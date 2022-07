Cum au reacționat copiii Adrianei Bahmuțeanu atunci când au aflat de logodnă: “I-am întrebat ce părere ar avea”

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit cum au reacționat copiii ei atunci când au aflat despre logodnă. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a anunțat că se căsătorește cu iubitul ei.

Cum au reacționat copiii Adrianei Bahmuțeanu atunci când au aflat de logodnă

Vedeta s-a logodit cu actualul său iubit, George, alături de care este foarte fericită. Mai mult, Adriana Bahmuțeanu și-ar mai dori să devină mamă încă o dată.

Adriana Bahmuțeanu și iubitul ei au făcut slujba religioasă. Ieri, vedeta a făcut publice imagini de la ceremonie și a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că nu mulți știau că are o relație.

Din , Adriana Bahmuțeanu are doi copii, Eduard și Maximus, aflați deja la vârsta adolescenței. Custodia celor doi a fost încredințată tatălui.

Vedeta a vorbit despre reacția pe care cei doi copii au avut-o atunci când i-a anunțat că se căsătorește. Din fericire pentru ea, băieții s-au bucurat foarte tare atunci când au auzit această veste.

“Foarte bine, să știi că s-au bucurat, chiar i-am întrebat ce părere ar avea dacă m-aș căsători și au zis că ar fi foarte tare ideea și că abia așteaptă să vină la nuntă. Deci le-a plăcut.”, a declarat fosta lui Silviu Prigoană la .

Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, George, este stabilit în SUA. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câteva luni prin intermediul unei prietene comune, Carmen Harra.

“Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că ‘It is the right thing’, este un sentiment comun.”, a declarat iubitul vedetei la postul TV menționat anterior.

Adriana Bahmuțeanu, primele declarații după ce s-a logodit

Adriana Bahmuțeanu și încă mai crede în instituția căsătoriei, chiar dacă nu a avut foarte mult noroc în dragoste până acum.

“Sunt foarte fericită. Ce să mai spun? Suntem foarte fericiți împreună. Bineînțeles că am făcut acest gest pentru că mai am încredere în instituția căsătoriei.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cei doi și-ar dori să devină și părinți, la un moment dat. Iubitul vedetei, George, are și el un copil.