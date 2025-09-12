Cum au reacționat italienii când au aflat că România le poate ieși în cale în barajul pentru CM 2026: „Pericolul real sunt ei!”

Naționala României a bifat un 2-2 rușinos în Cipru, dar paradoxal Totuși, „tricolorii” iau în calcul tot mai mult varianta barajului pe ruta Ligii Națiunilor, Cum au reacționat italienii când au aflat că se pot întâlni cu naționala noastră.

ADVERTISEMENT

Italienii au analizat posibilele adversare de la barajul pentru CM 2026

Calculele calificării la Campionatul Mondial din 2026 se intensifică după ultimele rezultate din preliminarii. Țări precum Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor sunt considerate posibilele adversare ale „tricolorilor” în semifinala barajului.

„Azurri” lui Gatusso nu sunt siguri încă de prezența la turneul final din America de Nord, astfel că au analizat potențialele dueluri cu echipele ce le pot ieși în cale la baraj, printre care și România. Italienii se tem cel mai mult de Suedia, echipa care le-a interzis prezența la CM 2018 din Rusia.

ADVERTISEMENT

„Pericolul real este Suedia!”

„În semifinala barajului ne-ar aștepta o surpriză. Pe baza clasamentelor de azi, cele mai bune echipe care nu s-ar califica la Mondial din grupă ar fi Germania (locul 3), Suedia, Țara Galilor și România. Presupunând că Germania își va îmbunătăți poziția, pericolul real este Suedia, care ar veni cu puterile din atac, Isak și Gyokeres.

Macedonia de Nord ar putea apărea și ea în urna a patra. Vorbim de Suedia și Macedonia de Nord, echipele care ne-au blocat drumul spre Rusia 2018, respectiv Qatar 2022. Nu par echipe superioare Italiei, dar nici la momentele respective nu păreau.

ADVERTISEMENT

Alte echipe care ar putea apărea la baraj din urna a patra și ar fi variante mult mai bune sunt Irlanda de Nord, Moldova sau San Marino. Vom avea astfel fie o semifinală teribilă, fie una facilă. Totuși, ulterior va mai veni o finală”, au scris jurnaliștii de la

ADVERTISEMENT