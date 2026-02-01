Sport

Cum au reacționat fanii lui Tottenham după prestația lui Radu Drăgușin din meciul cu City! Românul, val de critici: „Jucător groaznic!” / „Un clovn”

Deși este primul meci al lui Radu Drăgușin ca titular în acest sezon, fanii lui Spurs și-au pierdut deja răbdarea. Ce au scris suporterii londonezi pe rețelele de socializare despre internaționalul român
Ciprian Păvăleanu
01.02.2026 | 19:46
Cum au reactionat fanii lui Tottenham dupa prestatia lui Radu Dragusin din meciul cu City Romanul val de critici Jucator groaznic Un clovn
ULTIMA ORĂ
Radu Drăgușin a fost criticat aspru de fani după greșelile de la golurile lui Manchester City. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Nu a durat mult până când fanii lui Spurs l-au luat la rost pe Radu Drăgușin. Internaționalul român a început să fie criticat pe rețelele de socializare încă dinainte de pauză, după ce ambele goluri primite de londonezi l-au avut în prim-plan.

Ce au scris fanii lui Spurs pe social media despre Radu Drăgușin după prestația din meciul cu Manchester City

Deși nu a avut foarte multe ocazii în prima repriză, elevii lui Pep Guardiola au intrat la vestiare cu avantaj de două goluri. Chiar dacă nu a greșit în mod flagrant, Radu Drăgușin a fost în prim-plan la ambele reușite ale „cetățenilor” și s-a aflat pe lista celor criticați de fani pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Din cauza accidentărilor, Thomas Frank a decis să-i dea o șansă lui Radu Drăgușin, care s-a aflat la primul meci ca titular pentru Tottenham în acest sezon. La primul gol, Rayan Cherki l-a învins pe Vicario chiar de lângă stoperul român, în timp ce a doua reușită a plecat de la o degajare nefericită a sa, care a ajuns direct la un adversar.

Suporterii au răbufnit și au pus ținta pe Drăgușin: „Să-l alegi pe Drăgușin, care nici măcar nu pare că vrea să fie aici, în locul lui Byfield, care ar da absolut totul ca să joace, este prostesc!”, a scris unul dintre susținători pe X.

ADVERTISEMENT
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care...
Digi24.ro
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski

„Bissouma, Drăgușin și Vicario sunt niște jucători îngrozitori! Toți ar trebui vânduți”, a fost frustrarea altui susținător. „Asta ar trebui să îi închidă gura agentului lui Radu Drăgușin”, a mai scris un suporter, înțepându-l pe Florin Manea.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată...
Digisport.ro
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii

„Este enervat cum le pasează mingea adversarilor la golul secund. Acum sigur nu se va mai transfera la Real Madrid. Agentul lui va fi atât de supărat…”, a fost ironia unui alt fan al formației antrenate de Thomas Frank. „Drăgușin este un adevărat clovn”, a fost un alt verdict dur.

A fost primul meci ca titular al lui Radu Drăgușin după accidentare. Câte minute avea până în acest moment

Deși este apt de joc, Radu Drăgușin nu a primit încredere de la Thomas Frank până în acest moment. De când a revenit din accidentare, el a prins minute doar în două meciuri. În total, românul a prins aproximativ 15 minute pe teren în acest sezon, iar în meciul cu Manchester City a fost aruncat în luptă direct din primul minut.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin s-a accidentat grav în luna februarie a anului 2025, când și-a rupt ligamentul încrucișat anterior într-un meci din Europa League contra lui Elfsborg, iar recuperarea sa a durat aproximativ 10 luni.

Radu Drăgușin, eroare la ambele goluri înscrise de Manchester City în prima repriză....
Fanatik
Radu Drăgușin, eroare la ambele goluri înscrise de Manchester City în prima repriză. Fundașul român l-a exasperat pe antrenorul lui Spurs
Cremonese – Inter, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Zielinski majorează scorul...
Fanatik
Cremonese – Inter, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Zielinski majorează scorul pentru echipa lui Chivu!
Pavlo Isenko, eliminat după o gafă incredibilă în meciul Farul – Universitatea Craiova!...
Fanatik
Pavlo Isenko, eliminat după o gafă incredibilă în meciul Farul – Universitatea Craiova! Cât lipseşte ucraineanul. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A câștigat titlul în România și face dezvăluiri uluitoare: ”Ne-au tăiat lumina și...
iamsport.ro
A câștigat titlul în România și face dezvăluiri uluitoare: ”Ne-au tăiat lumina și ne-au mutat într-o sală de sport. Nu aveam ce mânca”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!