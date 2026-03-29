Cum au reacționat jucătorii României când lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Dezvăluirile din interior: „Sperăm că își vor reveni”

Cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia a cunoscut , asta după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția de urgență a medicilor și transportarea selecționerului la spital pentru investigații.

Răzvan Burleanu, anunț despre situația medicală a lui Mircea Lucescu. Cum au reacționat jucătorii României

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit ultimele detalii și a dezvăluit că acesta dorea să se întoarcă să pregătească partida cu Slovacia imediat după ce a ajuns la spital. Fotbaliștii naționalei, care au fost de față când lui „Il Luce” i s-a făcut rău, au fost bulversați de cele întâmplate și afectați la nivel emoțional, recunoaște Burleanu, care însă dă asigurări că lucrurile sunt în ordine acum.

„(Ce știți despre starea domnului Lucescu?) În primul rând că starea medicală a domnului Mircea Lucescu este stabilă, este pe mâini sigure, este internat la Spitalul Universitar și așteptăm în orele care urmează informații noi. Dar ceea ce este cel mai important este faptul că starea medicală a domnului Mircea Lucescu este stabilă în momentul de față.

(Legat de reacția jucătorilor) Am avut o situație… e pentru prima dată când trecem printr-o asemenea experiență. A fost o situație de criză, jucătorii, mai ales pentru că au fost alături de el în ședința tehnică, dar sperăm noi că și jucătorii își vor reveni, mai ales că domnul Lucescu, imediat cum a ajuns la spital, își dorea să se reîntoarcă în baza de pregătire. Toți jucătorii au trecut prin momente foarte dificile”, a spus Răzvan Burleanu.

Meciul dintre Slovacia și România se va disputa. Cine va sta pe banca echipei naționale

România urmează să joace o partidă amicală marți, la Bratislava, cu Slovacia, iar cei de la FRF au luat în calcul inclusiv scenariul în care meciul era amânat. Totuși, după ultimele discuții avute, duelul se va desfășura la momentul stabilit inițial, iar pe banca tricolorilor nu se va afla Mircea Lucescu, cel care va rămâne internat în București, ci Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative.

„(S-a stabilit cine altcineva va sta pe bancă?) Ionel Ganea va fi antrenorul principal, va prelua toate responsabilitățile de antrenor principal. (Îl cunoașteți, chiar voia să se întoarcă?) V-am spus, cum a ajuns la spital, domnul Lucescu voia să revină imediat. E un om foarte determinat, iar lucrul acesta, sperăm noi, ar trebui să îi motiveze și pe jucători.

Imediat cum a apărut această situație de criză am luat în calcul inclusiv suspendarea meciului. Am discutat cu colegii noștri din Slovacia, cu UEFA, și totul depindea de starea medicală a domnului Lucescu. Mai multe informații o să primiți în orele care urmează, cum apar informații noi. Meciul se va juca, la ora stabilită. E doar un scenariu de lucru, mai ales că jucătorii noștri au simțit această presiune, că au fost acolo, alături de domnul Lucescu”, a mai spus Răzvan Burleanu pentru .