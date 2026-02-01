Cum au reacționat fanii lui Tottenham după prestația lui Radu Drăgușin din meciul cu City! Românul, val de critici: „Jucător groaznic!” / „Un clovn”

ADVERTISEMENT

Nu a durat mult până când fanii lui Spurs l-au luat la rost pe Radu Drăgușin. Internaționalul român a început să fie criticat pe rețelele de socializare încă dinainte de pauză, după ce ambele goluri primite de londonezi l-au avut în prim-plan.

Ce au scris fanii lui Spurs pe social media despre Radu Drăgușin după prestația din meciul cu Manchester City

Deși nu a avut foarte multe ocazii în prima repriză, elevii lui Pep Guardiola au intrat la vestiare cu avantaj de două goluri. Chiar dacă nu a greșit în mod flagrant, Radu Drăgușin a fost în prim-plan la ambele reușite ale „cetățenilor” și s-a aflat pe lista celor criticați de fani pe rețelele de socializare.

Din cauza accidentărilor, Thomas Frank a decis să-i dea o șansă lui Radu Drăgușin, care s-a aflat la primul meci ca titular pentru Tottenham în acest sezon. La primul gol, în timp ce a doua reușită a plecat de la o degajare nefericită a sa, care a ajuns direct la un adversar.

Suporterii au răbufnit și au pus ținta pe Drăgușin: „Să-l alegi pe Drăgușin, care nici măcar nu pare că vrea să fie aici, în locul lui Byfield, care ar da absolut totul ca să joace, este prostesc!”, a scris unul dintre susținători pe X.

„Bissouma, Drăgușin și Vicario sunt niște jucători îngrozitori! Toți ar trebui vânduți”, a fost frustrarea altui susținător. „Asta ar trebui să îi închidă gura agentului lui Radu Drăgușin”, a mai scris un suporter, înțepându-l pe Florin Manea.

„Este enervat cum le pasează mingea adversarilor la golul secund. Acum sigur nu se va mai transfera la Real Madrid. Agentul lui va fi atât de supărat…”, a fost ironia unui alt fan al formației antrenate de Thomas Frank. „Drăgușin este un adevărat clovn”, a fost un alt verdict dur.

A fost primul meci ca titular al lui Radu Drăgușin după accidentare. Câte minute avea până în acest moment

Deși este apt de joc, Radu Drăgușin nu a primit încredere de la Thomas Frank până în acest moment. De când a revenit din accidentare, el a prins minute doar în două meciuri. iar în meciul cu Manchester City a fost aruncat în luptă direct din primul minut.

Radu Drăgușin s-a accidentat grav în luna februarie a anului 2025, când și-a rupt ligamentul încrucișat anterior într-un meci din Europa League contra lui Elfsborg, iar recuperarea sa a durat aproximativ 10 luni.