live Video US Open 2025. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, victorii fabuloase! Cu...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, victorii fabuloase! Cu cine vor juca în turul 2
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Extaz total la FCSB după o calificare istorică: ”Doi jucători împing un cărucior...
iamsport.ro
Extaz total la FCSB după o calificare istorică: ”Doi jucători împing un cărucior de rufe: unul este în pielea goală, iar celălalt urlă”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!