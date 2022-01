Cum au reacţionat fanii lui Dinamo când l-au văzut pe Steliano Filip la derby-ul cu FCSB! Fotbalistul nu a scăpat de furia dinamoviştilor. Exclusiv

Steliano Filip şi-a făcut clară intenţia de a nu mai evolua la Dinamo. Fundaşul a cerut insistent încetarea contractului în această iarnă spunând că s-au adunat foarte multe şi nu mai poate să joace pentru “câini”.

Cum au reacţionat fanii lui Dinamo când l-au văzut pe Steliano Filip la derby-ul cu FCSB!

Oficialii echipei s-au opus rezilierii contractului motivând că este un jucător valoros pe care nu vor să îl lase liber de contract. Atât Steliano Filip, cât şi Dinamo sunt într-o postură delicată, jucătorul prezentându-se în programul echipei la antrenamente, însă nu evoluează la meciuri.

Aşa s-a întâmplat şi în derby. Steliano Filip s-a prezentat la meci, însă a fost lăsat în afara lotului de Flavius Stoican. , Filip nu a fost iertat de fanii dinamovişti de la tribuna a doua.

Suporterii lui Dinamo l-au înjurat şi l-au făcut “trădător” pe Filip

În timp ce se îndrepta spre tunelul care duce la vestiare, Steliano Filip a fost înjurat suporterii dinamovişti care l-au făcut “trădător” şi “mercenar” pentru că nu vrea să mai joace pentru Dinamo. Fotbalistul a rămas impasibil la injuriile primite şi a intrat calm la vestiare.

Steliano Filip a declarat că este dispus să renunţe şi la banii pe care îi are de primit în contract pentru a fi lăsat liber să plece de la Dinamo:

“Nu sunt lăsat să plec. Eu mi-am spus dorința, îi mulțumesc lui Mister că m-a înțeles. Nu este vorba de orgoliu, efectiv nu mai pot continua, s-au adunat foarte multe. Am primit telefoane, am fost amenințat de unii suporteri.

Mi-au spus că știu unde locuiesc, că o să mă urmărească, că o să văd eu ce pățesc. Conducerea îmi spusese că mă așteaptă la reziliere, că antrenorul nu mă mai dorește.

“Eu am două luni restanță, pot renunța la banii din salariu”

După acel moment am fost întrebat dacă vreau să merg în Ungaria, liber. Am așteptat, am vorbit și cu Mister Stoican după, am încercat să revin lângă echipă. Din păcate nu se mai poate. Am fost la antrenamente, am încercat să fiu lângă echipă.

Mister m-a înțeles, nu sunt concentrat, nu vreau să-i încurc. Probabil că după ce au aflat că am această ofertă mi-au spus să vin cu bani. Eu am două luni restanță, pot renunța la banii din salariu”, a spus Filip la .

Conducerea nu îl lasă liber: “Atât antrenorul cât și noi i-am spus că ne bazăm în continuare pe el”

Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar de la Dinamo, a declarat că este exclus ca Steliano Filip şi Plamen Iliev să plece liberi de contract de la “câini”:

„Am avut mai multe schimburi de mesaje cu el, am vorbit des la telefon. Mie-mi pare rău, pentru că eu îl apreciez foarte tare. Mi se pare un băiat sincer, dar nu știu ce-l îndeamnă atât de tare să plece, pentru că atât antrenorul cât și noi i-am spus că ne bazăm în continuare pe el, și totuși are o atitudine puțin de neînțeles.

Vreau să spun că nici el și nici Iliev nu vor pleca, trebuie să-și respecte contractul”, a fost reacţia lui Zăvăleanu.

Filip mai are contract cu Dinamo până în vara viitoare

Steliano Filip mai are încă un an şi jumătate contract cu Dinamo. Fundaşul lateral a fost dorit în această iarnă de Mezőkövesdi, însă echipa maghiară nu a fost de acord să plătească o sumă de transfer.